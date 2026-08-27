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महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल का समय मिलेगा: फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को कामकाज लायक मराठी सीखने के लिए एक साल का समय देने का फैसला किया है. फडणवीस ने कहा कि इस अवधि के दौरान राज्य की आधिकारिक भाषा का कामकाजी ज्ञान नहीं होने पर चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

फडणवीस ने कहा कि चालक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि चालक अलग-अलग आयु वर्ग के हैं और उनमें से कई ने वर्षों पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए कम समय में मराठी सीखना उनके लिए मुश्किल है. उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने (प्रतिनिधियों ने) एक साल का समय देने का अनुरोध किया था. राज्य सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है और उन्हें एक साल का समय दिया जा रहा है. इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.’’

सीएम कहा कि एक साल की इस अवधि में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को कामकाज लायक मराठी सिखाने के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘वे खुद आगे आए हैं और मराठी सीखने के इच्छुक हैं। इसलिए उन्हें समय देना जरूरी था.’’

बता दें कि राज्य सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि गैर-मराठी चालकों को बुनियादी मराठी सीखनी होगी और इसके लिए 15 अगस्त की समयसीमा तय की गई थी. उनके लिए मराठी की कक्षाएं भी आयोजित की गई थीं.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि 105 दिनों की रियायती अवधि (ग्रेस पीरियड) पहले ही दी जा चुकी थी, जो महाराष्ट्र दिवस (1 मई) से स्वतंत्रता दिवस तक थी, जिस दौरान ऑटो-रिक्शा चालकों से यह उम्मीद की गई थी कि वे यात्रियों से मराठी में बातचीत करना सीखें. उन्होंने कहा कि प्लान यह था कि एक महीने का नोटिस दिया जाए और उसके बाद भाषा सीखने के लिए तीन महीने का समय दिया जाए; उनके बैज तभी रद्द किए जाते अगर वे उन चार महीनों में भाषा सीखने में नाकाम रहते.