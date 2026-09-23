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ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस एक्सपर्ट से ईटीवी भारत की खास बातचीत, कहा- ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश की जरूरत

हरित बदलाव में छोटे और मध्यम उद्योगों के सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं. बड़े उद्योगों की तुलना में इनके पास तकनीकी बदलाव और पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए निवेश करने की वित्तीय क्षमता सीमित हो सकती है. प्रो सरकार ने सुझाव दिया कि सरकार को छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष सहायता और प्रोत्साहन की व्यवस्था करनी चाहिए. उत्सर्जन कम करने वाली तकनीक अपनाने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को लक्षित प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया केवल बड़े उद्योगों तक सीमित न रहे.

प्रो तपन कुमार के अनुसार अक्सर यह माना जाता है कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने वाली तकनीकों को अपनाने से उद्योगों की लागत बढ़ती है. ऐसे में इसे केवल अतिरिक्त खर्च के रूप में देखने की जरूरत नहीं है. उनके शोध और ऑस्ट्रेलिया समेत वैश्विक स्तर के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि हरित अर्थव्यवस्था नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है. विशेष रूप से ग्रीन जॉब्स यानी पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण और हरित तकनीक से जुड़े रोजगार बढ़ सकते हैं. इस तरह सतत विकास एक ओर पर्यावरणीय नुकसान को कम कर सकता है, तो दूसरी ओर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी पैदा कर सकता है.

प्रो सरकार के अनुसार स्वच्छ और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सबसे बड़ी चुनौतियों है, इस बदलाव के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराना, प्रदूषण कम करने वाली तकनीक, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े निवेश की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे. बैंकिंग क्षेत्र और निजी क्षेत्र को भी आगे आकर हरित तकनीक और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना होगा. यदि वित्तीय संस्थान ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो उद्योगों के लिए स्वच्छ तकनीक अपनाना आसान हो सकता है.

रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के साथ प्रदूषण, शोर और पर्यावरण पर असर जैसी चुनौतियां भी सामने आती है. ऐसे में आने वाले समय में उद्योगों को अधिक स्वच्छ और हरित बनाने पर ध्यान देना होगा। प्रदूषण कम करने वाली तकनीकों को अपनाना और औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ना सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा.

प्रो तपन कुमार सरकार ने कहा कि आज विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है. विकास के साथ पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों को भी समान महत्व देना होगा. झारखंड इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां बड़े पैमाने पर कोयला, खनन और औद्योगिक गतिविधियां होती है. इन गतिविधियों से रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं.

आईआईटी-आईएसएम धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस प्रो तपन कुमार सरकार ने सतत विकास, हरित उद्योग, वित्त, एआई, रोजगार और भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं.

धनबाद: झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती लगातार बढ़ रही है. कोयला, खनन और औद्योगिक गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देती हैं, लेकिन इनके साथ प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव भी जुड़े हैं. ऐसे में उद्योगों को स्वच्छ और हरित तकनीक की ओर ले जाने के लिए वित्तीय निवेश, सरकारी प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है.

भारत में नवाचार की क्षमता मजबूत: प्रो तपन कुमार

भारत में नवाचार को लेकर प्रो सरकार ने सकारात्मक तस्वीर पेश की. उन्होंने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में नवाचार के मामले में आगे बढ़ रहा है. देश में नई तकनीक, नए विचार और नए समाधान विकसित किए जा रहे हैं. कचरा प्रबंधन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत की कई पहल वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि नवाचार और बाजार के बीच अभी कुछ अंतर मौजूद है. कई बार नई तकनीक या विचार विकसित होने के बाद उसे बड़े पैमाने पर बाजार तक पहुंचाने में चुनौती आती है. इस अंतर को कम करने के लिए उद्योग, विश्वविद्यालय और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता है.

एआई बदलेगा रोजगार का स्वरूप

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी प्रो सरकार ने महत्वपूर्ण बात कही. उनके अनुसार एआई कुछ पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित करेगा, लेकिन इसके साथ नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे. इसलिए चुनौती केवल यह नहीं है कि एआई से कितनी नौकरियां प्रभावित होंगी, बल्कि यह भी है कि कार्यबल बदलती तकनीक के लिए कितना तैयार है. उद्योगों को एआई-रेडी बनने की जरूरत है.

पो तपन कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों और शिक्षा व्यवस्था को भी एआई आधारित बदलावों के अनुरूप तैयार करना होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एआई का उपयोग सीखना होगा. मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग बेहतर और जिम्मेदार तरीके से किया जा सकता है.

मानव संसाधन भारत की सबसे बड़ी ताकत

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर प्रो सरकार ने देश के मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण ताकत बताया. उनके अनुसार भारत के पास बड़ी संख्या में युवा और प्रतिभाशाली मानव संसाधन उपलब्ध हैं. तकनीक भारत के पास पहले से मौजूद है, लेकिन इस तकनीक को आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बदलने के लिए कुशल मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी क्षमता को मजबूत करके भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है.

विश्वविद्यालयों को बनना होगा नवाचार का केंद्र

प्रो सरकार ने विश्वविद्यालयों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. उनके अनुसार विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं है, बल्कि वे नवाचार के केंद्र हैं. विश्वविद्यालय उद्योगों को ज्ञान और शोध से जोड़ सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक शोध, उद्योगों के साथ साझेदारी और नई तकनीकों के विकास के जरिए विश्वविद्यालय नवाचार को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. आईआईटी-आईएसएम धनबाद जैसे संस्थानों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान उद्योग, शिक्षा, शोध और नवाचार के बीच सेतु का काम कर सकते हैं.

भारत के सामने अवसर और चुनौती दोनों

प्रो तपन कुमार सरकार की बातों से स्पष्ट है कि भारत के सामने आने वाले वर्षों में एक साथ कई अवसर और चुनौतियां हैं. एक ओर देश को औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देनी है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है. हरित तकनीक के लिए निवेश बढ़ाना है, छोटे और मध्यम उद्योगों को बदलाव के लिए तैयार करना है और नवाचार को बाजार तक पहुंचाना है. इसके साथ ही एआई जैसी तेजी से बदलती तकनीक के लिए शिक्षा व्यवस्था और कार्यबल को तैयार करना भी जरूरी होगा. भारत की बड़ी युवा आबादी और मानव संसाधन इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उद्योग, सरकार, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करना होगा. यही सहयोग भारत को ऐसी विकास व्यवस्था की ओर ले जा सकता है, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और सामाजिक विकास को भी समान महत्व मिले.

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