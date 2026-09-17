बेंगलुरु: राजस्थान की महिला को किडनैप करने की कोशिश, लोकल लोगों ने बचाया, घटना में 6 लोग घायल
राजस्थान के एक परिवार ने बेंगलुरु में प्रेमी संग रह रही बेटी का अपहरण कराने का प्रयास किया. इस दौरान कार दुर्घटना हो हुई.
Published : September 17, 2026 at 1:07 PM IST
बेंगलुरु: दशरहल्ली इलाके में बुधवार शाम को फिल्मी अंदाज में एक आपराधिक घटना हुई. कुछ लोग एक महिला को किडनैप कर भागने की फिराक में थे. महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने पीछा कर और कुछ दूरी पर उन्हें पकड़ लिया. हालांकि आरोपियों के भागने के दौरान कार के बेतरतीव तरीके से चलाने से कई लोग घायल हो गए.
जानकारी के अनुसार राजस्थान में लव मैरिज के बाद अपने पति के साथ बेंगलुरु रह रही एक महिला को किडनैप करने की कोशिश की गई. हालांकि, स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया, महिला को बचाया और किडनैपर्स को पुलिस के हवाले कर दिया. यह घटना बुधवार रात मगदी रोड पर हुई.
पुलिस के अनुसार किडनैपिंग के दौरान आरोपी के लापरवाही से कार चलाने की वजह से नौ साल के बच्चे समेत छह लोग घायल हो गए. घायलों का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. बचाई गई महिला राजस्थान के मेलवास गांव की रहने वाली है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राकेश (21), करण (25), और अयास (18) को शामिल हैं. सभी राजस्थान के रहने वाले हैं. जबकि कार ड्राइवर सद्दाम फरार हो गया.
मेलवास गांव की एक बेटी ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ नौ महीने पहले लव मैरिज कर ली और पति के साथ बेंगलुरु के अग्रहारा दशरहल्ली में रहने लगी. बताया जा रहा है कि महिला की बुआ भी शादी के खिलाफ थी. उसने भतीजी को किडनैप करने के लिए पांच लड़कों को भेजा था.
आरोपी बेंगलुरु के दशरहल्ली इलाके में पहुंचे और महिला को किडनैप कर उसे कार से ले जाने लगे. इस बीच महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी. लोकल लोगों ने तुरंत गाड़ी रोकने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने रास्ते में कार को गलत तरीके से चलाया.
दर्जनभर गाड़ियों में टक्कर
बताया जा रहा है कि किडनैप कर भागने के दौरान लोगों के पीछा करने से आरोपी घबराकर बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाई. गोविंदराजनगर-विजयनगर रास्ते पर गाड़ी की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए. इसमें एक जज की कार भी शामिल थी. 20 से ज़्यादा गाड़ियों से टक्कर हो गई.
इस दौरान पृथ्वीराज (12), याशिका (9), अमूल (35), मणि (64), जयलक्ष्मी (57), और संतोष (33) को गंभीर चोटें आई. पुलिस ने बताया कि उनमें से जयलक्ष्मी के सिर में गंभीर चोट आई है और उसका अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है.
स्थानीय लोगों ने फिल्मी अंदाज में कार को रोका
स्थानीय निवासी दीपक और किरण ने किडनैपर्स का करीब 6-7 किलोमीटर तक पीछा किया और स्थानीय लोगों की मदद से विजयनगर में होसाहल्ली के पास कार को रोक लिया. जब आरोपियों ने भागने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों ने गाड़ी पर पत्थर फेंके. इस दौरान ड्राइवर सद्दाम भागने में कामयाब रहा. लोगों ने महिला को बचाया और किडनैपर्स को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया.
पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. महिला के पति को ढूंढकर लाया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग, मारपीट और रोड एक्सीडेंट करने जैसे आरोपों में केस दर्ज किया गया.
कार का पीछा करने वाले किरण और दीपक ने बताया, 'उन्होंने अग्रहारा दसरहल्ली की एक बिल्डिंग से एक औरत को किडनैप कर लिया. वह जोर-जोर से चिल्ला रही थी. जब हम उसकी मदद करने के लिए पास गए तो वे कार से तेजी से भाग गए. हमने चार-पांच गाड़ियों में उनका पीछा किया. इससे पहले उन्होंने कई दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी. हम कार रोकने में कामयाब रहे क्योंकि औरत चिल्ला रही थी.'