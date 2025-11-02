ETV Bharat / bharat

जुबीन गर्ग की अंतिम फिल्म 'रोई रोई बिनाले' देखकर दर्शक भावुक हो गए

कोलकाता: जुबीन गर्ग अभिनीत असमिया फिल्म 'रोई रोई बिनाले' 31 अक्टूबर को रिलीज हुई. वह चाहते थे कि फिल्म इसी दिन रिलीज हो. उनकी इच्छानुसार फिल्म रिलीज हुई. कोलकाता में ज़ुबिन की फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में उत्साही दर्शकों की भीड़ उमड़ी.

'रोई रोई बिनाले' पोस्ट वॉर असम पर आधारित एक फुल लेंथ फिल्म है. कहानी संगीत की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यह कलाकारों के एक समूह के प्रेम, पहचान और बदलते समाज में कला के उद्देश्य की खोज की कहानी कहती है. फिल्म का निर्देशन राजेश भुइयां और जुबीन गर्ग ने संयुक्त रूप से किया है. गर्ग और राहुल गौतम शर्मा ने फिल्म की पटकथा लिखी है.

'रोई रोई बिनाले' रिलीज

जुबीन ने खुद विक्टर बनर्जी और राहुल गौतम शर्मा के साथ अभिनय भी किया है. गर्ग फिल्म में एक दृष्टिबाधित कलाकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म का संगीत भी जुबीन ने ही तैयार किया है. उनके निधन से पहले, फिल्म का केवल बैकग्राउंड म्यूजिक ही बचा था. उनकी टीम ने सुनिश्चित किया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो और 'रोई रोई बिनाले' तय तारीख 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो. इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं.

कोलकाता में भी इस फिल्म को लेकर उत्साह कम नहीं है. कोलकाता से आए कई असमिया भाषी लोग मल्टीप्लेक्स में उमड़े देखे गए. बंगाली दर्शकों के साथ-साथ उन्होंने भी दर्शकों को रोमांचित करने की जिम्मेदारी संभाली. जुबीन को लेकर उनकी भावनाएं और संवेदनाएं अनंत थीं. असमिया भाषी तीनों दोस्त बोलते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए.

'जुबीन ने हमें बहुत कुछ सिखाया'

उन्होंने कहा, "उनकी मृत्यु अस्वीकार्य है. उनके जीवन में बहुत उम्मीदें थीं. हम चाहते हैं कि उनके दोस्त उन्हें पूरा करें. जुबीन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. उनके निधन के बाद हम और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं. हमारा उनसे आत्मिक जुड़ाव है. उन्होंने बिना प्रचार के लोगों के लिए काम किया है. कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा नहीं कर सकता. जुबीन एक ग्रेट स्पिरिट वाले व्यक्ति थे. हमारे देश की त्रासदी यह है कि उनके जीवित रहते किसी को भी उनकी कद्र नहीं होती. वह मुंबई से लौट आए क्योंकि वह एक बम्बईवासी की तरह नहीं बन सके. हालांकि, जुबीन कई लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हैं. अब उनकी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आ रही है."