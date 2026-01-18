JLF 2026: प्रसून जोशी ने एआई पर दो टूक राय रखी, बोले- एआई एक टूल है, एक्सप्रेशन नहीं
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रसून जोशी ने एआई को महज एक टूल बताया, रचनात्मकता को मानव की अनकही शक्ति कहा और भाषा-संस्कृति पर राय रखी.
January 18, 2026
जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल के सत्र 'इमैजिन: द न्यू होराइज़न्स ऑफ क्रिएटिविटी' में मशहूर गीतकार, लेखक और एड गुरु प्रसून जोशी ने एआई और मानव रचनात्मकता पर गहरी बात रखी. उन्होंने कहा, "एआई के पास वही है जो उसे कहा गया है, लेकिन इंसान के पास वो है जो अभी तक कहा नहीं गया." जोशी ने स्पष्ट किया कि एआई एक टूल है, एक एक्सटेंशन है, लेकिन अगर इसे एक्सप्रेशन मान लिया जाए तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता.
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई एआई से पूछे कि सबसे सुंदर गाना कौन सा है, तो वह कोई न कोई जवाब दे देगा, लेकिन असल में अब तक का सबसे सुंदर गाना तो लिखा ही नहीं गया है. जोशी ने जोर दिया कि एआई केवल अभिव्यक्त चीजों को दोहराता है, जबकि मानव बुद्धि अनकहे को रचती है.
रचनात्मकता अभी जिंदा है: लेखिका किश्वर देसाई से बातचीत में प्रसून जोशी ने सहज और आम बोलचाल की भाषा में अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि आज के स्क्रीन-ड्रिवन दौर में भी लोग लाइव बातचीत के लिए एक जगह जुट रहे हैं. यह बताता है कि रचनात्मकता अभी जिंदा है. अपने बचपन का जिक्र करते हुए जोशी ने बताया कि उनके पिता शिक्षा अधिकारी थे, जिनके जीवन में अनुशासन था, जबकि मां संगीत और लेखन से जुड़ी थीं तथा लोकसंगीत में प्रयोग करती रहती थीं. इसी वजह से उनके जीवन में अनुशासन और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें गढ़ा. उन्होंने माता-पिता से टकराव को गलत ठहराया और कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं.
दादी से सीखा जज्बा और आत्मनिर्भरता: प्रसून जोशी ने अपनी पहली कविता संग्रह 17 साल की उम्र में प्रकाशित होने का जिक्र किया, लेकिन मिडिल क्लास परिवार से आने वाले रचनात्मक व्यक्ति के लिए रास्ता आसान नहीं होता. उन्होंने अपनी दादी को अपना रोल मॉडल बताया, जो उत्तराखंड के एक गांव से थीं, वो निरक्षर थीं, कम उम्र में विधवा हुईं, लेकिन 18-19 साल की उम्र में पढ़ना-लिखना सीखा और बाद में स्कूल की प्रिंसिपल बनकर रिटायर हुईं. जोशी ने कहा कि उनकी दादी जज्बे और आत्मनिर्भरता की जीती-जागती मिसाल थीं.
पहाड़ों के लोग नदी की तरह सीधे: पहाड़ों के लोगों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति इंसान को संवेदनशील बनाती है, चालाक नहीं. शहरों में लोग हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, जबकि पहाड़ों के लोग नदी की तरह सीधे होते हैं. उन्होंने कुछ पंक्तियां भी सुनाईं कि "नदी किनारे पड़ा पत्थर बहुत ठोकरें खाकर तराशा जाता है, मुझे भी जिंदगी की ठोकरों ने ही तराशा है." अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए जोशी ने बताया कि जब उनका पहला एल्बम 'अब के सावन' आया, तब महानायक अमिताभ बच्चन का एक प्रोत्साहन भरा पत्र मिला, जिसने आगे बढ़ने का हौसला दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी कई कविताएं, गीत और बॉलीवुड से जुड़े रोचक किस्से भी सुनाए.
युवाओं को जामवंत जैसे मार्गदर्शक चाहिए: युवाओं पर बात करते हुए उन्होंने हनुमान जी और जामवंत का प्रसंग सुनाया. कहा कि जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी, वैसे ही आज युवाओं को भी ऐसे मार्गदर्शकों की जरूरत है जो उन्हें उनकी असली क्षमता का अहसास करा सकें. भाषा पर खुलकर बोलते हुए जोशी ने कहा कि भाषा आपकी मां होती है. उनकी भाषा हिंदी है, उनकी स्किल इंग्लिश है. अपनी भाषा से आप गुस्सा भी हो सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार उतना ही जरूरी है. उन्होंने हिंदी बोलने वालों को कमतर आंकने को गलत बताया. एसएमएस शब्द का उदाहरण देते हुए कहा कि एसएमएस से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यह 'संदेश' की हत्या करके आए तो स्वीकार नहीं होगा.
'जुगाड़' नहीं, इनोवेशन कहिए: 'जुगाड़' शब्द पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि हम नवाचार को जुगाड़ कहकर उसकी अहमियत कम कर देते हैं, जबकि इनोवेशन एक गंभीर और सोच-समझकर किया गया रचनात्मक प्रयास होता है. जुगाड़ और इनोवेशन को एक मानना गलत है. सत्र के अंत में प्रसून जोशी ने कहा कि रचनात्मकता किसी एक दिन पैदा नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर के अनुभवों, संघर्षों और संवेदनाओं से धीरे-धीरे आकार लेती है. यह सत्र जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के चौथे दिन का हिस्सा था, जहां एआई, रचनात्मकता और मानवीय संवेदना जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई.
