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बेंगलुरु: राजस्थान की महिला को किडनैप करने की कोशिश, लोकल लोगों ने बचाया, घटना में 6 लोग घायल

बेंगलुरु में राजस्थान की महिला को किडनैप करने की कोशिश की गई ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: दशरहल्ली इलाके में बुधवार शाम को फिल्मी अंदाज में एक आपराधिक घटना हुई. कुछ लोग एक महिला को किडनैप कर भागने की फिराक में थे. महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने पीछा कर और कुछ दूरी पर उन्हें पकड़ लिया. हालांकि आरोपियों के भागने के दौरान कार के बेतरतीव तरीके से चलाने से कई लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार राजस्थान में लव मैरिज के बाद अपने पति के साथ बेंगलुरु रह रही एक महिला को किडनैप करने की कोशिश की गई. हालांकि, स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया, महिला को बचाया और किडनैपर्स को पुलिस के हवाले कर दिया. यह घटना बुधवार रात मगदी रोड पर हुई. पुलिस के अनुसार किडनैपिंग के दौरान आरोपी के लापरवाही से कार चलाने की वजह से नौ साल के बच्चे समेत छह लोग घायल हो गए. घायलों का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. बचाई गई महिला राजस्थान के मेलवास गांव की रहने वाली है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राकेश (21), करण (25), और अयास (18) को शामिल हैं. सभी राजस्थान के रहने वाले हैं. जबकि कार ड्राइवर सद्दाम फरार हो गया. मेलवास गांव की एक बेटी ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ नौ महीने पहले लव मैरिज कर ली और पति के साथ बेंगलुरु के अग्रहारा दशरहल्ली में रहने लगी. बताया जा रहा है कि महिला की बुआ भी शादी के खिलाफ थी. उसने भतीजी को किडनैप करने के लिए पांच लड़कों को भेजा था. आरोपी बेंगलुरु के दशरहल्ली इलाके में पहुंचे और महिला को किडनैप कर उसे कार से ले जाने लगे. इस बीच महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी. लोकल लोगों ने तुरंत गाड़ी रोकने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने रास्ते में कार को गलत तरीके से चलाया. दर्जनभर गाड़ियों में टक्कर