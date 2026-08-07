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रांची में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की कोशिश, विधानसभा घेराव मार्च के दौरान की घटना

छात्र संगठनों ने विधानसभा घेराव मार्च निकाला. जिसमें नेहा बोरा भी शामिल हुईं. उन पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

AISA assembly march
नेहा बोरा फेंकी गई स्याही (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 2:37 PM IST

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रांची: 14वीं JPSC पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले के विरोध में आंदोलन कर रहे झारखंड के छात्रों के समर्थन में वामदलों और जनवादी संगठनों के छात्र संगठन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का घेराव किया.

पुलिस सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के नेतृत्व में तमाम वामपंथी जनवादी संगठन विधानसभा की ओर बढ़े. विधानसभा मार्च के क्रम में एक युवक ने नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की कोशिश की. स्याही फेंकने वाले युवा की आईसा के छात्रों ने पिटाई कर दी. हालांकि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है. युवक को भीड़ से निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

मार्च के दौरान स्याही फेंकने की कोशिश (Etv Bharat)

छात्रों का विधानसभा घेराव मार्च

दरअसल, 14वीं JPSC पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले के विरोध में आंदोलन कर रहे झारखंड के छात्रों के समर्थन और झारखंड में क्लस्टर सिस्टम को समाप्त करने, छात्रों की लंबित छात्रवृति भुगतान की मांग को लेकर रांची के बिरसा चौक से AISA, SFI, AISF समेत दूसरे जनवादी छात्र एवं युवा संगठनों ने विधानसभा घेराव मार्च किया.

मीडिया से बातचीत करते हुए नेहा बोरा (Etv Bharat)

नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की कोशिश

यहां बड़ी संख्या में पुलिस सुरक्षाकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में शुरू हुआ यह मार्च जैसे ही शहीद मैदान के पास पहुंचा, भीड़ से एक युवक ने आकर मार्च का नेतृत्व कर रही AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की कोशिश की. इस दौरान AISA और अन्य छात्र संगठनों के नेताओं ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को बचाया और उसे अपने साथ थाने ले गई.

युवाओं का हौसला बढ़ाती हुई नेहा बोरा (Etv Bharat)

जनसभा में तब्दील हुआ मार्च

इस घटना के बाद भी विधानसभा घेराव मार्च आगे बढ़ा, जिसे पुलिस ने धुर्वा मौसीबाड़ी गोल चक्कर के पास रोक दिया. पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद यहीं पर विधानसभा घेराव मार्च जनसभा में तब्दील हो गया.

VIDHAN SABHA MARCH with neha bora
नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही (Etv Bharat)

जिनके पास तर्क नहीं वो छात्रहित के मुद्दे पर नहीं रखते हिम्मत: नेहा बोरा

विधानसभा घेराव में शामिल जनवादी छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए नेहा बोरा ने कहा कि जर्नलिस्ट और मीडिया ये पता लगाएं कि उनके ऊपर स्याही किसने फेंकी है? वह भी पता करेंगी लेकिन उन्हें यह लगता है कि जिन लोगों के पास बोलने के लिए तर्क नहीं है और जो छात्रहित के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं. वो ही आवाज दबाने की कोशिश करते हैं

JPSC के नाम पर युवाओं की हुई 'बदनामी': आईसा अध्यक्ष

नेहा बोरा ने आगे कहा कि जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं, उस विषय पर बात करनी चाहिए. JPSC ने एक, 2 और 14 परीक्षा में झारखंड के नौजवानों को निराशा दी है, वो प्रदेश जिसे संघर्ष का प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में JPSC के नाम पर हर साल युवाओं की 'बदनामी' होती है. शायद यही वजह है कि जब हम छात्रों के सवाल पर विधानसभा मार्च कर रहे थे, तो उसे बाधित करने की कोशिश की गई.

ये है AISA और अन्य जनवादी संगठनों की मांग

नेहा बोरा ने कहा कि हमारी मांग है कि तत्काल 14वीं JPSC पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और जल्द पुनर्परीक्षा ली जाए. JSSC परीक्षा रद्द की जाए. इसके साथ ही परीक्षा से निजी एजेंसी को अलग रखा जाए. नेहा बोरा ने बताया कि उनकी पार्टी के विधायक राज्य की सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो छात्रों के सवाल पर वह आंदोलित छात्रों के साथ भी हैं. साथ ही सड़क पर संघर्ष भी कर रहे हैं.

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