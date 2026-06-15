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अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: सुप्रीम कोर्ट से FIR और स्वतंत्र जांच का निर्देश देने की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्तुतीकरण (Representation) पेश किया गया है जिसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच का निर्देश देने की मांग की गई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को संबोधित यह प्रस्तुतीकरण एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) अनूप प्रकाश अवस्थी ने दिया है.

वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह CBI जैसी किसी बड़ी जांच एजेंसी से दान के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़े संज्ञेय अपराधों की स्वतंत्र जांच कराने का निर्देश देने पर विचार करे, जिसकी सीधी निगरानी कोर्ट करे और समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल की जाए.

प्रस्तुतीकरण में इस बात पर जोर दिया गया कि भक्तों के दान के पैसे और प्रॉपर्टी को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट की निगरानी में एक सिस्टम बना रहे, जो समय-समय पर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी हो.

ज्ञापन में कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्रजी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, जो न्याय, जवाबदेही और नैतिक शासन के प्रतीक हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि उनके जन्मस्थान पर चढ़ाए गए चढ़ावे से जुड़ा कोई भी आरोप किसी आम आपराधिक केस से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है.

प्रस्तुतीकरण में कहा गया, "जिन मामलों में संस्थाओं पर लोगों का भरोसा दांव पर लगा हो, वहां लाखों भक्तों का भरोसा सिर्फ एक ऐसी जांच से ही वापस लाया जा सकता है जो साफ तौर पर स्वतंत्र, व्यापक और जिसमें असर, दबाव या हितों के टकराव की कोई संभावना न हो."

प्रस्तुतीकरण में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है, लेकिन औपचारिक आपराधिक जांच और FIR न होने से मामले में सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. रिप्रेजेंटेशन में कहा गया, "मैं किसी भी व्यक्ति, संस्था या अथॉरिटी के बारे में पहले से कोई राय नहीं बनाना चाहता. न ही मेरा ट्रस्ट पर कोई शक करने का इरादा है, जिसके सदस्यों ने बहुत कीमती सेवा दी है. हालांकि, आरोपों की गंभीरता और इसमें शामिल संस्था की बहुत बड़ी अहमियत के लिए आम मापदंड से ज्यादा पारदर्शिता और भरोसे की जरूरत है."