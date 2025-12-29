ETV Bharat / bharat

झेलम नदी से मिली सदियों पुरानी पत्थर की मूर्ति, पुलिस ने पुरातत्व विभाग को सौंपा

अवंतीपोरा: जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के लार्कीपोरा में झेलम नदी से पत्थर की मूर्ति मिली है. माना जा रहा है कि, यह कलाकृति सदियों पुरानी है. अवंतीपोरा पुलिस ने इस दुर्लभ मूर्ति को सुरक्षित रूप से पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है.

झेलम नदी से मिली प्राचीन पत्थर की मूर्ति

खबर के मुताबिक, इस अद्भुत कलाकृति की डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, जांच और बचाव के लिए जम्मू कश्मीर के आर्काइव, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डायरेक्टरेट की एक टीम को भेजा गया है. पुरातात्विक मानदंडों के मुताबिक, वैज्ञानिक संचालन और संरक्षण की सुविधा के लिए अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के साथ समन्वय स्थापित किया गया. इस प्राचीन मूर्ति की जांच से कई रोचक जानकारी प्राप्त हो सकती है.

1990 के दशक की शुरुआत में जब आतंकवाद चरम पर था...

बता दें कि 1990 के दशक की शुरुआत और बीच में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था. इस दौरान, आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय के कई घरों और मंदिरों को तोड़ दिया था. ऐसी कई घटनाओं में, देवी-देवताओं की मूर्तियों को उनकी पुरानी जगहों से हटाकर नदियों में फेंक दिया गया या दूसरी जगहों पर छोड़ दिया गया.

कश्मीर में कई पुराने हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर हैं

कश्मीर में कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिर हैं, जिनमें श्रीनगर में भगवान शिव का मशहूर शंकराचार्य मंदिर, सूर्य को समर्पित नौवीं सदी का मार्तंड सूर्य मंदिर, अवंतीपोरा में अवंतीस्वामी और अवंतीश्वर मंदिरों के नदी किनारे के खंडहर और पंड्रेथन में पुराना शिव मंदिर शामिल हैं.