ETV Bharat / bharat

अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी: BSF के जवानों ने भरा जोश, भारत माता की जय से गूंजी सीमा

अटारी-वाघा बॉर्डर पर 26 जनवरी को होने वाली रिट्रीट सेरेमनी खास होती है.

Retreat Ceremony at Attari Border
अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 6:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमृतसर : गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर स्थित अटारी-वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया. इस दौरान यहां का माहौल देशभक्ति के रंग में डूब गया. एक तरफ जहां भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से पूरा इलाका गूंजता दिखा, तो वहीं बीएसएफ के जांबाजों में जोश दिखाई दिया.

बता दें कि अटारी बॉर्डर पर 26 जनवरी को स्पेशल डे के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन होने वाली रिट्रीट सेरेमनी विशेष होती है, क्योंकि स्कूलों के बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहता है.

अटारी सीमा हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ बीएसएफ के जांबाजों का हौसला बढ़ाया. अटारी बॉर्डर पर जवानों का शौर्य देखने लायक था. वहीं सैलानियों ने भी भारत माता की जय और वंदेमातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए.

अटारी-वाघा बॉर्डर पर इस साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का खास महत्व था. भारतीय सैनिकों के साथ-साथ, ट्रेंड मिलिट्री डॉग्स ने भी इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, जो वफादारी, हिम्मत और चुपचाप सेवा की निशानी थे. उनकी मौजूदगी ने देश की सुरक्षा में इन जानवरों की अक्सर अनदेखी भूमिका को दिखाया, जिससे देखने वालों ने तालियां बजाईं और इमोशनल रिएक्शन दिए, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक डे के मौके पर सटीकता से मार्च किया.

ये भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस में दिखी हाइपरसोनिक मिसाइल LRAShM, पलक झपकते युद्धपोत कर सकती है तबाह

TAGGED:

REPUBLIC DAY 2026
BEATING RETREAT CEREMONY
BORDER SECURITY FORCE
BSF
ATTARI WAGAH BORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.