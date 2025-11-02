जुबीन गर्ग की अंतिम फिल्म 'रोई रोई बिनाले' देखकर दर्शक भावुक हो गए
'रोई रोई बिनाले' पोस्ट वॉर असम पर आधारित एक फुल लेंथ फिल्म है. कहानी संगीत की पृष्ठभूमि पर आधारित है.
Published : November 2, 2025 at 5:55 PM IST
कोलकाता: जुबीन गर्ग अभिनीत असमिया फिल्म 'रोई रोई बिनाले' 31 अक्टूबर को रिलीज हुई. वह चाहते थे कि फिल्म इसी दिन रिलीज हो. उनकी इच्छानुसार फिल्म रिलीज हुई. कोलकाता में ज़ुबिन की फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में उत्साही दर्शकों की भीड़ उमड़ी.
'रोई रोई बिनाले' पोस्ट वॉर असम पर आधारित एक फुल लेंथ फिल्म है. कहानी संगीत की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यह कलाकारों के एक समूह के प्रेम, पहचान और बदलते समाज में कला के उद्देश्य की खोज की कहानी कहती है. फिल्म का निर्देशन राजेश भुइयां और जुबीन गर्ग ने संयुक्त रूप से किया है. गर्ग और राहुल गौतम शर्मा ने फिल्म की पटकथा लिखी है.
'रोई रोई बिनाले' रिलीज
जुबीन ने खुद विक्टर बनर्जी और राहुल गौतम शर्मा के साथ अभिनय भी किया है. गर्ग फिल्म में एक दृष्टिबाधित कलाकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म का संगीत भी जुबीन ने ही तैयार किया है. उनके निधन से पहले, फिल्म का केवल बैकग्राउंड म्यूजिक ही बचा था. उनकी टीम ने सुनिश्चित किया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो और 'रोई रोई बिनाले' तय तारीख 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो. इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं.
कोलकाता में भी इस फिल्म को लेकर उत्साह कम नहीं है. कोलकाता से आए कई असमिया भाषी लोग मल्टीप्लेक्स में उमड़े देखे गए. बंगाली दर्शकों के साथ-साथ उन्होंने भी दर्शकों को रोमांचित करने की जिम्मेदारी संभाली. जुबीन को लेकर उनकी भावनाएं और संवेदनाएं अनंत थीं. असमिया भाषी तीनों दोस्त बोलते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए.
'जुबीन ने हमें बहुत कुछ सिखाया'
उन्होंने कहा, "उनकी मृत्यु अस्वीकार्य है. उनके जीवन में बहुत उम्मीदें थीं. हम चाहते हैं कि उनके दोस्त उन्हें पूरा करें. जुबीन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. उनके निधन के बाद हम और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं. हमारा उनसे आत्मिक जुड़ाव है. उन्होंने बिना प्रचार के लोगों के लिए काम किया है. कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा नहीं कर सकता. जुबीन एक ग्रेट स्पिरिट वाले व्यक्ति थे. हमारे देश की त्रासदी यह है कि उनके जीवित रहते किसी को भी उनकी कद्र नहीं होती. वह मुंबई से लौट आए क्योंकि वह एक बम्बईवासी की तरह नहीं बन सके. हालांकि, जुबीन कई लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हैं. अब उनकी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आ रही है."
जुबीन ने कई बंगाली गाने गाए
एक दर्शक ने कहा, "असम का बेटा होने के बावजूद जुबीन ने कई बंगाली गाने गाए हैं. वह खुद को आधा बंगाली कहते थे. जुबीन ने कई गरीब लोगों की मदद की है, लेकिन उन्होंने अपने दान के बारे में किसी को नहीं बताया. मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति इस तरह मर सकता है."
एक बंगाली व्यक्ति जुबीन के असमिया गीतों का अधिक प्रशंसक है. उनके शब्दों में, "मुझे असमिया में जुबीन के गीतों की धुन किसी भी अन्य भाषा की धुन से अधिक पसंद है. मुझे सब कुछ समझ नहीं आता. मैं उन्हें धुन के लिए सुनता हूं."
ईटीवी भारत ने जुबीन के साथ गाने वाली संगीतकार सम्हति दास से बात की. उन्होंने कहा,"जुबीन के साथ मेरी बातचीत बहुत ही सिनेमाई है. दस साल हो गए हैं. मैंने दस साल तक बंगाल और कोलकाता में जुबीन के साथ शो किए हैं. वे मेरे भगवान हैं. उन्होंने इस फिल्म पर एक सपने के साथ काम किया. उन्होंने एक अंधे कलाकार की भूमिका निभाई. मैंने उन्हें किरदार में ढलने के लिए मंच पर गिरते भी देखा. वे इतने समर्पित थे. हम फिल्म देखेंगे और मैं सोच भी नहीं सकती कि जुबीन वहां नहीं होंगे."
