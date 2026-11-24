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दहशत के 10 सेकेंड: जब गजराज ने किया पलटवार तो ट्रैक्टर भी बन गया जंबो के सामने खिलौना

कोरबा: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और धान कटाई का सीजन चल रहा है. ऐसे में हाथी भी धान खाने की लालच में गांव के करीब पहुंच रहे हैं. कुमुदरा वन परिक्षेत्र के भीतर जिल्गा गांव में भी किसानों के खेतों में पके हुए धान की खुशबू सूंघकर 11 हाथियों का झुंड गांव के करीब पहुंच गया. किसान ने अपनी खड़ी फसल को बचाने के लिए ट्रैक्टर की मदद से हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका यह दांव उस वक्त उल्टा पड़ गया. जब हाथियों के झुंड में से एक हाथी ने मुड़कर तगड़ा पलटवार कर दिया. हाथी ने अपने सूंड़ से न सिर्फ ट्रैक्टर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया बल्कि ट्रैक्टर पर सवार लोगों को किसी तरह से जान बचाकर भागना पड़ा.

गुस्साए गजराज ने सूंड और पैरों से ट्रैक्टर को इतना ठोका की लोहे का ट्रैक्टर प्लास्टिक के डिब्बे की तरह आगे से टूट-फूट गया. इस पूरे घटनाक्रम में अच्छी बात यह रही कि ग्रामीणों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली, वर्ना बड़ा हादसा हो सकता था.

दहशत के 10 सेकेंड (ETV Bharat)

11 हाथियों का दल पहुंचा कुदमुरा

यह पूरी घटना कोरबा वनमंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम जिल्गा की है. बताया जा रहा है कि रायगढ़ के धरमजयगढ़ की सीमा पार कर 11 हाथियों का दल यहां पहुंचा है. आबादी वाले क्षेत्र और खेतों की ओर हाथियों की आवाजाही से धान की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका लगातार बनी हुई है. इसी वजह से ग्रामीण सुखनंदन सिंह राठिया के ट्रैक्टर में सवार होकर कुछ ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने जंगल पहुंचे थे. ग्रामीण ट्रैक्टर की मदद से हाथियों को दूसरे क्षेत्र की ओर भगाने का प्रयास कर ही रहे थे, कि झाड़ियों के बीच मौजूद दल का एक गुस्सैल हाथी अचानक उनपर अटैक कर देता है. हाथी को आक्रामक मुद्रा में देख ट्रैक्टर सवार ग्रामीणों के होश उड़ गए, अफरा-तफरी मच गई. सभी चिल्लाने लगे और ट्रैक्टर छोड़ किसी तरह से वहां से भागे.



ट्रैक्टर के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त

ग्रामीण मौके से ट्रैक्टर छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन हाथी ने ट्रैक्टर पर हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. जिसके बाद ग्रामीण एक अन्य ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को वहां खींचकर गांव तक लेकर आए. हाथी ने जब ग्रामीणों पर हमला किया, तब ट्रैक्टर सवार एक ग्रामीण ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया और देर शाम निगरानी के लिए टीम मौके पर रवाना की गई है.





कोई जरूरी इंतजाम नहीं, केवल निर्देश

हाथियों को खदेड़ने के लिए जंगल में ट्रैक्टर लेकर पहुंचना कितना जोखिम भरा हो सकता है, जिल्गा की यह घटना इसका एक गंभीर उदाहरण है. वन विभाग ने ग्रामीणों से हाथियों के नजदीक नहीं जाने और उन्हें स्वयं खदेड़ने का प्रयास नहीं करने की अपील की है. वन विभाग अक्सर इस तरह की अपील और मुनादी कर हाथियों के लोकेशन की ट्रैकिंग तो करता है. लेकिन हाथी खेतों या धान मंडी के करीब ना जाएं, इसके कोई पुख्ता इंतजाम या ठोस कार्ययोजना उनके पास नहीं है. जिसके कारण हाथी मानव द्वंद्व की स्थिति लगातार बनी रहती है.



3 क्षेत्रों में हाथियों की मौजूदगी, गांवों में मुनादी