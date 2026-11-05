केरल में शर्मसार करने वाली घटना: 2.5 लाख में मासूम का सौदा, असम के माता-पिता गिरफ्तार
बताया जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते माता-पिता ने ये कदम उठाने का फैसला लिया था.
Published : November 5, 2026 at 2:35 PM IST
इडुक्की: जिस उम्र में एक बच्चे को मां की देखभाल और पिता की सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस उम्र में माता-पिता ने कथित तौर पर पैसे के लिए अपने ही बच्चे को बेचने की कोशिश की. इडुक्की में कट्टप्पना पुलिस के दखल के बाद चार महीने के बच्चे को 2.5 लाख रुपये में बेचने की कोशिश का पता चला.
पुलिस ने माता-पिता जो असम के मूल निवासी हैं, के साथ-साथ असम के एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है, जिसने कथित तौर पर बिक्री में बिचौलिए के रूप में काम किया था. गुप्त सूचना के आधार पर की गई जांच के बाद यह योजना सामने आई.
पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक असम के रहने वाले और इडुक्की के कांजीकुझी में काम करने वाले कपल ने कथित तौर पर अपने बच्चे को बेचने की कोशिश की. असम के ही जादू गोगी नाम के एक आदमी ने कथित तौर पर बिचौलिए का काम किया. उसने कट्टप्पना में एक जान-पहचान वाले से कहा कि चार महीने का बच्चा 4 लाख रुपये में मिल सकता है. बातचीत के बाद बच्चे को 2.5 लाख रुपये में देने पर सहमति बनी.
इस अरेंजमेंट के तहत बच्चे और उसके माता-पिता को कट्टप्पना लाया गया. पुलिस को बच्चे को बेचने की कथित कोशिश के बारे में सीक्रेट जानकारी मिली और उसने दखल देते हुए माता-पिता और बिचौलिए को हिरासत में ले लिया. समय पर कार्रवाई की वजह से बच्चे को बेचने की प्लानिंग को रोका गया.
कपल के तीन बच्चे हैं. दो बड़े बच्चे अभी कपल की बहन की देखरेख में असम में रह रहे हैं. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि परिवार की गंभीर आर्थिक तंगी की वजह से ही चार महीने के बच्चे को बेचने की कोशिश की गई होगी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में कोई और भी शामिल था या बच्चे को कहीं और भेजने की योजना बनाई गई थी.
कट्टप्पाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) विनोद ने कहा, 'शिशु की गोपनीयता और सुरक्षा के हित में माता-पिता और कथित तौर पर बच्चे को खरीदने का प्रयास करने वाले लोगों की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता है. हम यह निर्धारित करने के लिए विस्तृत जांच कर रहे हैं कि क्या बच्चे को हिरासत में लेने के प्रयास के पीछे कोई गलत मकसद या दुर्भावनापूर्ण इरादा था. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है.'
बच्चे के लिए किए गए ऑफर और उसके बाद हुई बातचीत के बारे में और जानकारी चाहिए. जांच में बिचौलिए की भूमिका, बच्चे की कस्टडी लेने वालों के इरादे और इसमें शामिल फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की तरह की भी जांच की जा रही है. इस घटना से बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि परिवार की फाइनेंशियल तंगी की वजह से यह कथित कोशिश हुई होगी.
कट्टप्पना पुलिस चार महीने के बच्चे की सुरक्षा पक्का करते हुए अपनी जांच जारी रखे हुए है. यह मामला बच्चे की सुरक्षा और बचाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है. पैसे का कोई भी लेन-देन होने से पहले पुलिस को जानकारी मिल गई, जिससे वे समय पर दखल दे सके.