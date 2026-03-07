केरल : विधायक संथाकुमारी से साइबर ठगी की कोशिश, शक होने पर फोन काटा
साइबर अपराध जांचकर्ताओं ने अब उन धोखेबाजों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
Published : March 7, 2026 at 3:08 PM IST
पलक्कड़ (केरल): कोंगड विधायक के. संथाकुमारी को साइबर फ्रॉड की कोशिश बनाने का मामला सामने आया है. इसमें स्कैमर्स ने पुलिस बनकर फोन पर उनसे व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश की.
यह घटना शुक्रवार सुबह हुई और बताया जाता है कि बातचीत करीब दो घंटे तक चली. घटना के बाद विधायक ने जिला पुलिस चीफ और साइबर सेल के पास शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कन्फर्म किया कि फ्रॉड की कोशिश में कोई पैसा नहीं डूबा.
संथाकुमारी के अनुसार, उनके आधिकारिक फोन नंबर पर सुबह करीब 10 बजे कॉल आया, और कॉल करने वाले ने खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) का ऑफिसर बताया. एक कॉल में इंग्लिश में बात करने वाली ने दावा किया कि उसका एक डॉक्यूमेंट मुंबई में रजिस्टर्ड है और उसका फोन नंबर पहलगाम हमले में गिरफ्तार एक आरोपी की जांच के दौरान मिला था. कुछ देर बाद, उन्हें एक और कॉल आया, जिसमें उन्होंने खुद को तिरुवनंतपुरम साइबर सेल हेडक्वार्टर से एसआई सुरेश कुमार बताया.
दूसरे कॉलर ने मलयालम में बात की और विधायक से कहा कि उनके नाम पर केस दर्ज हो गया है, और उनसे और जानकारी देने को कहा. उन्होंने कहा, ''दूसरे कॉलर की मलयालम ठीक नहीं थी.''
बाद में धोखेबाजों ने पुलिस अधिकारी बनकर वाट्सऐप वीडियो कॉल करके अपने दावों को भरोसेमंद दिखाने की कोशिश की. कॉल के दौरान, उन्होंने विधायक से किसी शांत जगह पर जाकर उनके सवालों के जवाब देने को कहा.
विधायक संथाकुमारी ने बताया कि उनसे शुरू में आधार कार्ड का नंबर मांगा, लेकिन जब आरोपियों से बातचीत में उन्होंने कुछ गड़बड़ियां देखीं तो उन्हें शक हुआ. यह महसूस करते हुए कि यह एक स्कैम हो सकता है, विधायक के ड्राइवर ने कॉल को वेरिफाई करने के लिए कुझलमनम पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. पुलिस ने उन्हें बताया कि यह एक फ्रॉड की कोशिश थी, जिसके बाद संथाकुमारी ने तुरंत कॉल काट दिया.
बताया जा रहा है कि धोखेबाजों ने कई बार फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन विधायक ने कोई जवाब नहीं दिया. बाद में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.
