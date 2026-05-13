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मितव्ययिता की अपील : पीएम मोदी ने खुद पेश किया उदाहरण, अपने सुरक्षा काफिले को किया छोटा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मितव्ययिता की अपील करने और नागरिकों से ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है. एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए यह कटौती की गई है. अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें देखा गया कि पीएम का काफिला काफी छोटा हो गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसा ही किया और अपने सुरक्षा काफिले का आकार कम कर दिया.

यह तत्काल कटौती हैदराबाद में पीएम मोदी की उस अपील के तुरंत बाद हुई, जिसमें उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा-बचत के तरीके अपनाने का आग्रह किया थ.हालांकि, काफिले का आकार कम करने के बावजूद, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) प्रोटोकॉल के तहत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रहीं.

पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना नई खरीद के "जहां भी संभव हो" काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करें.रविवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए मेट्रो रेल सेवाओं, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, रेलवे आधारित माल परिवहन और घर से काम करने की व्यवस्था का अधिक उपयोग करने की वकालत की.मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सरकारी तंत्र उदाहरण पेश करे. एक सूत्र ने कहा, "संदेश यह है कि मितव्ययिता और ऊर्जा संरक्षण की शुरुआत शीर्ष स्तर से होनी चाहिए."

प्रधानमंत्री का काफिला देश के सबसे कड़े सुरक्षा वाले काफिलों में से एक है और यह विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की कड़ी सुरक्षा में चलता है, जो प्रधानमंत्री की निकटवर्ती सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक विशिष्ट बल है.एसपीजी सुरक्षा प्रोटोकॉल व्यापक खतरे के आकलन के बाद तैयार किया जाता है और इसमें मार्ग की अग्रिम सुरक्षा, तोड़फोड़ रोधी जांच, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ​​आपातकालीन चिकित्सा सहायता और त्वरित प्रतिक्रिया दल शामिल हैं.

सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह ने कहा, "जब प्रधानमंत्री स्वयं आधिकारिक गतिविधियों का दृश्य पैमाना कम करते हैं, तो यह नौकरशाही और जनता को एक मजबूत संदेश देता है." उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां, जैमर वाहन, एस्कॉर्ट वाहन, एम्बुलेंस इकाइयां और त्वरित प्रतिक्रिया दल सहित कई स्तर के वाहन शामिल होते हैं.

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि काफिले का सटीक आकार और संरचना खतरे की आशंका, भूभाग, मार्ग की रूपरेखा और कार्यक्रम स्थल के आधार पर भिन्न होती है.पूर्व सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा तैयारियों में कोई समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए काफिले के आकार में किसी भी कमी को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाता है.

प्रकाश सिंह ने कहा, "एसपीजी प्रोटोकॉल बेहद सुव्यवस्थित है. भले ही दिखाई देने वाला काफिला छोटा हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था व्यापक बनी रहती है." सिंह ने कहा कि यह कदम ऐसे समय में प्रतीकात्मक महत्व रखता है जब सरकार ऊर्जा दक्षता और वित्तीय विवेक पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री स्वयं आधिकारिक आवागमन का दृश्य पैमाना कम करते हैं, तो इससे नौकरशाही और जनता को एक सशक्त व्यवहारिक संदेश मिलता है."

भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक उथल-पुथल और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके चलते ऊर्जा संरक्षण उपायों और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण की मांग उठ रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को सीमित संख्या में भी शामिल करना, स्वच्छ परिवहन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में सरकार के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है. पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार ने सब्सिडी योजनाओं, चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार और सरकारी विभागों के लिए खरीद लक्ष्यों के माध्यम से इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा दिया है.

पर्यावरण नीति विशेषज्ञों ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकरणों और सरकारी संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को खुले तौर पर अपनाने से स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकियों में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

ऊर्जा नीति शोधकर्ता शैलेंद्र दुबे ने कहा, "शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रतीकात्मक कार्यों का अक्सर सार्वजनिक व्यवहार और संस्थागत प्रथाओं को आकार देने में गुणक प्रभाव होता है." अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि काफिले में किए गए संशोधन के लिए वाहनों की कोई नई खरीद का आदेश नहीं दिया गया है और यह कार्य मौजूदा संसाधनों के भीतर ही किया जा रहा है.वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण ईंधन बाजारों और आर्थिक नियोजन पर लगातार दबाव बना हुआ है, ऐसे समय में यह नवीनतम कदम मितव्ययिता, स्थिरता और ऊर्जा संरक्षण पर सरकार के व्यापक संदेश को और मजबूत करेगा.