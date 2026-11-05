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केरल में शर्मसार करने वाली घटना: 2.5 लाख में मासूम का सौदा, असम के माता-पिता गिरफ्तार

केरल में शर्मसार करने वाली घटना, 2.5 लाख में मासूम का सौदा किया गया ( ETV Bharat )

इडुक्की: जिस उम्र में एक बच्चे को मां की देखभाल और पिता की सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस उम्र में माता-पिता ने कथित तौर पर पैसे के लिए अपने ही बच्चे को बेचने की कोशिश की. इडुक्की में कट्टप्पना पुलिस के दखल के बाद चार महीने के बच्चे को 2.5 लाख रुपये में बेचने की कोशिश का पता चला.

पुलिस ने माता-पिता जो असम के मूल निवासी हैं, के साथ-साथ असम के एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है, जिसने कथित तौर पर बिक्री में बिचौलिए के रूप में काम किया था. गुप्त सूचना के आधार पर की गई जांच के बाद यह योजना सामने आई.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक असम के रहने वाले और इडुक्की के कांजीकुझी में काम करने वाले कपल ने कथित तौर पर अपने बच्चे को बेचने की कोशिश की. असम के ही जादू गोगी नाम के एक आदमी ने कथित तौर पर बिचौलिए का काम किया. उसने कट्टप्पना में एक जान-पहचान वाले से कहा कि चार महीने का बच्चा 4 लाख रुपये में मिल सकता है. बातचीत के बाद बच्चे को 2.5 लाख रुपये में देने पर सहमति बनी. इस अरेंजमेंट के तहत बच्चे और उसके माता-पिता को कट्टप्पना लाया गया. पुलिस को बच्चे को बेचने की कथित कोशिश के बारे में सीक्रेट जानकारी मिली और उसने दखल देते हुए माता-पिता और बिचौलिए को हिरासत में ले लिया. समय पर कार्रवाई की वजह से बच्चे को बेचने की प्लानिंग को रोका गया.