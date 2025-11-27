ETV Bharat / bharat

BSP को बिहार में इकलौते विधायक के टूटने का डर, फिर कटघरे में नीतीश कुमार

2020 में जमा खान को मंत्री बनाकर ले गये थे नीतीश : 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर जीतकर मोहम्मद जमा खान विधायक बने थे. लेकिन कुछ समय बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमा खान को कैबिनेट में शामिल किया था. इस बार जमा खान ने जेडीयू के टिकट पर कैमूर के चैनपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने हैं.

''रामगढ़ से जीते उनके विधायक सतीश कुमार सिंह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पैसे और मंत्री पद के प्रलोभन में कहीं जाने वाले नहीं है. बिहार में हमारे विधायक के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार हमारे विधायक टूटेंगे नहीं.'' - अनिल कुमार सिंह, प्रदेश प्रभारी, बिहार बीएसपी

'इकलौते विधायक को दिया जा रहा प्रलोभन' : बीएसपी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि कुछ शक्तियां संविधान की मूल भावना से हटकर देश को धर्म आधारित दिशा देने की बात कर रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा कि गठबंधन 200 से अधिक सीट जीतकर सत्ता में आई है, लेकिन बसपा के एकमात्र विधायक को भी अपने साथ शामिल करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है.

पटना: बिहार में मायावती की पार्टी बीएसपी को अपने एक मात्र विधायक के टूटने का डर सता रहा है. बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से जीते बीएसपी विधायक सतीश कुमार सिंह यादव को लेकर पार्टी ने बड़ा दावा किया है. पार्टी का आरोप है कि संतीष कुमार सिंह को प्रलोभन दिया जा रहा हैं.

पटना में बीएसपी की समीक्षा बैठक : दरअसल बुधवार को पटना में बीएसपी ने राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया था. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद शामिल हुए. बैठक में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार भी मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करना, संगठनात्मक कमजोरियों की पहचान करना और आने वाले वर्षों के लिए संगठन को और अधिक मजबूत बनाना था.

क्या बोले आकाश आनंद? : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि, बिहार और देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करने का समय आ गया है. आज जब संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में बहुजन समाज, दलित-पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को संगठित होकर अपनी राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करना होगा. उन्होंने कहा कि BSP सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन और कांशीराम साहब के आंदोलन की निरंतर धारा है, जिसका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि समाज का परिवर्तन है.



चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल : वहीं बीएसपी नेता व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि बिहार में बसपा कई सीटों पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही, लेकिन वोटों को जीत में परिवर्तित करने में कमी रह गई. उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ''मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में बड़ी मात्रा में राशि भेजी गई, जिसका सीधा उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करना था.''



''2007 से 2012 तक बहनजी मुख्यमंत्री थी और उस दौरान चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर पार्क और अन्य जगहों पर लगे हाथी की मूर्ति को ढकने का आदेश जारी किया था. और यह कहते हुए कि चुनाव प्रभावित होगा. ऐसे में तो बिहार में महिलाओं के खातों में भेजी गई 10000 रुपये की राशि पर उसे चुप नहीं रहना चाहिए था. यहां आयोग की भूमिका पर और उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े हुए हैं और यह गंभीर प्रश्न है'' - रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद

