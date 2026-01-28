ETV Bharat / bharat

धनबाद में पेट्रोल छिड़क तीन लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास, एक की हालत गंभीर, जमीन विवाद में हुई घटना

धनबाद: जिले के जोरापोखर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला हिंसक रूप ले लिया. बात इस कदर बिगड़ गई कि तीन लोगों पर पेट्रोल उड़ेलकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है. घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है.

पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार देर रात डिगवाडीह इलाके में हुई है. गुमटी (दुकान) को लेकर हुए विवाद में मदन राम नामक शख्स पर अपने ही चचेरे भाई उत्सव राम, विवेक राम और विनायक गुप्ता पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का आरोप लगा है. मदन राम का एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक बताया जाता है.

परिजन और जोरापोखर थाना के एसआई विपिन कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एक की हालत गंभीर

अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर के अनुसार उत्सव राम की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य दोनों झुलसे लोगों का इलाज जारी है.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मदन राम और उत्सव राम के बीच वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार जानलेवा हमले की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.