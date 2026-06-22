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राम मंदिर दान विवाद से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व नाराज, VHP की दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की गड़बड़ी को लेकर सियासत बढ़ती जारी है. बीजेपी के अंदर भी नाराजगी की खबर है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Ayodhya Ram Mandir Donation Row BJP Central leadership Unhappy VHP demands strict action on culprits
अयोध्या राम मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 7:55 PM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की कथित चोरी-गड़बड़ी का विवाद अब BJP के अंदरूनी तनाव को भी उजागर कर रहा है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्षी दलों - सपा, कांग्रेस, AAP - के लगातार हमलों का सामना कर रही है, जो लामबंद होकर हमले कर रहे हैं.

सूत्रों की मानें तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर खासा नाराज है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के शीर्ष नेता इस मुद्दे पर यूपी सरकार से भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जांच करवाने को कहा है. वहीं जिस राम के नाम पर भाजपा हमेशा से अपने चुनावी मुद्दे को आगे बढ़ाती आई है उसमें बरती गई लापरवाही और चंदे की चोरी के मामले में पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जिम्मेदारी भी तय कर सकती है. मगर इंतजार एसआईटी जांच की रिपोर्ट का है.

सूत्रों की मानें तो राम के नाम पर लापरवाही बरतने के कारण बीजेपी विरोधियों के रडार पर आ गई है और यही वजह है कि पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है.

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat)

विपक्षी दलों ने राम मंदिर को BJP की हिंदुत्व राजनीति का प्रतीक बताते हुए इसे "आस्था की लूट" करार दिया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां इसपर सबसे पहले हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये गायब हैं और FIR तक दर्ज नहीं हुई. वहीं कांग्रेस के अजय राय और AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने SIT जांच को मात्र औपचारिकता बताया है और हाई कोर्ट जज से न्यायिक जांच की मांग की है.

राम के नाम पर लूट के इस मामले को लेकर BJP पर लगातार दबाव बना रहा है. वहीं विपक्ष को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है.

हालांकि सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर सख्ती दिखाई. उन्होंने कहा, "दोषी कोई भी हो, बच नहीं पाएगा." साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि राम भक्ति पर उपदेश देने वाले माफिया अब फातिहा पढ़ रहे हैं.

वहीं जांच के दौरान SIT ने अभी तक 2 करोड़ रुपये बरामद किए हैं और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय समेत कई अधिकारियों को भी घेरे में लिया है, लेकिन विपक्ष ने इसे पर्याप्त नहीं माना है.

केंद्रीय BJP की चुप्पी और हाई कमान की नजर
इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश भाजपा और योगी सरकार सक्रिय दिख रही है, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने सामान्य बयान दिए कि "विपक्ष भ्रम फैला रहा है", लेकिन कोई बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आया.

सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ट्रस्ट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और कुछ बीजेपी नेताओं (जैसे अयोध्या के डॉ. रजनीश सिंह) ने CBI जांच की मांग की है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई. पार्टी हाईकमान पूरे मामले पर नजर रखे हुए है. पार्टी सूत्रों की मानें तो कुछ भाजपा नेताओं ने यूपी सरकार की प्रबंधन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, तो कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश बताया.

हाई कमान का मानना है कि राम मंदिर बीजेपी की सबसे बड़ी भावनात्मक विरासत है, इसलिए कोई गलती आस्था पर हमला बन सकती है. इसलिए सतर्क रुख अपनाया जा रहा है – SIT जांच पूरी होने दें, फिर फैसला होगा.

VHP ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने 'चंदा' शब्द का इस्तेमाल ही आस्था का अपमान बताया और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की. ट्रस्ट के नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव की बात कही. SIT जांच अभी चल रही है, जिसमें 150 से ज्यादा संदिग्धों की लिस्ट है.

वीएचपी के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र जैन ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में कहा कि अयोध्या के राम मंदिर चंदा विवाद को यदि देखें तो ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार अन्य स्रोतों से आने के कारण इन्हें अत्यंत गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने कहा कि ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे. राम मंदिर निर्माण शुरू होने के दिन से ही राजनीतिक कारणों से आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि शुरू में हमें भी लगा कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन जब आरोप अन्य स्रोतों से आने लगे तो हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया.

सुरेंद्र जैन ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार से उच्चस्तरीय SIT जांच की मांग की थी. हम यूपी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मांग स्वीकार की और तुरंत प्रभावी SIT गठित कर जांच शुरू कर दी. रिपोर्ट 15 दिनों में आने की उम्मीद है.

इस सवाल पर कि ये बातें निकलकर आ रही हैं कि एसआईटी ने दो करोड़ रुपये रिकवरी भी की है और जांच के दायरे में चंपत राय और कई लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की गई है? इसपर सुरेंद्र जैन ने कहा कि ये महज अफवाह है. उन्होंने सवाल किया कि क्या एसआईटी ने कुछ खुलासा किया है या मीडिया में कोई बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी मगर SIT जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए. जांच पूरी होने दें, सच्चाई सामने आएगी.

ट्रस्ट ने खुद जांच की मांग की: सुरेंद्र जैन
वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने जोर देकर कहा कि राम मंदिर हिंदू आस्था का प्रतीक है. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन बिना सबूत के राजनीतिक बयानबाजी से आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश न की जाए. ट्रस्ट ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खुद जांच की मांग की, जो संगठन की ईमानदारी को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट के अनुरोध पर 13-14 जून को तीन सदस्यीय SIT गठित की. उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी सभी राम भक्तों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक बेबुनियाद बयान न दें.

सपा, कांग्रेस और AAP लगातार BJP-योगी सरकार पर "आस्था की लूट" का आरोप लगा रहे हैं. सुरेंद्र जैन ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द सीएम योगी को सौंपी जाएगी. अंतिम रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच सामने आएगा. उन्होंने कहा कि जांच को प्रभावित न करें, दोषी कोई भी हो, सजा मिलेगी.

इस घटना के बाद राम मंदिर के चढ़ावे में काफी कमी आई है ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रहीं हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए जैन ने कहा कि ये वो लोग अफवाह फैला रहे जो राम को नहीं मानते हैं. क्या ट्रस्ट ने कोई चढ़ावे के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 90 हजार से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है. ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है और साजिश करने वाले इस आस्था को डिगा नहीं सकते हैं.

पार्टी के अंदर से पारदर्शिता की मांग
यह विवाद BJP के लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है. एक तरफ विपक्ष आस्था का मुद्दा उठाकर हिंदू वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से भी पारदर्शिता की मांग उठ रही है. केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी को कुछ लोग "रणनीतिक" बता रहे हैं, ताकि यूपी सरकार खुद मामले को संभाल ले और दिल्ली को घसीटने से बचाया जा सके.

सूत्रों की मानें तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी. दोषी पाए गए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा ही योगी सरकार और BJP का आधिकारिक रुख है. लेकिन विपक्ष इसे "ढोंग" बता रहा है. बहरहाल आने वाले दिनों में ये मुद्दा सियासत में काफी बवाल मचा सकता है.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर दान गबन: अयोध्या से लखनऊ पहुंची 150 पन्ने की SIT जांच रिपोर्ट, ट्रस्ट पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक

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