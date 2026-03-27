जोजिला पास हिमस्खलन: 6 लोगों की मौत, श्रीनगर-कारगिल हाईवे बंद
जहां हिमस्खलन ने वाहनों को अपनी चपेट में लिया, वह स्थान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसी घटनाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है.
Published : March 27, 2026 at 8:51 PM IST
गांदरबल (जम्मू-कश्मीर): गांदरबल जिले में जोजिला दर्रे (Zojila Pass) के पास जीरो पॉइंट पर शुक्रवार को हुए हिमस्खलन (Avalanche) की चपेट में आने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि बर्फ के नीचे कई गाड़ियां दब गई थीं, जिसके बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बचाव अभियान शुरू किया.
अधिकारियों के अनुसार, "हिमस्खलन के बाद अब तक कम से कम छह शव बरामद किए जा चुके हैं. इस हादसे में वे गाड़ियां दब गई थीं जो जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से कारगिल की ओर जा रही थीं."
Six Dead After Avalanche Buries Vehicles At #ZojilaPass Connecting #Kashmir With #Ladakh— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) March 27, 2026
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लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा- "मैंने कारगिल के डीसी और एसएसपी को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और राहत एवं बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं. आपदा राहत बल और बीआरओ सहित सभी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं."
कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे को हिमस्खलन के बाद यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. मलबे को हटाने और यातायात बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव और सफाई अभियान भी शुरू किया गया है.
Heard the unfortunate news of an avalanche at Zoji La. I have directed the DC & SSP of Kargil to visit the spot immediately and mobilise relief and rescue operations.— LG Ladakh (@lg_ladakh) March 27, 2026
All government agencies including disaster relief forces and BRO have been put on high alert.
I am personally…
यह हाईवे श्रीनगर और कारगिल को जोड़ने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक दो-लेन की सड़क है, जो अपनी अत्यधिक ऊंचाई और शानदार नजारों के लिए जानी जाती है. यह 11,575 फीट ऊंचे जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है, जहां वर्तमान में एक सुरंग (टनल) का निर्माण किया जा रहा है. जहां हिमस्खलन ने वाहनों को अपनी चपेट में लिया, वह स्थान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसी घटनाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है.
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