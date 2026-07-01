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खामेनेई का राजकीय अंत्येष्टि समारोह : पीएम मोदी के बाद खड़गे और नितिन नबीन को भी मिला निमंत्रण

नई दिल्ली : ईरान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं को तेहरान में आयोजित होने वाले पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंत्येष्टि समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है.

खबरों के मुताबिक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को निमंत्रण भेजा गया है.

इस कदम को ईरान के हालिया इतिहास के सबसे बड़े राजकीय समारोहों में से एक से पहले भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क साधने के तेहरान के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. खामेनेई की अंतिम विदाई से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया गया है, हालांकि पार्टी की ओर से कोई दूसरा नेता इस कार्यक्रम में शामिल होगा. कांग्रेस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों ने बताया, ‘‘ईरान की सरकार की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की तरफ से किसी नेता को भेजा जाएगा.’’ खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ीं रस्में पांच से नौ जुलाई तक होंगी.

भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन जाएंगे. सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खामेनेई के अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया था. भाजपा अध्यक्ष कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.