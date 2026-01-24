उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, अगले 24 घंटे इन पांच जिलों में एवलॉन्च का अलर्ट, टीमें तैनात
उत्तराखंड के पांच जिलों के लिए हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है. इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने टीमें तैनात कर दी हैं.
देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी एक तरफ पर्यटकों को लुभा रही है. तो दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए ही एक बड़ी समस्या भी बन रही है. दरअसल, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मैदानी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर चुके हैं. लेकिन पर्यटक बिना सावधानियां बरतते बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं. क्योंकि जब वापस निकलने की बारी आती है तो वो लोग वहीं फंस जा रहे हैं. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में एवलॉन्च खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की क्या है वर्तमान तैयारी, अधिकारी-कर्मचारियों को किस तरह से अलर्ट रहने के दिए गए निर्देश? देखिए इस रिपोर्ट में.
उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद चंडीगढ़ स्थित डीजीआरई (Defence Geoinformatics Research Establishment) ने देश के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में 24 जनवरी को एवलॉन्च की चेतावनी जताई थी. जिसमें उत्तराखंड के पांच जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले को भी शामिल किया था. इसी क्रम में 24 जनवरी को एक बार फिर डीजीआरई ने अगले 24 घंटे यानी 25 जनवरी के लिए उत्तराखंड के पांच जिलों के साथ ही देश के अन्य पर्वतीय राज्यों के तमाम जिलों में एवलॉन्च को लेकर अलर्ट जारी किया है.
अगले 24 घंटे का अलर्ट: 24 जनवरी को जारी अलर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के चमोली जिले में 3 हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में एवलॉन्च की संभावना है. जिसके तहत डीजीआरई ने चमोली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह प्रदेश के अन्य चार जिलों, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में एवलॉन्च की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. येलो अलर्ट के तहत इन चारों जिलों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलॉन्च की संभावना है. डीजीआरई की ओर से जारी इस अलर्ट के बाद ही उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट हो गया है.
लापरवाही ने बढ़ाई मुश्किलें: उत्तराखंड राज्य में एक लंबे समय बाद हुई बर्फबारी की वजह से पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. पूरा दिसंबर बीत जाने और फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में उत्तराखंड के लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्रों पर जमकर बर्फबारी हुई है. हालांकि, इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसका नतीजा यही रहा कि पर्यटक स्थल बर्फबारी के दौरान पर्यटकों से गुलजार नजर आए. लेकिन, इस बर्फबारी की वजह से जहां एक ओर पर्यटकों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे. तो दूसरी तरफ पर्यटकों की लापरवाही उनको मुश्किलों में डाल रह है. ऐसा ही कुछ 23 जनवरी को पर्यटक स्थलों पर देखने को मिला.
खतरे में पर्यटकों की जान: उत्तराखंड में हुई बराबरी के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया. लेकिन जब बर्फ सड़कों पर जमनी शुरू हुई, उसके बाद पर्यटकों की मुसीबतें भी बढ़ने लगी. इसके कई मामले प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थलों पर देखने को मिले. मुख्य रूप से सड़कों पर बर्फ जमने के बाद गाड़ियां स्किड करती हैं. यही वजह रहा है कि तमाम पर्यटक सड़कों पर पड़ी बर्फ की वजह से जगह-जगह फंसते से नजर आए. यही नहीं, इस बर्फबारी की वजह से प्रदेश की तमाम सड़कें भी बाधित हो गई हैं, जो पर्यटकों और आवाजाही करने वाले लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है.
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, 24 जनवरी की शाम 6 बजे तक प्रदेश भर में 66 सड़कें बाधित रहीं. जिसमें 6 नेशनल हाईवे, 6 स्टेट हाईवे, 3 एमडीआर, 1 बीडीआर, 24 पीडब्ल्यूडी और 26 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं.
फंसे पर्यटक वाहनों को निकाला गया: उत्तराखंड में 23 जनवरी को हुई बर्फबारी की वजह से तमाम पर्यटक जगह-जगह फंस गए थे. मुख्य रूप से नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते आवाजाही करने वाले लोगों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस दौरान एसडीआरएफ की टीमों की ओर से बर्फ में फंसे वाहनों और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया. इसके लिए एसडीआरएफ की ओर से जेसीबी मशीन के जरिए बर्फ हटाई गई. इसके बाद धीरे-धीरे करके वाहनों को सुरक्षित निकाला गया. हालांकि, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के बाद वापस लौट रहे करीब 100 पर्यटकों और 20 से 25 वाहनों को एसडीआरएफ की ओर से सुरक्षित निकाला गया.
डीजीआरई की ओर से उत्तराखंड के पांच जिलों में एवलॉन्च को लेकर जारी अलर्ट के सवाल पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि
डीजीआरई के स्तर से एवलॉन्च को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है. ये अलर्ट 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए है. जबकि प्रदेश में 2800 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान ग्रामीण नहीं रहते हैं. हालांकि, उन सभी जगह पर बर्फबारी हुई है. ऐसे में डीजीआरई की ओर से एवलॉन्च की संभावना जताई गई है. इस एवलॉन्च से मानव को कोई खतरा नहीं है.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-
इसके साथ ही आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि, आज सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है. बैठक के दौरान सभी जिलों के अधिकारियों की ओर से यह बताया गया है कि वर्तमान समय में किसी भी जगह कोई भी पर्यटक या यात्री बर्फ की वजह से फंसा हुआ नहीं है. वर्तमान समय में अधिकांश सड़क क्लियर कर दी गई है. जबकि कुछ सड़कों को आज रात तक क्लियर कर दिया जाएगा. बर्फबारी की वजह से मौसम का शुष्कपन दूर होगा. हालांकि, इतना जरूर है कि बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड का कहर बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये भी ठीक हो जाएगा.
उत्तराखंड राज्य में बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए पर्यटकों को सुझाव देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि
उत्तराखंड राज्य में पर्यटक आए, लेकिन तेज गति से वाहन ना चलाएं. खासकर जहां पिसलन और पाला है, उन क्षेत्रों में गाड़ी को सावधानी के साथ चलाएं. हालांकि, जिला स्तर की टीमों की ओर से चूना और नमक का छिड़काव सड़कों पर किया जा रहा है. ताकि पाला के प्रभाव को कम किया जा सके. कुल मिलाकर प्रदेश भर में स्थिति सामान्य है और जहां भी सड़कें बंद हो रही हैं, वहां पर मैनपावर और मशीनें तैनात हैं. जो तत्काल सड़कों को खोलने का काम कर रही है. इसके अलावा, बर्फबारी और बारिश की वजह से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जिसे भी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-
