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बेंगलुरु : ऑटो ड्राइवर ने पत्नी की हत्या कर खुद भी जान दी

ऑटो ड्राइवर ने पत्नी की हत्या कर खुद भी जान दी. ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

बेंगलुरु: एक ऑटो ड्राइवर ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बाद में खुद भी जान दे दी. घटना एचएएल पुलिस स्टेशन के तहत विभूतिपुर में मंगलवार को हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी (30) की बीयर की बोतल से मारकर हत्या करने के बाद खुद मौत को गले लगा लिया. दावणगेरे के रहने वाले इस दंपती की शादी 17 साल पहले हुई थी. इस दंपती के दो बच्चे हैं और वे विभूतिपुर में रहते थे. घटना वाले दिन दंपती के बच्चे अपने नाना-नानी के घर पर थे. आरोपी के माता-पिता उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते थे, जहां वह और उसकी पत्नी रहते थे. आरोपी ऑटो-रिक्शा ड्राइवर का काम करता था, जबकि पीड़िता एक अपार्टमेंट में घरेलू काम करती थी. आरोपी अक्सर शिकायत करता था कि उसकी पत्नी खाना नहीं बनाती और मोबाइल फोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है. वहीं दूसरी ओर, पीड़िता ने अपने पति पर बहुत ज़्यादा शराब पीने का आरोप लगाया था. इसी के चलते हाल ही में जब दोनों के बीच का झगड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा था. इस पर पुलिस ने उनसे समझौता करने को कहा था और झगड़ा नहीं करने की चेतावनी दी थी. इसी क्रम में मंगलवार रात को दंपती के बीच तीखी बहस हो गई.