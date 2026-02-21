ETV Bharat / bharat

6 साल चली लंबी जांच के बाद आखिरकार आयशा मीरा मर्डर केस बंद, CBI को नहीं मिला कोई नया सबूत

अमरावती: आंध्र प्रदेश के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक को बंद करते हुए, CBI कोर्ट ने शुक्रवार को बी. फार्मेसी की छात्रा आयशा मीरा मर्डर केस को बंद करने का आदेश दिया.

सीबीआई कोर्ट ने कहा कि, इस मर्डर केस में अदालत को कोई नया सबूत नहीं मिला है. यह आदेश तब दिया गया जब सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा की. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आगे की जांच में अपराधी की पहचान के लिए कोई और सबूत नहीं मिला.

आयशा मीरा मर्डर केस पर अंतिम आदेश विजयवाड़ा में सीबीआई कोर्ट मजिस्ट्रेट अन्नपूर्णा ने जारी किया. सीबीआई ने पिछले साल हाई कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें केस बंद करने की इजाजत मांगी गई थी. फैसला लेने से पहले, कोर्ट ने आयशा मीरा के माता-पिता की राय सुनी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका सीबीआई रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करने या कोई प्राइवेट केस शुरू करने का कोई इरादा नहीं है. क्योंकि जांच एजेंसी अपराधी की पहचान नहीं कर पाई, इसलिए कोर्ट ने रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और शुक्रवार शाम को केस बंद करने का आदेश दिया.

छह साल तक चली सीबीआई की लंबी जांच

हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच अपने हाथ में ले ली. जांच 2019 में शुरू हुई और लगभग छह साल, अक्टूबर 2025 तक चली. इस दौरान, सीबीआई ने पिछली जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, मृतक के शरीर के कुछ हिस्से बरामद किए और दूसरा पोस्टमॉर्टम किया. सभी नतीजों को इकट्ठा करके एक अंतिम रिपोर्ट के रूप में जमा किया गया.

सीबीआई के मुताबिक, पहले के जांच करने वालों ने सत्यम बाबू को आरोपी बताने वाले सबूत इकट्ठा किए थे. हालांकि, उन सबूतों की पहले ही जांच की जा चुकी थी और हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया था. चूंकि हत्या को कई साल बीत चुके थे, इसलिए एजेंसी ने कहा कि जो पहले से रिकॉर्ड में था, उसके अलावा कोई नया सबूत सामने नहीं आया है.