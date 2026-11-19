दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर के ड्राइवरों यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन, बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग
ड्राइवर केवल वाहन चलाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि देश की परिवहन व आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण कड़ी है. ट्रांसपोर्ट यूनियन
Published : November 19, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बृहस्पतिवार को ऑटो-टैक्सी व अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियनों के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में देश के 24 राज्यों से यूनियन पदाधिकारी व प्रतिनिधि पहुंचे. प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग ऑटो, टैक्सी, बस व ट्रक चालकों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड (वेलफेयर बोर्ड) का गठन हो. उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था व परिवहन व्यवस्था को चलाने वाले करोड़ों ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई मजबूत ढांचा नहीं है. दिन-रात सड़क पर काम करने वाले चालकों व उनके परिवारों को बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापे और आर्थिक संकट के समय अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है. ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएं, जिसके माध्यम से जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, ईएसआई, पीएफ, स्वास्थ्य सुविधाएं व बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो सके.
प्रदर्शन में सिर्फ कल्याण बोर्ड का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं, बाइक टैक्सी के संचालन, कंपनियों की ओर से वसूले जा रहे कमीशन, ऑटो-टैक्सी के पुराने किराये व परिवहन विभाग से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर भी चालकों ने नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेट्रोल-डीजल व सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके वाहनों का किराया लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है. दूसरी तरफ ऐप आधारित कंपनियों के कमीशन व प्रतिस्पर्धा ने उनकी आमदनी पर असर डाला है. यूनियन प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
कल्याण बोर्ड बने तो ड्राइवरों के परिवार को मिलेगी सुरक्षा
भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष योगेश शर्मा ने ईटीवी भारत को प्रदर्शन की वजह बताते हुए कहा कि ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उनके मुताबिक चालकों की आजीविका व परिवारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ा है. योगेश शर्मा ने कहा कि वेलफेयर बोर्ड ऐसी व्यवस्था है, जिसके गठन से ड्राइवरों की कई समस्याओं का एक साथ समाधान हो सकता है. उनका कहना था कि फिलहाल ये प्रदर्शन सांकेतिक है. यदि सरकार उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनाती है तो आने वाले दिनों में ड्राइवर अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के 24 राज्यों से प्रतिनिधि पहुंचे. यूनियन की ओर से परिवहन मंत्री व श्रम मंत्री से मुलाकात कर मांगों के समाधान का आग्रह भी किया जाएगा.
20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और ईएसआई-पीएफ की मांग
पश्चिम बंगाल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के प्रभारी व ऑल इंडिया कमेटी से जुड़े विश्वरंजन दत्ता ने कल्याण बोर्ड को ड्राइवरों का सबसे बड़ा मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि ड्राइवर अपनी पूरी जिंदगी सड़क पर गुजार देते हैं, लेकिन उनके व उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित कल्याण बोर्ड में ईएसआई, पीएफ, मेडिकल सुविधा, जीवन बीमा व दुर्घटना लाभ जैसी सुविधाएं शामिल की जाएं. दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर व उसके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलना चाहिए.
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उनका कहना था कि ड्राइवर की कमाई पर उसका पूरा परिवार निर्भर रहता है. यदि किसी दुर्घटना में ड्राइवर की मौत हो जाती है या वह काम करने में असमर्थ हो जाता है तो परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी के लिए सरकार को आगे आना चाहिए. विश्व रंजन दत्ता ने ओला-उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि कंपनियां ड्राइवरों से कमीशन तो लेती हैं, लेकिन किराये व उनकी आमदनी के बीच संतुलन बनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठातीं. इससे चालकों का आर्थिक शोषण हो रहा है.
बाइक टैक्सी के संचालन पर भी नाराजगी, नियमों में भेदभाव का आरो
मध्य प्रदेश के इंदौर से पहुंचे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बाइक टैक्सी के संचालन को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ ऑटो चालकों के लिए सख्त नियम लागू किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगह निजी नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों से व्यावसायिक सवारी ढोई जा रही है. उनका दावा है कि इंदौर में ऑटो चालकों को तीन से अधिक सवारी बैठाने पर चालान, निर्धारित दूरी से आगे जाने पर कार्रवाई व फिटनेस-बीमा सहित विभिन्न नियमों का पालन करना पड़ता है. जबकि बाइक टैक्सी के संचालन में नियमों का समान रूप से पालन नहीं कराया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाइक टैक्सी से जुड़ी कुछ घटनाओं में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं सामने आई हैं.
20 लाख के बीमा के साथ ड्राइवरों की सुरक्षा की मांग
राजस्थान से पहुंचे विपिन सिंह स्वामी ने ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देशभर में ड्राइवरों को पुलिस, परिवहन विभाग व कई बार आम लोगों की ओर से भी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. सड़क दुर्घटना होने पर कई मामलों में चालकों के साथ मारपीट तक की घटनाएं होती हैं. उन्होंने ड्राइवरों के लिए 20 लाख रुपये का बीमा कराने की मांग की. इसके साथ ही परिवहन क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वाहन फिटनेस सेंटर, रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस जैसी सेवाओं में निजी कंपनियों के आने से चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है. उनका कहना था कि परिवहन व्यवस्था में बदलाव के नाम पर ड्राइवरों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली में कल्याण बोर्ड गठन का वादा पूरा करने की मांग
दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ व दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले देशभर की ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधि रामलीला मैदान में जुटे हैं. उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस और ट्रक चालकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करे. उन्होंने दिल्ली सरकार से भी अलग से कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की. राजेंद्र सोनी ने कहा कि दिल्ली में कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन यूनियन की नजर में अब तक इसे धरातल पर नहीं उतारा गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार से ऑटो व टैक्सी का किराया बढ़ाने का आग्रह किया. उनका कहना है कि सीएनजी के दाम बढ़ने के बावजूद ऑटो-टैक्सी का किराया पुराने स्तर पर बना हुआ है. इससे चालकों की कमाई प्रभावित हो रही है.
चालान व फिटनेस के नाम पर वसूली का भी मुद्दा उठा
प्रदर्शन में चालान व परिवहन विभाग से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी सामने आया. पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़े इंटर्न एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि चालान निपटाने के नाम पर कुछ जगहों पर चालकों से निर्धारित राशि से अधिक पैसे मांगे जाते हैं. उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में चालान की राशि कम कराने के नाम पर बिचौलियों की भूमिका सामने आती है. हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि कोर्ट परिसर में चालान संबंधी काम कराने के लिए कुछ लोग चालकों को परेशान करते हैं. उन्होंने फिटनेस व परमिट से जुड़े कामों में भी निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायत की. उनके मुताबिक, चालकों को चालान का भुगतान करने व कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था मिलनी चाहिए.
रामलीला मैदान में जुटे अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों का कहना है कि ड्राइवर केवल वाहन चलाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि देश की परिवहन व आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण कड़ी है. इसके बावजूद उसके लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, दुर्घटना बीमा व बुढ़ापे में पेंशन जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं. यूनियनों ने साफ किया कि उनकी मांगें सिर्फ किराया बढ़ाने या ऐप आधारित कंपनियों के विरोध तक सीमित नहीं हैं. वे चाहते हैं कि ड्राइवरों को भी दूसरे संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की तरह सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बातचीत कर मांगों का समाधान निकालने की अपील की है. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो देशभर के ऑटो-टैक्सी और ट्रांसपोर्ट चालक बड़े आंदोलन की राह अपना सकते हैं.
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