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दादा ने शुरू की लड़ाई, पोते को मिला इंसाफ.. बिहार में 59 साल पुराने जमीन विवाद में ऐतिहासिक फैसला

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद के खखड़ा गांव के सूबेदार यादव को आखिरकार 59 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट से न्याय मिला है. सूबेदार यादव इस दीवानी मुकदमे को लड़ने वाली अपने परिवार की तीसरी पुश्त हैं. उनके दादा जगनारायण यादव ने वर्ष 1967 में इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत की थी. वर्तमान में यह जमीन विवाद औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय का सबसे पुराना लंबित मुकदमा बन चुका था.

1967 में केस, 2026 में इंसाफ: यह ऐतिहासिक मामला मूल रूप से 10 अगस्त 1967 को तत्कालीन गया जिले की अदालत में दर्ज हुआ था. उस समय औरंगाबाद अलग जिला नहीं, बल्कि गया का ही एक हिस्सा था. बाद में औरंगाबाद नया जिला बनने पर इस केस को यहां स्थानांतरित किया गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रतिवादी मुंगेश्वर यादव पक्ष पहली बार 9 दिसंबर 1967 को कोर्ट में उपस्थित हुआ था.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय (ETV Bharat)

जगनारायण यादव बनाम मुंगेश्वर यादव?: वादी पक्ष के वकील रविकांत वर्मा ने बताया, यह पूरा कानूनी विवाद खाता नंबर 31, प्लॉट नंबर 1488 की 3 कट्ठा विवादित भूमि पर रैयती हक घोषित करने के लिए लाया गया था. दोनों पक्ष जगनारायण यादव और मुंगेश्वर यादव खुद को रानी सैयदा खातून की जमींदारी सेटलमेंट का असली रैयत बता रहे थे. इसमें वादी के पास 25 जनवरी 1946 का पैमाना था, जबकि प्रतिवादी 21 अप्रैल 1945 के पैमाने को आधार बनाकर अपना दावा पेश कर रहा था.

गवाहों और वाद बिंदुओं का लंबा सफर: रविकांत वर्मा ने आगे बताया कि, अदालत में इस जमीन विवाद पर गवाही का सिलसिला 22 मई 1972 को शुरू हुआ था. इस बेहद लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान वादी पक्ष की तरफ से 12 गवाह पेश किए गए. वहीं प्रतिवादी पक्ष की ओर से 6 लोगों ने अपनी गवाही दर्ज कराई. अदालत के इस सफर में केस के कानूनी बिंदुओं को कुल पांच बार निर्धारित किया गया और अधिकांश मूल पक्षकारों की मौत भी हो चुकी है.