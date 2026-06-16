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अयोध्या राम मंदिर में SIT ने देखा दानपात्र, पूछा कैसे गिनते दान की रकम, कहां रखते रुपए; टीम के लिए अलग दफ्तर-खानपान का इंतजाम

एसआईटी टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी किए तलब, जांच से पहले राम मंदिर में किया पूजन.

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राम मंदिर पहुंची एसआईटी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:25 AM IST

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Updated : June 16, 2026 at 7:34 AM IST

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अयोध्या:अयोध्या राम मंदिर में दान से जुड़े गबन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सोमवार दोपहर में एसआईटी की टीम पहुंच गई. दोपहर करीब 2:53 बजे मंदिर परिसर पहुंचने के बाद टीम ने पहले राम मंदिर का दर्शन पूजन किया. इसके बाद टीम ने जांच शुरू की. सबसे पहले टीम ने दानपात्र देखा जिसमें भक्त रूपये डालते हैं. इसके बाद दान की गिनती के बारे में जानकारी जुटाई. टीम के सदस्यों ने दानपात्र को रखने वाली सुरक्षित जगह का भी निरीक्षण किया. इसी के साथ ही टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं.

टीम ने ये भी जांच की: इस दौरान टीम ने वहां कार्यरत कर्मियों से भी पूछताछ की. जानकारी के अनुसार टीम ने मंदिर निर्माण से सबंधित दस्तावेजों को भी खंगाला. साथ ही दानपात्रों से प्राप्त राशि के लेखा-जोखा, बैंकिंग लेनदेन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका के बारे में जानकारी ली. वहीं, टीम ने जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सुरक्षा समेत ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किए कुछ अधिकारी व मंदिर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक भी की. साथ ही अभी तक के हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. वहीं, मंदिर परिसर में एसआईटी टीम के साथ ट्रस्ट के कौन पदाधिकारी हैं इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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राम मंदिर पहुंची एसआईटी. (etv bharat)

सिविल लाइन में बनेगा एसआईटी का दफ्तर: टीम व अधिकारियों ने गोपनीयता व खाने पीने का इंतजाम अलग किया गया है. सूत्र बतातें हैं कि टीम के लिए कार्यालय बनाया जा रहा है. इसके लिए सिविल लाइन स्थित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के कार्यालय को चिह्नित किया गया है. यहां पर एसी समेत कंप्यूटर व फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.


बयान व सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण: मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी की जांच में रुपये गणना में लगे कर्मियों के बयान व सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं. साथ ही दानपात्र से निकली राशि और बैंक खातों में जमा रकम के बीच क्या अंतर पाया गया, ट्रस्ट द्वारा कराए जा रहे ऑडिट में अब तक क्या आया. यह भी जांच के अहम बिंदु होंगे. बताया जा रहा है कि टीम ने कुछ सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में भी लिया है जिसे जांच में भेजने की तैयारी है.

जांच के दायरे में पांच कर्मचारी: टीम के रडार पर मंदिर के 5 कर्मचारी हैं. चर्चा है कि इनमें से एक कर्मचारी की करोड़ों की संपत्ति सामने आई है. एक कर्मचारी के घर पर 30 लाख कैश मिलने की बात सामने आई है. इस कर्मचारी की ड्यूटी दान राशि की गणना में लगी थी. वहीं, मंदिर में चढ़ने वाले जेवरों की गणना करने वाला एक कर्मचारी भी संदेहे के घेरे में है. इसके अलावा मंदिर के ही एक कर्मचारी की अचानक से बदली जीवन शैली की जांच की जा रही है. वहीं दो अन्य लोगों की अचानक बदली जीवन शैली भी चर्चा का विषय है. टीम इन सभी से जुड़ी जानकारी जुटा रही है. हालांकि अभी तक किसी का भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

कब हुआ था खुलासा: बता दें कि मंदिर के पूर्व लेखा अधिकारी महिपाल सिंह ने कुछ दिन पूर्व दावा किया था कि मंदिर के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमिताए हुईं हैं. उन्होंने सात करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था. साथ ही पिछले 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किए जाने की बात कही थी. इसके बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले में सरकार से एसआईटी से जांच कराने का अनुरोध किया था. इसके बाद योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया था. एसआईटी में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. ये टीम सोमवार को अयोध्या पहुंच गई है. इस टीम ने सभी आरोपों के साथ अन्य बिंदुओं को लेकर जांच शुरू कर दी है. टीम दान से जुड़े एक-एक बिंदु और कर्मचारी की कार्यशैली की गहनता से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ेंः राम मंदिर दानपात्र घोटाले की जांच तेज, एसआईटी टीम अयोध्या में; 'समुद्र मंथन' से निकलेगा सच !

Last Updated : June 16, 2026 at 7:34 AM IST

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