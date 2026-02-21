ETV Bharat / bharat

6 साल चली लंबी जांच के बाद आखिरकार आयशा मीरा मर्डर केस बंद, CBI को नहीं मिला कोई नया सबूत

आयशा मीरा की हत्या 27 दिसंबर, 2007 की रात को इब्राहिमपटनम के एक महिला हॉस्टल में हुई थी.

Ayesha Meera murder case closed as CBI finds no fresh evidence
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 4:31 PM IST

4 Min Read
अमरावती: आंध्र प्रदेश के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक को बंद करते हुए, CBI कोर्ट ने शुक्रवार को बी. फार्मेसी की छात्रा आयशा मीरा मर्डर केस को बंद करने का आदेश दिया.

सीबीआई कोर्ट ने कहा कि, इस मर्डर केस में अदालत को कोई नया सबूत नहीं मिला है. यह आदेश तब दिया गया जब सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा की. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आगे की जांच में अपराधी की पहचान के लिए कोई और सबूत नहीं मिला.

आयशा मीरा मर्डर केस पर अंतिम आदेश विजयवाड़ा में सीबीआई कोर्ट मजिस्ट्रेट अन्नपूर्णा ने जारी किया. सीबीआई ने पिछले साल हाई कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें केस बंद करने की इजाजत मांगी गई थी. फैसला लेने से पहले, कोर्ट ने आयशा मीरा के माता-पिता की राय सुनी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका सीबीआई रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करने या कोई प्राइवेट केस शुरू करने का कोई इरादा नहीं है. क्योंकि जांच एजेंसी अपराधी की पहचान नहीं कर पाई, इसलिए कोर्ट ने रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और शुक्रवार शाम को केस बंद करने का आदेश दिया.

छह साल तक चली सीबीआई की लंबी जांच
हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच अपने हाथ में ले ली. जांच 2019 में शुरू हुई और लगभग छह साल, अक्टूबर 2025 तक चली. इस दौरान, सीबीआई ने पिछली जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, मृतक के शरीर के कुछ हिस्से बरामद किए और दूसरा पोस्टमॉर्टम किया. सभी नतीजों को इकट्ठा करके एक अंतिम रिपोर्ट के रूप में जमा किया गया.

सीबीआई के मुताबिक, पहले के जांच करने वालों ने सत्यम बाबू को आरोपी बताने वाले सबूत इकट्ठा किए थे. हालांकि, उन सबूतों की पहले ही जांच की जा चुकी थी और हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया था. चूंकि हत्या को कई साल बीत चुके थे, इसलिए एजेंसी ने कहा कि जो पहले से रिकॉर्ड में था, उसके अलावा कोई नया सबूत सामने नहीं आया है.

केस में कई उतार-चढ़ाव आए
आयशा मीरा की हत्या 27 दिसंबर, 2007 की रात को इब्राहिमपटनम के एक महिला हॉस्टल में हुई थी. पुलिस ने शुरू में सत्यम बाबू को गिरफ्तार किया और विजयवाड़ा की एक महिला सेशन कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया. हालांकि, 2017 में, हाई कोर्ट ने उसकी सजा रद्द कर दी और उसे बरी कर दिया.

बरी होने के बाद, आयशा मीरा की मां ने हाई कोर्ट में दोबारा जांच और असली दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की. इसके बाद राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई. 11 महीने तक केस की जांच करने के बाद, एसआईटी ने हाई कोर्ट को बताया कि निचली अदालत के स्तर पर जरूरी सबूत नष्ट कर दिए गए थे. इन घटनाओं को देखते हुए, हाई कोर्ट ने 2019 में केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया.

27 तारीख को अस्थियां सौंपी जाएंगी
इस बीच, मजिस्ट्रेट ने आयशा मीरा के माता-पिता की उस अर्जी पर भी आदेश दिए, जिसमें उनके अस्थियों को वापस करने की मांग की गई थी, जिन्हें सीबीआई ने पोस्टमॉर्टम के लिए अपने पास रख लिया था. कोर्ट ने निर्देश दिया कि माता-पिता और संबंधित जांच अधिकारी इस महीने की 27 तारीख को सुबह 10 बजे पेश हों. कोर्ट में पहचान सत्यापन के बाद, अस्थियों को सुरक्षा के बीच तेनाली ले जाने के लिए एक गाड़ी का इंतज़ाम किया जाएगा.

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अंतिम संस्कार परिवार के धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार, सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाए. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.

