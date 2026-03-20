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हिमाचल में CM के मीडिया एडवाइजर के बेटे को अगवा करने की कोशिश, नकाबपोश ने चलाई गोलियां

शिमला के मशोबरा में कांग्रेस नेता के बेटे को गन पॉइंट पर किडनैप करने की कोशिश हुई है.

Attempt to kidnap Himachal CM media advisor Naresh Chauhan son
CM के मीडिया एडवाइजर के बेटे को अगवा करने की कोशिश (FILE, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:05 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले सनसनीखेज मामला सामने आया है. सरकार के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान के बेटे को अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

CM के मीडिया एडवाइजर के बेटे को अगवा करने की कोशिश

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने नरेश चौहान के बेटे को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया. युवक ने साहस दिखाते हुए विरोध किया और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के दौरान युवक को मामूली चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में इसे सुनियोजित वारदात माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक आर्यन चौहान को हल्की चोटें आई हैं, जिसका आईजीएमसी में मेडिकल टेस्ट करवाकर घर भेज दिया गया है. वारदात में आए अज्ञात व्यक्ति की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. जिस गाड़ी को पुलिस ने कब्जा में लिया है, का नंबर भी नकली पाया गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

एसपी गौरव सिंह का कहना है कि, "जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश में जुटी है." वहीं, परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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ATTEMPT KIDNAP CONGRESS LEADER SON
CM MEDIA ADVISOR NARESH CHAUHAN
कांग्रेस नेता नरेश चोहान
CM MEDIA ADVISOR SON KIDNAP

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