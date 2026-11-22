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कुंभ में भाई से बिछड़े, दो साल तक भटकते रहे.. मजार पर काटी रातें, हरिद्वार में मिले बिहार के बुजुर्ग

औरंगाबाद का बुजुर्ग हरिद्वार में मिला ( ETV Bharat )

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र के विराज बिगहा गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग अजय पांडेय का बिछड़ने और 2 साल बाद फिर से मिलने की कहानी फिल्मी है. इसी बीच उनके गुमशुदगी के पोस्टर से मोबाइल नम्बर निकाल कर ठगों ने भी उनसे पैसे ठगे थे. बुजुर्ग अजय पांडेय अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के साथ 2024 में प्रयागराज कुंभ में स्नान करने गए थे. इसी दौरान वे बिछड़ गए और भटकते भटकते हरिद्वार पहुंच गए थे. अब हरिद्वार पुलिस की मदद से 22 महीने बाद वे घर लौटे हैं.

प्रयागराज महाकुंभ में खो गए थे बुजुर्ग

साल 2024 में प्रयागराज महाकुंभ में चारों तरफ से लोग स्नान करने पहुंचे थे. त्रिवेणी संगम पर औरंगाबाद जिले से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे. वहीं जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के विराज बिगहा गांव के अजय पांडे भी अपने परिजन और गांव वालों के साथ संगम स्नान को गए थे, जहां से भटक गए थे और भटकते भटकते हरिद्वार पहुंच गए थे। 2 साल बाद उनके घर वापसी हुई है. हरिद्वार में पुलिस वैरिफिकेशन कर रही थी. इसी दौरान जब पुलिस के जांच में एक मजार पर अजय पांडेय को रेस्क्यू किया गया.

परिवार के साथ बुजुर्ग अजय पांडेय (ETV Bharat) भाई से बिछड़ गए थे अजय

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अजय पांडे और उनके परिजनों ने बताया कि अजय पांडेय शुरुआत से ही अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं. वे कभी औरंगाबाद शहर से बाहर नहीं गए थे. करीब दो साल पहले ये पहला मौका था कि वे पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों के साथ कुम्भ स्नान को गए थे. गांव से लगभग 15 लोग साथ थे. भाई से बिछड़ गए थे अजय

अजय पांडेय बताते हैं कि उनके बड़े भाई और अन्य ग्रामीण जब साथ ही चल रहे थे. वह संगम के पास ही संतरा खरीदने के लिए रुक गए, तभी उनके परिजनों से साथ छूट गया. उसके बाद भीड़ की दिशा से हुए आगे बढ़ने लगे, उन्हें पता नहीं चला कि वे किस दिशा में जा रहे हैं. कई जगह पर उन्हें ऑटो वाले और बस वालों ने भी आगे तक छोड़ दिया. पैदल ही पहुंच गए हरिद्वार

चार दिन चलने के बाद उन्हें लोगों से पूछने पर पता चला कि वह हरिद्वार पहुंच गए हैं. वहीं पर वह एक मजार पर रहने लगे जहां से हरिद्वार पुलिस ने रेस्क्यू किया. वह मजार पर सलीम के नाम से रहते थे. हरिद्वार के कलियर शरीफ मजार के पास रहकर वहां मिलने वाला लंगर खाते और रात में सड़क किनारे ही सो जाते थे. "भाई के साथ नहाने गए थे. हम संतरा खरीदने के लिए रुके थे, उसी दौरान वो लोग आगे बढ़ गए. उसके बाद हम पैदल ही आग बढ़ गए. पांच दिन में हरिद्वार पहुंच गए. दो साल तक कलियर में रहे. पुलिस ने पूछा तो नाम-पता बताए. पुलिस हमारे लड़का से बात करवाया, फिर मिलवाया. मजार पर रहे थे. घर आकर बहुत खुश हैं."- अजय पांडेय, बुजुर्ग बेटे के साथ अजय पांडेय (ETV Bharat) संदेह के आधार पर पुलिस ने उठाया

अजय पांडेय के बेटे और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर अंकित पांडेय ने बताया कि अगर हरिद्वार की पुलिस सत्यापन अभियान न चलाती तो शायद उनके पिताजी मजार के पास ही पूरी जिंदगी गुजार देते. उन्होंने बताया कि हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में जिले में कुछ महीनों से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें क्राइम ब्रांच के सिपाही मुकेश कुमार का काफी योगदान है. मजार पर रुके थे अजय पांडे

मुकेश कुमार ने ही उन्हें सबसे पहले देखा था और पूछताछ की थी, तब उनके पिताजी ने अपना नाम सलीम बताया था कि वह मजार था. इसलिए वह अपना नाम सलीम ही लोगों को बताते थे. हालांकि सिपाही मुकेश कुमार को उनके हाव भाव पर संदेह हुआ, तब उन्होंने उनको पकड़ कर अलग ले जाकर पूछताछ की. उन्होंने अपना असली नाम और पता बताया, तब जाकर 22 महीने बाद घर वापसी का रास्ता साफ हुआ.