ETV Bharat / bharat

अवध ओझा का AAP से हुआ मोहभंग, केजरीवाल को महान नेता बता राजनीति से लिया संन्यास

अवध ओझा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ ही राजनीति से संन्यास लेने की सूचना साझा की.

अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास लिया
अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास लिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: शिक्षाविद् से राजनीति में एंट्री करने वाले अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है. उनके इस्तीफे की अटकलें बीते कुछ दिनों से चर्चा में थी, लेकिन मंगलवार को उन्होंने स्वयं इसकी पुष्टि कर दी. आम आदमी पार्टी में एंट्री लेने के साथ ही अवध ओझा को पार्टी ने खास तवज्जो दिया था. पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट जिससे मनीष सिसोदिया विधायक चुने गए थे, इस सीट से अवध ओझा को फरवरी में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2025 का टिकट दिया था. हालांकि, अवध ओझा चुनाव हार गए और उसके बाद बीते कुछ महीनों से वह आम आदमी पार्टी से अलग-थलग हो गए थे.

मंगलवार को अवध ओझा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ ही राजनीति से संन्यास लेने की सूचना साझा की. उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त और कारण चर्चा में हैं. प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा की राजनीतिक पारी बेहद छोटी रही. ओझा ने कहा कि पार्टी लाइन के बंधन में रहते हुए वे स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह पा रहे थे. राजनीति छोड़ने के बाद वे खुद को मानसिक रूप से ज्यादा खुश और आज़ाद महसूस कर रहे हैं.

"आदरणीय अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी, सभी आप के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता आदि आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद. जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूँगा. राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है. अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है. जय हिन्द."- अवध ओझा

AAP छोड़ने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी

आम आदमी पार्टी छोड़ने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है. स्थापना के 13 साल में ही कई जाने-माने लोगों ने आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया. इस साल ही जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उनमें बड़े नाम शामिल हैं. जिनमें कैलाश गहलोत (दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री और वर्तमान में बीजेपी विधायक), राजेंद्र पाल गौतम (पूर्व मंत्री, दलित नेता और अब कांग्रेस नेता) और इसी सप्ताह राजेश गुप्ता (दो बार आप विधायक और अब बीजेपी नेता) समेत बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद और स्थानीय पदाधिकारी शामिल हैं.

"अवध ओझा जैसे शिक्षाविद का पार्टी और राजनीति से अलग होना आम आदमी पार्टी के लिए प्रतीकात्मक रूप से बड़ा झटका है, लेकिन वे इस फैसले को व्यक्तिगत सुख और स्वतंत्रता के तौर पर देख रहे हैं. वहीं, पिछले कुछ वर्षों में आप छोड़ने वालों की सूची में लगातार नए नाम जुड़ते जाना पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जिसके कारण पार्टी के भविष्य और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर बहस फिर तेज हो गई है.''-नवीन गौतम, राजनीतिक विश्लेषक

इसके आलावा, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली सूची में बीते वर्षों में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, आशुतोष, आशीष खेतान, शाजिया इल्मी, प्रो. आनंद कुमार जैसे दर्जनों नाम शामिल हैं. इतना ही नहीं इसी वर्ष दिल्ली नगर निगम में जोन चुनाव के दौरान 13 पार्षदों ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी. बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम ने ईटीवी भारत से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अवध ओझा जैसे शिक्षाविद का पार्टी और राजनीति से अलग होना आम आदमी पार्टी के लिए प्रतीकात्मक रूप से बड़ा झटका है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में कार के चारों पहिए चोरी, ईंट पर गाड़ी खड़ी कर गए चोर; अवध ओझा बोले- यह तो..
  2. अवध ओझा ने अपनी हार पर दी प्रतिक्रिया, कहा- 'अगला चुनाव पटपड़गंज से ही लडूंगा'

TAGGED:

AVADH OJHA
अवध ओझा राजनीतिक संन्यास
AVADH OJHA ON KEJRIWAL
अवध ओझा
AVADH OJHA RETIRES FROM POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.