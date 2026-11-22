कुंभ में भाई से बिछड़े, दो साल तक भटकते रहे.. मजार पर काटी रातें, हरिद्वार में मिले बिहार के बुजुर्ग
Aurangabad Missing Person found: कुंभ में बिछड़ने वाले औरंगाबाद के बुजुर्ग हरिद्वार में मिले हैं. इस बीच उन्होंने क्या कुछ सहा? रिपोर्ट-राजेश रंजन।
Published : November 22, 2026 at 2:15 PM IST
औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र के विराज बिगहा गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग अजय पांडेय का बिछड़ने और 2 साल बाद फिर से मिलने की कहानी फिल्मी है. इसी बीच उनके गुमशुदगी के पोस्टर से मोबाइल नम्बर निकाल कर ठगों ने भी उनसे पैसे ठगे थे. बुजुर्ग अजय पांडेय अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के साथ 2024 में प्रयागराज कुंभ में स्नान करने गए थे. इसी दौरान वे बिछड़ गए और भटकते भटकते हरिद्वार पहुंच गए थे. अब हरिद्वार पुलिस की मदद से 22 महीने बाद वे घर लौटे हैं.
प्रयागराज महाकुंभ में खो गए थे बुजुर्ग
साल 2024 में प्रयागराज महाकुंभ में चारों तरफ से लोग स्नान करने पहुंचे थे. त्रिवेणी संगम पर औरंगाबाद जिले से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे. वहीं जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के विराज बिगहा गांव के अजय पांडे भी अपने परिजन और गांव वालों के साथ संगम स्नान को गए थे, जहां से भटक गए थे और भटकते भटकते हरिद्वार पहुंच गए थे। 2 साल बाद उनके घर वापसी हुई है. हरिद्वार में पुलिस वैरिफिकेशन कर रही थी. इसी दौरान जब पुलिस के जांच में एक मजार पर अजय पांडेय को रेस्क्यू किया गया.
भाई से बिछड़ गए थे अजय
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अजय पांडे और उनके परिजनों ने बताया कि अजय पांडेय शुरुआत से ही अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं. वे कभी औरंगाबाद शहर से बाहर नहीं गए थे. करीब दो साल पहले ये पहला मौका था कि वे पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों के साथ कुम्भ स्नान को गए थे. गांव से लगभग 15 लोग साथ थे.
भाई से बिछड़ गए थे अजय
अजय पांडेय बताते हैं कि उनके बड़े भाई और अन्य ग्रामीण जब साथ ही चल रहे थे. वह संगम के पास ही संतरा खरीदने के लिए रुक गए, तभी उनके परिजनों से साथ छूट गया. उसके बाद भीड़ की दिशा से हुए आगे बढ़ने लगे, उन्हें पता नहीं चला कि वे किस दिशा में जा रहे हैं. कई जगह पर उन्हें ऑटो वाले और बस वालों ने भी आगे तक छोड़ दिया.
पैदल ही पहुंच गए हरिद्वार
चार दिन चलने के बाद उन्हें लोगों से पूछने पर पता चला कि वह हरिद्वार पहुंच गए हैं. वहीं पर वह एक मजार पर रहने लगे जहां से हरिद्वार पुलिस ने रेस्क्यू किया. वह मजार पर सलीम के नाम से रहते थे. हरिद्वार के कलियर शरीफ मजार के पास रहकर वहां मिलने वाला लंगर खाते और रात में सड़क किनारे ही सो जाते थे.
"भाई के साथ नहाने गए थे. हम संतरा खरीदने के लिए रुके थे, उसी दौरान वो लोग आगे बढ़ गए. उसके बाद हम पैदल ही आग बढ़ गए. पांच दिन में हरिद्वार पहुंच गए. दो साल तक कलियर में रहे. पुलिस ने पूछा तो नाम-पता बताए. पुलिस हमारे लड़का से बात करवाया, फिर मिलवाया. मजार पर रहे थे. घर आकर बहुत खुश हैं."- अजय पांडेय, बुजुर्ग
संदेह के आधार पर पुलिस ने उठाया
अजय पांडेय के बेटे और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर अंकित पांडेय ने बताया कि अगर हरिद्वार की पुलिस सत्यापन अभियान न चलाती तो शायद उनके पिताजी मजार के पास ही पूरी जिंदगी गुजार देते. उन्होंने बताया कि हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में जिले में कुछ महीनों से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें क्राइम ब्रांच के सिपाही मुकेश कुमार का काफी योगदान है.
मजार पर रुके थे अजय पांडे
मुकेश कुमार ने ही उन्हें सबसे पहले देखा था और पूछताछ की थी, तब उनके पिताजी ने अपना नाम सलीम बताया था कि वह मजार था. इसलिए वह अपना नाम सलीम ही लोगों को बताते थे. हालांकि सिपाही मुकेश कुमार को उनके हाव भाव पर संदेह हुआ, तब उन्होंने उनको पकड़ कर अलग ले जाकर पूछताछ की. उन्होंने अपना असली नाम और पता बताया, तब जाकर 22 महीने बाद घर वापसी का रास्ता साफ हुआ.
दरअसल, इस अभियान के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट और कलियर पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से संदिग्ध, लावारिस हालत में घूम रहे लोगों का वैरिफिकेशन किया जाता है. इसी दौरान कलियर शरीफ मजार परिसर में जूता स्टॉल के पास लोगों से खाने-पीने का सामान और रुपये मांगते दिखे थे.
पुलिस ने बेटे से वीडियो कॉल पर कराई बात
अंबा थाना क्षेत्र के विराज बिगहा गांव निवासी अजय पांडे के नाम पता को सत्यापित करने के लिए हरिद्वार पुलिस ने बिहार पुलिस के कंट्रोल रूम पटना में संपर्क किया. जहां से उन्हें कुटुंबा थाना द्वारा अजय पांडे के पुत्र अंकित पांडे का मोबाइल नंबर दिया गया. हरिद्वार पुलिस ने अंकित पांडे से संपर्क कर उन्हें उनके पिता के बारे में जानकारी दी.
पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ
इस संबंध में अजय पांडे के पुत्र और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर अंकित पांडे बताते हैं कि वह छुट्टी में इन दिनों अपने घर आए हुए हैं. जब गांव के पास मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी गांव के ही लड़कों में से एक के नम्बर पर उनके पिताजी के बारे में पुलिस का फोन आया. शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ. उन्होंने हरिद्वार पुलिस से वीडियो कॉल पर बात कराने को कहा. क्राइम ब्रांच के हेड कॉन्स्टेबल मुकेश कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों का आभार जताना चाहते हैं.
🔸 2 साल पूर्व प्रयागराज कुंभ में खोये बुजुर्ग को हरिद्वार पुलिस ने कलियर क्षेत्र से किया बरामद💥 🔸 जानकारी जुटा परिजनों को हरिद्वार बुलाकर लापता बुजुर्ग को किया गया परिजन के सुपुर्द💪 🔸A.H.T.U. और कलियर पुलिस की संयुक्त टीम का साझा प्रयास रहा सफल👊 #haridwarpolice https://t.co/8kDoI8Fzww— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) November 19, 2026
"जब हरिद्वार पुलिस ने वीडियो कॉल पर पिताजी से बात कराई, उनको देखते ही मैं भावुक हो गया. तुरंत बाद हमलोग कार से हरिद्वार के लिए निकल पड़े लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई. फिर वाराणसी से ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे. जहां हरिद्वार पुलिस ने उनके पिता से उनकी मुलाकात कराई. मैं हरिद्वार पुलिस को धन्यवाद देता हूं."- अंकित पांडे, अजय पांडे के पुत्र
पत्नी ने छठी मईया से मांगी मनौती
अजय पांडेय की पत्नी 55 साल की सिरताज देवी ने बताया कि वे पिछले 22 महीने से लगातार पति के लौटने की राह देख रही थीं. उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनके पति जरूर लौटेंगे. इस वर्ष छठी मैया से मनौती भी मांगी थी कि अगर उनके पति घर लौट जाते हैं तो वह पांच सूप और एक सोने के सूप से अर्घ्य दान करेंगे. वह कहती हैं, 'मन्नत मांगने के दूसरे दिन ही पति का पता चल गया. मैं छठी मईया को धन्यवाद देती हूं.'
कई बार ठगी के भी हुए शिकार
अजय पांडे के भाई जयविंद पांडे बताते हैं कि उनके भाई अजय पांडे कुम्भ स्नान के समय जब गुम हुए थे, तब उन्होंने जगह-जगह उनकी ही गुमशुदगी का पोस्टर लगवाया था. प्रयागराज पुलिस को लिखित शिकायत भी की थी लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई. इसी बीच कई बार उन्हें ठगी का भी शिकार होना पड़ा. पोस्टर से उनके मोबाइल नंबर निकालकर ठग उनसे उनके भाई के बरामद होने की झूठी सूचना दी और उन्हें पहुंचाने के लिए पैसों की डिमांड की.
"जब हमने पैसे दे दिए, तब जाकर हमें ठगी का एहसास हुआ. एक कथित साधु ने फोन किया और बताया कि उनके भाई अजय पांडे की मृत्यु हो गई है और उन्होंने उनका दाह संस्कार कर दिया है. आगे की प्रक्रिया के लिए पैसे मांगे गए. इस तरह से ठगी के कॉल आने से हमलोग परेशान हो गए थे. यही कारण था कि हरिद्वार पुलिस के कॉल पर भी उन्हें भरोसा नहीं था लेकिन जब हरिद्वार पुलिस ने वीडियो कॉल पर बात कराई, तब जाकर विश्वास हुआ. बहुत खुश हूं कि मेरे भाई जीवित अवस्था में 2 साल बाद ही सही घर लौट गए हैं."- जयविंद पांडे, अजय पांडे के भाई
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