JLF में सुधा मूर्ति ने खोला राज, बताया-आखिर क्यों लिखनी शुरू की कहानियां
सुधा ने कहा, पैसा और सफलता जरूरी हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है. असली ताकत आत्मविश्वास और मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता है.
Published : January 17, 2026 at 2:24 PM IST
जयपुर: आजकल संयुक्त परिवार टूट रहे हैं. बच्चे दादा-दादी के साथ नहीं रह पाते और महिलाएं भी टीवी सीरियल्स में उलझी रहती हैं. इससे घर में बातचीत और बच्चों को मिलने वाली नैतिक सीख कम होती जा रही है. इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां लिखना शुरू किया, ताकि कहानी के जरिए अच्छे संस्कार सिखाए जा सकें. ये कहना है लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति का.
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के तीसरे दिन फ्रंट लॉन में लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति का सत्र लोगों के लिए खास आकर्षण बना. सत्र का नाम था 'द मैजिक ऑफ द लॉस्ट ईयररिंग्स', जिसमें वे फिल्ममेकर मंदिरा नायर के साथ बातचीत करती नजर आईं. सुधा मूर्ति ने अपनी जिंदगी, लेखन यात्रा और बच्चों के साहित्य पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि अब तक वे 9 उपन्यास, 6 अनुभव आधारित किताबें, कई तकनीकी और प्रेरणादायक पुस्तकें लिख चुकी हैं.
पाक में विदेशी जैसा अहसास: अपने पाकिस्तान दौरे को याद करते हुए सुधा मूर्ति ने बताया कि करीब 20 साल पहले जब वो वहां गईं तो खानपान, भाषा और संगीत काफी हद तक अपना सा लगा, लेकिन फिर भी खुद को वहां विदेशी जैसा महसूस हुआ. उन्होंने कहा कि सिंधी और पंजाबी समुदाय इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे कहीं भी जाकर नया जीवन शुरू करने और मेहनत करने से नहीं घबराते.
युवाओं को सलाह : उन्होंने कहा कि जिंदगी में लिया गया एक गलत फैसला कई लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए. उन्होंने स्प्ष्ट कहा कि पैसा और सफलता जरूरी हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है. असली ताकत आत्मविश्वास और मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता में होती है. इनके बिना न कामयाबी मिलती है और न ही सुकून.
दिखाएं देश की धरोहर: सुधा मूर्ति ने बताया कि उनके आदर्श पूर्व महाराजा रणजीत सिंह हैं. उन्होंने श्लोक सुनाते हुए कहा,'हमें कोहिनूर हीरे की जरूरत नहीं है, हमारे देश में तो रत्न जैसे लोग हैं.' उन्होंने दादा-दादियों से अपील की कि वे अपने पोते-पोतियों को विदेश ले जाने के बजाय भारत की ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता दिखाएं. भारत में घूमने और सीखने के लिए अनगिनत शानदार जगहें हैं. वे खुद अपने पोते को नॉर्थ ईस्ट और चेरापूंजी ले जाएंगी, ताकि वो अपने देश को अच्छे से समझ सकें.
