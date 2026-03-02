ETV Bharat / bharat

अयातुल्ला खामेनेई की मौत के खिलाफ प्रदर्शन: कड़े प्रतिबंध के बीच घाटी में आज 'पूर्ण बंद' का असर

खामेनेई की हत्या के विरोध में कश्मीर में बंद के दौरान प्रदर्शन करते लोग. ( PTI )

By Mir Farhat Maqbool 2 Min Read