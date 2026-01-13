ETV Bharat / bharat

मंदिरों-मस्जिदों के बाद अब गांवों में गूंजेगा 'बाल विवाह मुक्त भारत' का संकल्प, 100 दिनों का अभियान

पिछले महीने, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'नया भारत: बाल विवाह मुक्त भारत' केवल एक वादा नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है. यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़े.

सरकार उन 257 जिलों को प्राथमिकता दे रही है जहां बाल विवाह के मामले सबसे ज़्यादा हैं. ये वे ज़िले हैं जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, भारत में काफी प्रगति के बावजूद 20-24 वर्ष की 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही कर दी गई थी. (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21)

गौर करने वाली बात यह है कि कानूनन अपराध होने के बावजूद बाल विवाह भारत में आज भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है, जिससे देशभर में लाखों लड़कियां और लड़के प्रभावित होते हैं. इसके कारण कम उम्र में गर्भवती होने से लड़कियों के स्वास्थ्य पर गहरा जोखिम बना रहता है.

इससे पहले, अभियान का पहला चरण 27 नवंबर को शुरू होकर 31 दिसंबर (2025) को समाप्त हुआ था. उस दौरान विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई थीं, जिनमें वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं, संवाद सत्र और शपथ ग्रहण समारोह शामिल थे.

वर्तमान में, इस अभियान का दूसरा चरण पूरे देश में चल रहा है. इसके तहत मंदिरों और मस्जिदों में धर्म-आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. साथ ही, धर्मगुरुओं के माध्यम से प्रवचनों और चर्चाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जो बाल विवाह के विरुद्ध संदेश देते हैं.

नई दिल्ली: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ देशभर में चलाए जा रहे 100 दिनों के गहन जागरूकता अभियान का तीसरा और अंतिम चरण ग्राम पंचायतों और नगर निगम वार्डों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर लोगों को सक्रिय करने पर केंद्रित होगा. अभियान का यह तीसरा चरण विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 फरवरी, 2026 से शुरू होने वाला है और यह 8 मार्च, 2026 (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) तक चलेगा.

100 दिवसीय अभियान के अंतिम चरण में आयोजित होने वाली गतिविधियां

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा, "स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायतें और नगर निकाय) ज़मीनी स्तर पर निरंतर जुड़ाव और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे. हमारा लक्ष्य गांवों और शहरी समुदायों के भीतर बाल विवाह के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की संस्कृति विकसित करना है." मंत्रालय के अनुसार, इस चरण की मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे.

ग्राम सभा और वार्ड समिति की बैठकों में 'बाल विवाह रोकथाम' को एक स्थायी एजेंडा (नियमित चर्चा का विषय) बनाना.

पंचायत सदस्यों, बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs), बाल संरक्षण समितियों, आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं, एएनएम (ANM) और पुलिस को प्रशिक्षित करना, ताकि वे बाल विवाह की जानकारी जल्द से जल्द दे सकें और समय रहते दखल दे सकें.

इसके अलावा, 'बाल विवाह मुक्त भारत' के संदेश को घर-घर पहुंचाने के लिए जागरूकता रैलियां, दीवार पेंटिंग और नुक्कड़-नाटकों का आयोजन किया जाएगा. साथ ही, छोटी फिल्मों और स्थानीय जनसभाओं के माध्यम से भी इस संदेश को मजबूत किया जाएगा. अभियान की प्रगति रिपोर्ट, ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्ताव और इस दौरान की तस्वीरें व वीडियो 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इसी बीच, देशभर में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक नेटवर्क ने मंगलवार 13 जनवरी को ईटीवी भारत के साथ साझा किए गए आंकड़ों में खुलासा किया कि उसने पिछले एक साल में 1 लाख से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं. यह सफलता जिला प्रशासन, बाल विवाह निषेध अधिकारियों, पंचायतों, शिक्षकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर किए गए कार्यों के कारण मिली है.

भारत भर में बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले 250 से अधिक संगठनों के नेटवर्क 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (JRC) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2023 से सितंबर 2025 के बीच देश भर में कुल 3,97,849 बाल विवाह रोके गए. जेआरसी (JRC) का दावा है कि इस अवधि के दौरान बाल विवाह रुकवाने के सबसे ज्यादा मामले झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम से सामने आए हैं.

इस नेटवर्क ने ईटीवी भारत को बताया, "इनमें से हर बच्चा उस परंपरा की कहानी बयां करता है, जिसे सदियों से समाज ने खतरनाक रूप से स्वीकार कर लिया था. लेकिन साथ ही, इनमें से हर एक बच्चा 'बदलाव' की भी कहानी है. यह एक ऐसा बदलाव है जो एक बढ़ते जन आंदोलन से पैदा हुआ है, जिसका नेतृत्व नागरिक समाज की ताकत और साझेदारी कर रही है, जिसे सरकार की प्रतिबद्धता का बल मिला है और जिसे प्रशासन, पुलिस व न्यायपालिका का पूरा सहयोग प्राप्त है."

भारत में बाल विवाह के खिलाफ जारी इस लड़ाई का जिक्र करते हुए शंकर मोंडल ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा मुख्य उद्देश्य इस सामाजिक बुराई को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना होना चाहिए. इसे हासिल करने के लिए हर व्यक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है." बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले मोंडल ने आगे कहा, "हमें देश को बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए."

