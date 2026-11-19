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दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर के ड्राइवरों यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन, बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग

दिल्ली में ड्राइवरों यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बृहस्पतिवार को ऑटो-टैक्सी व अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियनों के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में देश के 24 राज्यों से यूनियन पदाधिकारी व प्रतिनिधि पहुंचे. प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग ऑटो, टैक्सी, बस व ट्रक चालकों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड (वेलफेयर बोर्ड) का गठन हो. उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था व परिवहन व्यवस्था को चलाने वाले करोड़ों ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई मजबूत ढांचा नहीं है. दिन-रात सड़क पर काम करने वाले चालकों व उनके परिवारों को बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापे और आर्थिक संकट के समय अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है. ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएं, जिसके माध्यम से जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, ईएसआई, पीएफ, स्वास्थ्य सुविधाएं व बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो सके.

प्रदर्शन में सिर्फ कल्याण बोर्ड का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं, बाइक टैक्सी के संचालन, कंपनियों की ओर से वसूले जा रहे कमीशन, ऑटो-टैक्सी के पुराने किराये व परिवहन विभाग से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर भी चालकों ने नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेट्रोल-डीजल व सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके वाहनों का किराया लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है. दूसरी तरफ ऐप आधारित कंपनियों के कमीशन व प्रतिस्पर्धा ने उनकी आमदनी पर असर डाला है. यूनियन प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

दिल्ली में ड्राइवरों यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat) कल्याण बोर्ड बने तो ड्राइवरों के परिवार को मिलेगी सुरक्षा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष योगेश शर्मा ने ईटीवी भारत को प्रदर्शन की वजह बताते हुए कहा कि ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उनके मुताबिक चालकों की आजीविका व परिवारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ा है. योगेश शर्मा ने कहा कि वेलफेयर बोर्ड ऐसी व्यवस्था है, जिसके गठन से ड्राइवरों की कई समस्याओं का एक साथ समाधान हो सकता है. उनका कहना था कि फिलहाल ये प्रदर्शन सांकेतिक है. यदि सरकार उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनाती है तो आने वाले दिनों में ड्राइवर अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के 24 राज्यों से प्रतिनिधि पहुंचे. यूनियन की ओर से परिवहन मंत्री व श्रम मंत्री से मुलाकात कर मांगों के समाधान का आग्रह भी किया जाएगा. 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और ईएसआई-पीएफ की मांग पश्चिम बंगाल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के प्रभारी व ऑल इंडिया कमेटी से जुड़े विश्वरंजन दत्ता ने कल्याण बोर्ड को ड्राइवरों का सबसे बड़ा मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि ड्राइवर अपनी पूरी जिंदगी सड़क पर गुजार देते हैं, लेकिन उनके व उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित कल्याण बोर्ड में ईएसआई, पीएफ, मेडिकल सुविधा, जीवन बीमा व दुर्घटना लाभ जैसी सुविधाएं शामिल की जाएं. दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर व उसके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलना चाहिए. दिल्ली में ड्राइवरों यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat) यह भी पढ़ें: CNG की बढ़ी कीमत से ऑटो ड्राइवर परेशान, सरकार और परिवहन विभाग की किराया समीक्षा की मांग उनका कहना था कि ड्राइवर की कमाई पर उसका पूरा परिवार निर्भर रहता है. यदि किसी दुर्घटना में ड्राइवर की मौत हो जाती है या वह काम करने में असमर्थ हो जाता है तो परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी के लिए सरकार को आगे आना चाहिए. विश्व रंजन दत्ता ने ओला-उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि कंपनियां ड्राइवरों से कमीशन तो लेती हैं, लेकिन किराये व उनकी आमदनी के बीच संतुलन बनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठातीं. इससे चालकों का आर्थिक शोषण हो रहा है. बाइक टैक्सी के संचालन पर भी नाराजगी, नियमों में भेदभाव का आरो