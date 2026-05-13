मितव्ययिता की अपील : पीएम मोदी ने खुद पेश किया उदाहरण, अपने सुरक्षा काफिले को किया छोटा
सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए उठाया गया कदम. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : May 13, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 4:31 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मितव्ययिता की अपील करने और नागरिकों से ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है. एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए यह कटौती की गई है. अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें देखा गया कि पीएम का काफिला काफी छोटा हो गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसा ही किया और अपने सुरक्षा काफिले का आकार कम कर दिया.
यह तत्काल कटौती हैदराबाद में पीएम मोदी की उस अपील के तुरंत बाद हुई, जिसमें उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा-बचत के तरीके अपनाने का आग्रह किया थ.हालांकि, काफिले का आकार कम करने के बावजूद, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) प्रोटोकॉल के तहत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रहीं.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi has reduced his convoy size significantly. Reduction in vehicles was done while maintaining essential security components as per SPG protocol. pic.twitter.com/kuC9OfyAxN— ANI (@ANI) May 13, 2026
पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना नई खरीद के "जहां भी संभव हो" काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करें.रविवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए मेट्रो रेल सेवाओं, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, रेलवे आधारित माल परिवहन और घर से काम करने की व्यवस्था का अधिक उपयोग करने की वकालत की.मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सरकारी तंत्र उदाहरण पेश करे. एक सूत्र ने कहा, "संदेश यह है कि मितव्ययिता और ऊर्जा संरक्षण की शुरुआत शीर्ष स्तर से होनी चाहिए."
प्रधानमंत्री का काफिला देश के सबसे कड़े सुरक्षा वाले काफिलों में से एक है और यह विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की कड़ी सुरक्षा में चलता है, जो प्रधानमंत्री की निकटवर्ती सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक विशिष्ट बल है.एसपीजी सुरक्षा प्रोटोकॉल व्यापक खतरे के आकलन के बाद तैयार किया जाता है और इसमें मार्ग की अग्रिम सुरक्षा, तोड़फोड़ रोधी जांच, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और त्वरित प्रतिक्रिया दल शामिल हैं.
सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह ने कहा, "जब प्रधानमंत्री स्वयं आधिकारिक गतिविधियों का दृश्य पैमाना कम करते हैं, तो यह नौकरशाही और जनता को एक मजबूत संदेश देता है." उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां, जैमर वाहन, एस्कॉर्ट वाहन, एम्बुलेंस इकाइयां और त्वरित प्रतिक्रिया दल सहित कई स्तर के वाहन शामिल होते हैं.
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि काफिले का सटीक आकार और संरचना खतरे की आशंका, भूभाग, मार्ग की रूपरेखा और कार्यक्रम स्थल के आधार पर भिन्न होती है.पूर्व सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा तैयारियों में कोई समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए काफिले के आकार में किसी भी कमी को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाता है.
प्रकाश सिंह ने कहा, "एसपीजी प्रोटोकॉल बेहद सुव्यवस्थित है. भले ही दिखाई देने वाला काफिला छोटा हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था व्यापक बनी रहती है." सिंह ने कहा कि यह कदम ऐसे समय में प्रतीकात्मक महत्व रखता है जब सरकार ऊर्जा दक्षता और वित्तीय विवेक पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री स्वयं आधिकारिक आवागमन का दृश्य पैमाना कम करते हैं, तो इससे नौकरशाही और जनता को एक सशक्त व्यवहारिक संदेश मिलता है."
भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक उथल-पुथल और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके चलते ऊर्जा संरक्षण उपायों और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण की मांग उठ रही है.
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को सीमित संख्या में भी शामिल करना, स्वच्छ परिवहन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में सरकार के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है. पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार ने सब्सिडी योजनाओं, चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार और सरकारी विभागों के लिए खरीद लक्ष्यों के माध्यम से इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा दिया है.
पर्यावरण नीति विशेषज्ञों ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकरणों और सरकारी संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को खुले तौर पर अपनाने से स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकियों में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
ऊर्जा नीति शोधकर्ता शैलेंद्र दुबे ने कहा, "शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रतीकात्मक कार्यों का अक्सर सार्वजनिक व्यवहार और संस्थागत प्रथाओं को आकार देने में गुणक प्रभाव होता है." अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि काफिले में किए गए संशोधन के लिए वाहनों की कोई नई खरीद का आदेश नहीं दिया गया है और यह कार्य मौजूदा संसाधनों के भीतर ही किया जा रहा है.वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण ईंधन बाजारों और आर्थिक नियोजन पर लगातार दबाव बना हुआ है, ऐसे समय में यह नवीनतम कदम मितव्ययिता, स्थिरता और ऊर्जा संरक्षण पर सरकार के व्यापक संदेश को और मजबूत करेगा.
हालांकि, मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने संकट के समय में मितव्ययिता के उपाय अपनाए हैं. इससे पहले भी कई प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक तनाव, युद्ध, खाद्य संकट या राजकोषीय संकट के दौर में मितव्ययिता के उपाय अपनाए थे.इन उपायों में अक्सर सरकारी खर्च में कटौती, जनता से संयम बरतने की अपील और कठिन समय में नेतृत्व का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक कदम शामिल थे.
पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने भी की थी ऐसी अपील
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नेता थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से सादगी का पालन किया और जनता से भी त्याग की अपील की. 1960 के दशक के मध्य में खाद्य संकट और सूखे के दौरान, शास्त्री ने नागरिकों से अनाज संरक्षण के लिए स्वेच्छा से सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ने का आग्रह किया. कई होटलों और रेस्तरां ने "शास्त्री व्रत" मनाया, जिसके तहत सोमवार शाम को भोजन नहीं परोसा गया.
स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी 1973 के तेल संकट और उच्च मुद्रास्फीति के दौर में मितव्ययिता और संरक्षण के उपाय लागू किए. उनकी सरकार ने ईंधन की खपत कम करने, सरकारी खर्च पर लगाम लगाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया.
पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने आपातकाल के बाद व्यय नियंत्रण का प्रयास किया और सार्वजनिक जीवन में सादगी का परिचय दिया.
1991 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा, जब विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम हो गया था. तत्कालीन पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर मितव्ययिता और राजकोषीय सुधार के उपाय लागू किए.सरकार ने सार्वजनिक व्यय में कटौती की, आयात पर प्रतिबंध लगाया, कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी कम की और राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित किया. मंत्रियों को अनावश्यक खर्च और विदेश यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई थी.
1998 के परमाणु परीक्षणों और उसके बाद लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आर्थिक समझदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया. गैर-जरूरी खर्चों पर अंकुश लगाने और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए.
वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल की ऊंची कीमतों के दौर में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी समय-समय पर मंत्रालयों को मितव्ययिता संबंधी निर्देश जारी किए, जिनमें पांच सितारा होटलों में बैठकों पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा पर सीमा, नए वाहनों की खरीद और गैर-जरूरी खर्चों पर रोक शामिल थी.
दिलचस्प बात यह है कि मोदी के बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने आधिकारिक काफिले का आकार घटा दिया है, जो पहले के आकार के आधे से भी कम है, जबकि अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखी गई है.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि यह कदम पश्चिम एशिया में तनाव से जुड़ी बढ़ती वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक संदेश के अनुरूप उठाया गया है.
सूत्रों ने संकेत दिया कि काफिले में कमी के बावजूद, गृह मंत्री की सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल यथावत बने हुए हैं.केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, शाह को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसका प्रबंधन मुख्य रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और खतरे की आशंका और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अन्य विशेष सुरक्षा इकाइयों द्वारा किया जाता है.
पीएम मोदी की अपील पर कई राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी अमल किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ चलने वाले वाहनों के बेड़े में तत्काल 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया है और लोगों से ईंधन की खपत कम करने और मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए अनावश्यक सोने की खरीद से बचने का आग्रह किया है.
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