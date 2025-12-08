ETV Bharat / bharat

Patna Book Fair में 15 करोड़ की किताब, लेखक बोले- मैंने ब्रह्मलोक की यात्रा की

पटना पुस्तक मेला में भारत की सबसे महंगी 15 करोड़ की पुस्तक 'मैं-रत्नेश्वर' सुर्खियों बनी हुई है. पुस्तक के लेखक रत्नेश्वर से खास बातचीत.

मैं रत्नेश्वर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 8, 2025 at 2:09 PM IST

8 Min Read
पटना: गांधी मैदान में चल रहे पटना पुस्तक मेला में लोगों को पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अब देखने के लिए जाना पड़ेगा. वजह है मेले में सबसे आकर्षित करने वाली भारत की सबसे महंगी 15 करोड़ की पुस्तक 'मैं- रत्नेश्वर' जो मैं कार दर्शन से चर्चित हो रही है. यह पुस्तक जीवन दर्शन पर आधारित है. पूरे पटना में इस पुस्तक की चर्चा है और यह पुस्तक पूरे बिहार के लिए चर्चा का विषय बन गया है.

मेले में छाई में लेखक रत्नेश्वर की पुस्तक: इस पुस्तक में ज्ञान को मानने की बजाय जानने पर जोर दिया गया है. पुस्तक भारत में अब तक का सबसे महंगा ग्रंथ है और पटना पुस्तक मेला में इस पुस्तक की प्रदर्शनी रविवार को लगाई गई है. पुस्तक को ज्ञान की भूमि बिहार के प्रसिद्ध लेखक रत्नेश्वर ने लिखा है. पूरे पटना पुस्तक मेला में लोग इस फोटो के सामने सेल्फी खींचाने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद रह रहे हैं.

पटना पुस्तक मेला में 'मैं-रत्नेश्वर' (ETV Bharat)

जीवन दर्शन पर आधारित है ग्रंथ: ईटीवी भारत से खास बातचीत में रत्नेश्वर ने बताया कि इस पुस्तक को उन्होंने अपने सवा साल के वनवास काल के दौरान अपने अनुभवों के आधार पर रचा है. यह एक पुस्तक नहीं है बल्कि यह एक ग्रंथ है जो जीवन दर्शन पर आधारित है. इस पुस्तक की मूल भावना यह है कि मैं यानी स्वयं का दर्शन है जिसमें ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है.

पुस्तक के लेखक रत्नेश्वर (source- social media)

मानने से जानने की यात्रा: रत्नेश्वर की इच्छा है कि इस पुस्तक में जो दर्शन आया है वह लोग स्वयं अनुभव करें. वह किसी के काहे को मान नहीं ले बल्कि जानने की कोशिश करे. इस पुस्तक का मूल स्वर है कि कोई भी मनुष्य मानने से जानने की यात्रा करे. इसके लिए इस ग्रंथ को सामान्य लोगों के लिए नहीं रखा गया है, वह स्वयं लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करें.

पुस्तक में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार (source- social media)

हर व्यक्ति स्वयं जुड़ सकता है परम ब्रह्म से: रत्नेश्वर ने कहा कि हर व्यक्ति का कनेक्शन सीधे ब्रह्म से हो जाता है. संस्कृत में कहा जाता है 'आप्त दीपो भव:', आपके भीतर संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्म का ज्ञान है. खुद का जो ब्रह्म से कनेक्शन है उसे जानने की अवधारणा पर यह पुस्तक है. रत्नेश्वर ने कहा "मैंने अपने जंगल प्रवास के दौरान जो दर्शन किया है वह मेरा दर्शन है, मैं उस मैं को दूसरे लोगों के मैं को जगा कर उन्हें दर्शन करना चाहता हूं."

पुस्तक जीवन दर्शन पर आधारित (source- social media)

तीन पुस्तक की ही होगी बिक्री: रत्नेश्वर ने बताया कि इस पुस्तक में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है. इस पुस्तक की 16 प्रति छपी है और 11 लोगों को वह पुस्तक भेंट करेंगे. वहीं तीन पुस्तक की ही बिक्री होगी. पुस्तक पर कीमत 15 करोड़ रुपया लिखा हुआ है.

अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से फिर अंधकार: रत्नेश्वर ने बताया कि "लगभग सवा वर्ष के वनवास के दौरान, मैंने अपने आध्यात्मिक साथी श्रीकृष्ण की दिव्य उपस्थिति में दिव्य ज्ञान प्राप्त किया. इस पथ पर चलते हुए मैं विश्वास से साक्षात्कार तक, और साक्षात्कार से मणिकार के साथ एकाकार होने की परम अवस्था तक पहुंचा."

मनुष्य मानने से जानने की यात्रा (source- social media)

"प्रकाश से अंधकार, अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से फिर अंधकार तक की यात्रा का साक्षी बनकर, परिष्कृत ‘मैं’ अपनी अनंत यात्रा पर अग्रसर है. यह यात्रा सदैव कर्मों की स्मृति से जागृत. इसी संचित स्मृति के माध्यम से मैंने अनंत वर्षों की यात्रा तय की है, अनगिनत रूपों और प्राकृतियों में परिशोधित होते हुए यह मैंकार दर्शन एक ग्रंथ के रूप में ग्रंथ उदय कर रहा है."-रत्नेश्वर, लेखक

3 घंटे 24 मिनट में रचा गया ग्रंथ: रत्नेश्वर ने बताया कि इस दिव्य ग्रंथ 'मैं' की रचना का अवतरण 6-7 सितंबर 2006 की रात्रि में शुभरत्न मुहूर्त के दौरान हुआ. प्रात 3 बजे आरंभ होकर सुबह 6 बजकर 24 मिनट तक निरंतर यानी मात्र 3 घंटे 24 मिनट में यह सम्पूर्ण शास्त्र अवतरित हुआ. उन्होंने बताया कि पुस्तक के अवतरित होने के पहले वह 21 दिनों तक स्थितप्रज्ञ (अडोल प्रज्ञा) की अवस्था में रहे. देह से विलग होकर उन्होंने ब्रह्म के लोकों का भ्रमण किया और वह रास-लीला का प्रत्यक्ष साक्षी बने. रत्नेश्वर ने कहा कि उसके बाद "मेरे मुख से निकले शब्द साकार होने लगे. मन में संसार त्यागने की इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन गुरु के आदेश पर मैं फिर वापस लौकिक जीवन में लौट आया."

3 घंटे 24 मिनट में रचा गया ग्रंथ (source- social media)

इस कथा में मृत्यु कोई वस्तु नहीं: रत्नेश्वर ने कहा कि यह ऐसी कथा है जहां समस्त दुखों का अंत हो जाता है. जहां दिव्य का साक्षात्कार होता है और मणिकार के माध्यम से ‘मैं’ की परम अनुभूति द्वारा सर्वोच्च आनन्द प्राप्त होता है. यह कर्मण्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और प्रार्थना (भक्ति) योग की यात्रा का वर्णन है. एक ऐसी कथा जिसमें मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है और केवल ‘मैं’ का योग विद्यमान है. आज पूरे विश्व की नजर इस ग्रंथ पर है और यह पूरा ग्रंथ 408 पन्नें का है. यह ग्रंथ एक दर्शन है और पुस्तक मेले में आम लोगों के पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए ही है.

मैं कार दर्शन से चर्चित पुस्तक (source- social media)

कुछ मान लेने की क्रिया बौद्धिकता नहीं: रत्नेश्वर ने बताया कि हम सब कुछ मान लेते हैं लेकिन जानते नहीं है. किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा हुआ है उसे मान लेते हैं और उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं. सब कुछ मान लेने की क्रिया बौद्धिकता नहीं है, यह ज्ञान नहीं कहा जा सकता. ज्ञान वह है जो हम स्वयं से जानते हैं.

दुनिया की महंगी किताबें (ETV Bharat)

मानने और जानने में है अंतर: मानना और जानना दोनों दो धरातल की चीजें हैं. मानना एक स्ट्रक्चर है जिसे हम मान लेते हैं लेकिन जानना उस स्ट्रक्चर को खंडित करके एक नई दुनिया एक नई सृष्टि एक नए संसार एक नए ब्रह्म को देखना है. पुस्तक में व्यक्ति के औरा के रंग को पहचानने की प्रक्रिया है साथ ही व्यक्ति के मानव शरीर ही नहीं बल्कि अलग-अलग स्वरूप के अनंत यात्रा का अनुभव है.

11 लोगों को पुस्तक भेंट करेंगे (ETV Bharat)

पुस्तक की कीमत भी परम ब्रह्म से है निर्देशित: रत्नेश्वर ने बताया कि ज्ञान की परम अवस्था में जब इस ग्रंथ की रचना होने लगी तो इस समय परम ब्रह्म से जो संदेश मिला तो यह तय हुआ कि यह ग्रंथ जब दुनिया के सामने आएगी तो इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए होगी. इस पुस्तक में जीवन के 12 द्वार और 19 कलाओं का जिक्र है. सामान्य तौर पर लोग 16 कला को जानते हैं लेकिन जीवन के 19 कलाओं का इसमें जिक्र है और कल 43 अध्याय हैं.

भारत की सबसे महंगी 15 करोड़ की पुस्तक (ETV Bharat)

इस पुस्तक में है खास संदेश: इस पुस्तक में ज्ञान का वह रूप है जिसमें व्यक्ति के शरीर का जल बाहर के जल तत्व से मिलकर आपस में संदेश देने लगता है, जैसे तानसेन अपने संगीत से पानी बरसा देते थे. यह पुस्तक उनकी साधना के बाद एक अलग तरीके के दूसरे सूर्योदय के बाद लोगों के सामने आई है.

पटना पुस्तक मेला में रत्नेश्वर की किताब (ETV Bharat)

सूक्ष्म तत्व से जीवन का सार: रत्नेश्वर ने कहा कि एक समय भगवान बुद्ध ने परम ज्ञान को प्राप्त किया था लेकिन वह परम ज्ञान की स्थिति से सांसारिक जीवन में लौट आए हैं. वह सांसारिक जीवन के योगी हैं, जबकि आमतौर पर परम ज्ञान की स्थिति में जाने वाले लोग वैराग की स्थिति में चले जाते हैं. वह लोगों को यह बता रहे हैं कि इस पुस्तक को खरीदने के चक्कर में मत रहिए बल्कि इस पुस्तक में वही है जो आपके भीतर है. वह बता रहे हैं कि साधना के उसे स्तर पर जब मनुष्य उस बिंदु पर चला जाता है जब शरीर का गर्भ में निर्माण हो रहा होता है और फिर जब मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो रहा होता है, तो जो वह अनुभव करता है वह अनुभव इस पुस्तक में है.

