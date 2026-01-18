ETV Bharat / bharat

JLF 2026: प्रसून जोशी ने एआई पर दो टूक राय रखी, बोले- एआई एक टूल है, एक्सप्रेशन नहीं

जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल के सत्र 'इमैजिन: द न्यू होराइज़न्स ऑफ क्रिएटिविटी' में मशहूर गीतकार, लेखक और एड गुरु प्रसून जोशी ने एआई और मानव रचनात्मकता पर गहरी बात रखी. उन्होंने कहा, "एआई के पास वही है जो उसे कहा गया है, लेकिन इंसान के पास वो है जो अभी तक कहा नहीं गया." जोशी ने स्पष्ट किया कि एआई एक टूल है, एक एक्सटेंशन है, लेकिन अगर इसे एक्सप्रेशन मान लिया जाए तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई एआई से पूछे कि सबसे सुंदर गाना कौन सा है, तो वह कोई न कोई जवाब दे देगा, लेकिन असल में अब तक का सबसे सुंदर गाना तो लिखा ही नहीं गया है. जोशी ने जोर दिया कि एआई केवल अभिव्यक्त चीजों को दोहराता है, जबकि मानव बुद्धि अनकहे को रचती है.

सुनिए क्या बोले प्रसून जोशी (ETV Bharat Jaipur)

रचनात्मकता अभी जिंदा है: लेखिका किश्वर देसाई से बातचीत में प्रसून जोशी ने सहज और आम बोलचाल की भाषा में अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि आज के स्क्रीन-ड्रिवन दौर में भी लोग लाइव बातचीत के लिए एक जगह जुट रहे हैं. यह बताता है कि रचनात्मकता अभी जिंदा है. अपने बचपन का जिक्र करते हुए जोशी ने बताया कि उनके पिता शिक्षा अधिकारी थे, जिनके जीवन में अनुशासन था, जबकि मां संगीत और लेखन से जुड़ी थीं तथा लोकसंगीत में प्रयोग करती रहती थीं. इसी वजह से उनके जीवन में अनुशासन और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें गढ़ा. उन्होंने माता-पिता से टकराव को गलत ठहराया और कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं.

दादी से सीखा जज्बा और आत्मनिर्भरता: प्रसून जोशी ने अपनी पहली कविता संग्रह 17 साल की उम्र में प्रकाशित होने का जिक्र किया, लेकिन मिडिल क्लास परिवार से आने वाले रचनात्मक व्यक्ति के लिए रास्ता आसान नहीं होता. उन्होंने अपनी दादी को अपना रोल मॉडल बताया, जो उत्तराखंड के एक गांव से थीं, वो निरक्षर थीं, कम उम्र में विधवा हुईं, लेकिन 18-19 साल की उम्र में पढ़ना-लिखना सीखा और बाद में स्कूल की प्रिंसिपल बनकर रिटायर हुईं. जोशी ने कहा कि उनकी दादी जज्बे और आत्मनिर्भरता की जीती-जागती मिसाल थीं.

पहाड़ों के लोग नदी की तरह सीधे: पहाड़ों के लोगों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति इंसान को संवेदनशील बनाती है, चालाक नहीं. शहरों में लोग हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, जबकि पहाड़ों के लोग नदी की तरह सीधे होते हैं. उन्होंने कुछ पंक्तियां भी सुनाईं कि "नदी किनारे पड़ा पत्थर बहुत ठोकरें खाकर तराशा जाता है, मुझे भी जिंदगी की ठोकरों ने ही तराशा है." अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए जोशी ने बताया कि जब उनका पहला एल्बम 'अब के सावन' आया, तब महानायक अमिताभ बच्चन का एक प्रोत्साहन भरा पत्र मिला, जिसने आगे बढ़ने का हौसला दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी कई कविताएं, गीत और बॉलीवुड से जुड़े रोचक किस्से भी सुनाए.