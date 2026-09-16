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झारखंड में ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी बढ़ी! राज्यपाल-सीएम से मिले बर्नार्ड लिंच, शिक्षा से लेकर मिनरल्स और पर्यटन तक सहयोग पर चर्चा

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलते ऑस्ट्रेलियन काउंसलेट-जनरल बर्नार्ड लिंच. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः ऑस्ट्रेलिया के कोलकाता स्थित काउंसलेट-जनरल बर्नार्ड लिंच ने बुधवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अलग-अलग मुलाकात की. दोनों मुलाकातों में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के साथ झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. शिक्षा, कौशल विकास, मिनरल्स, निवेश, संस्कृति, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को लेकर बातचीत प्रमुख रही.

राज्यपाल के साथ कई विषयों पर हुई चर्चा

सबसे पहले बर्नार्ड लिंच ने लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के अलावा झारखंड में पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने माना कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी सहयोग बढ़ने से झारखंड को भी अलग-अलग क्षेत्रों में इसका लाभ मिल सकता है.

राज्यपाल ने इस दौरान झारखंड की पर्यटन क्षमता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध राज्य है. यहां पहाड़, झील, झरने, जलाशय और बड़े वन क्षेत्र के साथ-साथ समृद्ध जनजातीय और सांस्कृतिक विरासत मौजूद है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है. ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में भी सहयोग की काफी संभावनाएं हैं.