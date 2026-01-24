ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, अगले 24 घंटे इन पांच जिलों में एवलॉन्च का अलर्ट, टीमें तैनात

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी एक तरफ पर्यटकों को लुभा रही है. तो दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए ही एक बड़ी समस्या भी बन रही है. दरअसल, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मैदानी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर चुके हैं. लेकिन पर्यटक बिना सावधानियां बरतते बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं. क्योंकि जब वापस निकलने की बारी आती है तो वो लोग वहीं फंस जा रहे हैं. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में एवलॉन्च खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की क्या है वर्तमान तैयारी, अधिकारी-कर्मचारियों को किस तरह से अलर्ट रहने के दिए गए निर्देश? देखिए इस रिपोर्ट में.

उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद चंडीगढ़ स्थित डीजीआरई (Defence Geoinformatics Research Establishment) ने देश के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में 24 जनवरी को एवलॉन्च की चेतावनी जताई थी. जिसमें उत्तराखंड के पांच जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले को भी शामिल किया था. इसी क्रम में 24 जनवरी को एक बार फिर डीजीआरई ने अगले 24 घंटे यानी 25 जनवरी के लिए उत्तराखंड के पांच जिलों के साथ ही देश के अन्य पर्वतीय राज्यों के तमाम जिलों में एवलॉन्च को लेकर अलर्ट जारी किया है.

अगले 24 घंटे का अलर्ट: 24 जनवरी को जारी अलर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के चमोली जिले में 3 हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में एवलॉन्च की संभावना है. जिसके तहत डीजीआरई ने चमोली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह प्रदेश के अन्य चार जिलों, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में एवलॉन्च की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. येलो अलर्ट के तहत इन चारों जिलों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलॉन्च की संभावना है. डीजीआरई की ओर से जारी इस अलर्ट के बाद ही उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट हो गया है.

लापरवाही ने बढ़ाई मुश्किलें: उत्तराखंड राज्य में एक लंबे समय बाद हुई बर्फबारी की वजह से पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. पूरा दिसंबर बीत जाने और फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में उत्तराखंड के लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्रों पर जमकर बर्फबारी हुई है. हालांकि, इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसका नतीजा यही रहा कि पर्यटक स्थल बर्फबारी के दौरान पर्यटकों से गुलजार नजर आए. लेकिन, इस बर्फबारी की वजह से जहां एक ओर पर्यटकों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे. तो दूसरी तरफ पर्यटकों की लापरवाही उनको मुश्किलों में डाल रह है. ऐसा ही कुछ 23 जनवरी को पर्यटक स्थलों पर देखने को मिला.

खतरे में पर्यटकों की जान: उत्तराखंड में हुई बराबरी के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया. लेकिन जब बर्फ सड़कों पर जमनी शुरू हुई, उसके बाद पर्यटकों की मुसीबतें भी बढ़ने लगी. इसके कई मामले प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थलों पर देखने को मिले. मुख्य रूप से सड़कों पर बर्फ जमने के बाद गाड़ियां स्किड करती हैं. यही वजह रहा है कि तमाम पर्यटक सड़कों पर पड़ी बर्फ की वजह से जगह-जगह फंसते से नजर आए. यही नहीं, इस बर्फबारी की वजह से प्रदेश की तमाम सड़कें भी बाधित हो गई हैं, जो पर्यटकों और आवाजाही करने वाले लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, 24 जनवरी की शाम 6 बजे तक प्रदेश भर में 66 सड़कें बाधित रहीं. जिसमें 6 नेशनल हाईवे, 6 स्टेट हाईवे, 3 एमडीआर, 1 बीडीआर, 24 पीडब्ल्यूडी और 26 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं.