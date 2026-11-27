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समुद्री जहाजों, नाविकों पर हमले 'बिल्कुल अस्वीकार्य': जयशंकर

आईओआरए की एक मंत्री-स्तरीय बैठक में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ( PTI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा समुद्री जहाजों एवं नाविकों पर बढ़ते हमलों को 'बिल्कुल अस्वीकार्य' करार देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के सभी तटीय देशों को इसकी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) की एक मंत्री-स्तरीय बैठक में अपने संबोधन के दौरान, जयशंकर ने समुद्री कानूनों, विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते (यूएनसीएलओएस) का सम्मान करने की अपील की. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक समुद्री क्षेत्र में विवाद बढ़ रहे हैं, जिसमें दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना भी शामिल है.

आईओआरए की एक मंत्री-स्तरीय बैठक में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर (PTI) भारत ने आईओआरए के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नयी दिल्ली में इस सम्मेलन की मेजबानी की. इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, ओमान, यमन, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड सहित 23 देश शामिल हैं. अमेरिका, यूरोपीय संघ और आईओआरए के कई अन्य संवाद साझेदार भी इस बैठक में शामिल हुए. अपनी टिप्पणी में, जयशंकर ने उस विषय पर चर्चा की जिसे उन्होंने 'बदलती वैश्विक व्यवस्था के अस्थिर पहलू' कहा तथा संघर्षों, टकरावों और व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, 'हिंद महासागर अपने समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार है. वैश्विक विकास के लिए समुद्री व्यापार के महत्व को समझते हुए, हमें इसकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए.' विदेश मंत्री ने कहा कि समुद्री जहाजों और नाविकों पर हमले ‘‘बिल्कुल अस्वीकार्य’’ हैं और इनके खिलाफ वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया की जरूरत है. जयशंकर की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब पश्चिम एशिया और काला सागर में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं. इन हमलों में कई भारतीय नाविकों की मौत हुई है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर (बीच में) नई दिल्ली में 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (IORA) की मंत्रिपरिषद बैठक से इतर फोटो सेशन के दौरान (PTI) उन्होंने कहा, 'चाहे आतंकवाद का मुकाबला करना हो, नशीले पदार्थों का व्यापार हो, या फिर अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और मछली पकड़ने की अनियंत्रित गतिविधियां हों; इसके अलावा जलवायु संबंधी घटनाओं और आपदा की स्थितियों से निपटना हो, हमें और अधिक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है. साथ ही अपने साझेदारों के साथ सहयोग करने को लेकर भी अधिक उत्साहित रहना होगा.'