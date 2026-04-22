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'मरना मंजूर...नहीं मांगूगी माफी', FIR के बाद बोलीं लेखिका मधु किश्वर

सुनियोजित साजिश का हिस्सा-मधु किश्वर मधु किश्वर का कहना है कि ये पूरा मामला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है,उनके मुताबिक एक शिकायत के आधार पर बिना पूरी सच्चाई जाने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और अब इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. ये सब मेरे खिलाफ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है,सच को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.

लेखिका मधु किश्वर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में FIR को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. “मेरे खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है… एक ट्वीट को लेकर मुझे निशाना बनाया गया है…”

इस बातचीत में मधु किश्वर ने ना सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया, बल्कि इसे एक साजिश और प्रोपेगैंडा तक बता दिया. हालांकि इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है लेकिन अब मधु किश्वर के दावों ने इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे दिया है.

नई दिल्ली: फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में लेखिका मधु किश्वर पर FIR दर्ज की गई है. मामले में चंडीगढ़ पुलिस मंगलवार को लेखिका के दफ्तर पहुंची थी और उन्हें नोटिस जारी किया था. आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ कैसे लेखिका का नाम इसमें शामिल हुआ और क्या है पूरा मामला इस पर हमारी टीम ने लेखिका मधु किश्वर से बातचीत की.

इस पूरे मामले में मधु किश्वर ने सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं,उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है, और ये सब एक बड़े प्रोपेगैंडा का हिस्सा है, उनका कहना है की जिस तरीके से अमित मालवीय की ट्रोल आर्मी मुझे निशाना बना रही है, ये पूरी तरह प्रोपेगैंडा है, बीजेपी आईटी सेल के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है, और मेरे खिलाफ झूठी FIR कराई गई है.

मधु किश्वर के दफ्तर पहुंचीं ETV BHARAT की टीम (ETV BHARAT)

अमित मालवीय पर लगाए गंभीर आरोप

हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी या अमित मालवीय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,लेकिन इस बयान के बाद यह मामला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है, मधु किश्वर ने ये भी साफ किया कि वो किसी भी तरह के दबाव में आने वाली नहीं हैं,और इस तरह की कार्रवाई से उन्हें डराया नहीं जा सकता, “इन छोटी-छोटी FIR से मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डर और मैं साथ नहीं चल सकते मैं डरने वाली नहीं हूं, बचपन से ही मैं अपनी बात बेबाक तरीके से रखती आई हूं और आगे भी रखती रहूंगी''.

फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है,लेकिन मधु किश्वर के इन बयानों के बाद ये मामला अब और ज्यादा संवेदनशील और बहस का विषय बनता जा रहा है,अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है.

दरअसल, 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का बताकर एक फर्जी और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. इसे लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने लेखिका मधु किश्वर के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस की एक टीम देर रात उनके दफ़्तर नोटिस देने पहुंची थी. यह मामला सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है.

सेक्टर 19 चंडीगढ़ की SHO सरिता रॉय ने कहा, "19 अप्रैल को सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है. यह एक वीडियो से जुड़ी है जिसे ट्वीट किया गया था. मधु किश्वर पर इसे रीट्वीट करने का आरोप है. हम उन्हें 35.3 BNSS का नोटिस देने आए थे. उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होने का नोटिस दिया गया है. इसके लिए कल की तारीख तय की गई है, इसलिए उसके बाद हम देखेंगे".

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