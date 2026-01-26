अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी: BSF के जवानों ने भरा जोश, भारत माता की जय से गूंजी सीमा
अटारी-वाघा बॉर्डर पर 26 जनवरी को होने वाली रिट्रीट सेरेमनी खास होती है.
Published : January 26, 2026 at 6:55 PM IST
अमृतसर : गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर स्थित अटारी-वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया. इस दौरान यहां का माहौल देशभक्ति के रंग में डूब गया. एक तरफ जहां भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से पूरा इलाका गूंजता दिखा, तो वहीं बीएसएफ के जांबाजों में जोश दिखाई दिया.
बता दें कि अटारी बॉर्डर पर 26 जनवरी को स्पेशल डे के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन होने वाली रिट्रीट सेरेमनी विशेष होती है, क्योंकि स्कूलों के बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहता है.
#WATCH | Beating retreat ceremony at the Attari-Wagah border in Punjab's Amritsar on 77th #RepublicDay pic.twitter.com/weZufDKoRP— ANI (@ANI) January 26, 2026
अटारी सीमा हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ बीएसएफ के जांबाजों का हौसला बढ़ाया. अटारी बॉर्डर पर जवानों का शौर्य देखने लायक था. वहीं सैलानियों ने भी भारत माता की जय और वंदेमातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए.
अटारी-वाघा बॉर्डर पर इस साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का खास महत्व था. भारतीय सैनिकों के साथ-साथ, ट्रेंड मिलिट्री डॉग्स ने भी इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, जो वफादारी, हिम्मत और चुपचाप सेवा की निशानी थे. उनकी मौजूदगी ने देश की सुरक्षा में इन जानवरों की अक्सर अनदेखी भूमिका को दिखाया, जिससे देखने वालों ने तालियां बजाईं और इमोशनल रिएक्शन दिए, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक डे के मौके पर सटीकता से मार्च किया.
