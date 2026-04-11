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क्लीनिक में चोरी करने गया चोर शटर में फंसा, अग्निशमन विभाग ने किया रेस्क्यू, बाल-बाल बची जान

पुलिस द्वारा अग्निशमन विभाग की टीम को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग द्वारा रेस्क्यू टेंडर को अग्निशमन अधिकारी के साथ तुरंत मौके पर भेजा गया. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि एक युवक शटर और दीवार के बीच गर्दन तक फंसने के कारण लटका हुआ है. युवक बुरी तरह से फंसा हुआ था और काफी देर से निकलने का प्रयास कर रहा था. शटर को सावधानी पूर्वक हटाते हुए युवक को बाहर निकाल गया.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभय खंड इलाके में शनिवार दोपहर एक अजीब व गरीब घटना सामने आई है. चोरी करने की नीयत से क्लीनिक में घुसा एक युवक खुद ही शटर और दीवार के बीचों बीच बुरी तरह फंस गया. युवक ने खुद को निकालने की काफी कोशिश की लेकिन गर्दन फंसने के चलते काफी देर तक फंसा रहा. बाहर निकालने की कोशिश करने के कारण चेहरे से खून बहने लगा. तकलीफ के बावजूद चोर खामोशी से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा. इसी बीच जब लोगों की नजर दीवार और शटर के बीच में फंसे हुए युवक पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सुरक्षित बाहर निकालने के पश्चात चोर को पानी पिलाया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक चोरी की नीयत से ही क्लीनिक में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, युवक चोरी करने की नीयत से छत के रास्ते से क्लीनिक के अंदर घुस रहा था. इसी दौरान नीचे उतरते समय उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह शटर और कंक्रीट की दीवार के बीच जा फंसा. इंदिरापुरम के अभय खंड में डॉ पवन शर्मा का हार्ट केयर कार्डियक सेंटर है. इसी क्लीनिक में चोर चोरी करने के लिए घुसा था.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, फायर स्टेशन वैशाली पर समय 13:15 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदिरापुरम के अभय खंड स्थित एक क्लीनिक में चोर फंसा हुआ है. सूचना पर तत्काल रेस्क्यू टेंडर मय अग्निशमन अधिकारी के रवाना किया गया. घटनास्थल पर जाकर देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक (पुत्र गणेश निवासी बिहार) जोकि रात्रि के समय में छत से क्लीनिक में नीचे उतरते समय शटर और कंक्रीट की दीवार के बीच में गला फँस जाने के कारण लटक गया था. जिसको फायर सर्विस ने रेस्क्यू टूल्स का उपयोग करते हुए शटर को हटाकर के उसकी गर्दन को सुरक्षित बाहर निकाला गया. यवक को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया गया. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

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