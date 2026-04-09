ETV Bharat / bharat

खूंखार शिकारियों का गढ़ बन रहे उत्तराखंड के ये इलाके, हमलों से बढ़ रहा खौफ, देखिये आंकड़े

पौड़ी गढ़वाल जिला संवेदनशील: इन घटनाओं के स्थानों का विश्लेषण करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इन हमलों की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं. साल 2026 में गुलदार के हमलों के मामले सबसे ज्यादा पौड़ी जनपद में दर्ज किए गए हैं. कुल आठ मौतों में से तीन मौतें अकेले पौड़ी जिले में हुई हैं. इससे साफ है कि यह इलाका गुलदार के हमलों के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है.

आंकड़े कर रहे हमले की तस्दीक: अगर साल 2025 के आंकड़ों से तुलना करें तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आती है. साल 2025 में कुल 68 लोगों की मौत वन्यजीवों के हमलों में हुई थी. इनमें से 18 लोगों की मौत अकेले गुलदार के हमले में हुई थी, जबकि 12 लोगों की जान टाइगर के हमले में गई थी. यानी कुल 68 मौतों में से 30 मौतें सिर्फ इन दो खतरनाक शिकारी वन्यजीवों के कारण हुई थी. इससे साफ होता है कि उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में टाइगर और गुलदार सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं.

वन्यजीवों का टारगेट बन रहे लोग: यदि साल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक वन्यजीवों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 18 मौतें सिर्फ दो शिकारी वन्यजीवों टाइगर और गुलदार के हमले में हुई हैं. गुलदार के हमले में अब तक आठ लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि टाइगर के हमलों में 10 लोगों की मौत दर्ज की गई है. यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राज्य के कई क्षेत्रों में इन शिकारी वन्यजीवों का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

हमलावर होते वन्यजीव: आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पहाड़ों में कुछ क्षेत्रों को इन जंगली जानवरों ने मुफीद मान लिया है. सुनसान इलाके और खाली घरों तक में यह शिकारी वन्य जीव खुद को छिपाने और छिपकर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. चिंता की बात ये है कि उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है. खासकर तेंदुए (गुलदार) और टाइगर जैसे शिकारी वन्यजीवों के हमले अब कई इलाकों में आम खबर बनते जा रहे हैं. हालात यह हैं कि कई जिलों में ग्रामीणों के बीच खौफ का माहौल है और लोग शाम ढ़लने के बाद घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं. वन विभाग के हालिया आंकड़े भी इस बढ़ते खतरे की पुष्टि कर रहे हैं.

देहरादून (उत्तराखंड): प्रदेश के मैदानी जिले हो या पहाड़ी कस्बे और गांव हर जगह इंसानों पर घातक वार करने वाले शिकारी की पहुंच सामान्य सी बात होती जा रही है. हालांकि इस मामले में चिंता सबसे ज्यादा पर्वतीय जिलों में ही है. जहां सुनसान गांव इन शिकारियों के लिए आसानी से सर्वाइव करने गढ़ बन गया है.

वन्यजीवों के हमलों से बढ़ रहा लोगों में खौफ (Photo-ETV Bharat)

इन जिलों में टाइगर के बढ़े हमले: इसी तरह टाइगर के हमलों की बात करें तो 2026 में हुई 10 मौतों में से तीन मौतें रामनगर डिवीजन में दर्ज की गई हैं. इसके अलावा नैनीताल और तराई ईस्ट डिवीजन में भी दो-दो लोगों की मौत टाइगर के हमले में हुई है. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्से टाइगर के हमलों के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हैं. अगर एक साल पहले यानी 2025 के आंकड़ों को देखें तो गुलदार के हमलों का सबसे ज्यादा असर भी पौड़ी जिले में ही देखने को मिला था. गुलदार के हमलों में हुई 18 मौतों में से पांच मौतें पौड़ी जनपद में दर्ज की गई थी. इसके अलावा चार लोगों की मौत रुद्रप्रयाग में हुई थी, जबकि नैनीताल में तीन और चंपावत डिवीजन में दो लोगों की जान गुलदार के हमले में गई थी.

वन्यजीवों के हमलों में मौत (ETV Bharat)

रामनगर, नैनीताल और तराई ईस्ट में बाघ के हमले: उधर टाइगर के हमलों के आंकड़े भी कई क्षेत्रों को संवेदनशील बताते हैं. साल 2025 में टाइगर के हमले में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी. इनमें सबसे ज्यादा तीन मौतें तराई ईस्ट क्षेत्र में दर्ज की गई थी. इसके अलावा रामनगर और देहरादून डिवीजन में दो-दो लोगों की मौत टाइगर के हमले में हुई थी. इससे साफ है कि तराई और जंगल से सटे क्षेत्र टाइगर के हमलों के लिए ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं. इन आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि गुलदार के हमलों के लिहाज से पौड़ी जनपद सबसे संवेदनशील क्षेत्र बनकर सामने आया है, जबकि टाइगर के हमलों के मामले में रामनगर, नैनीताल और तराई ईस्ट डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं.

रामनगर डिवीजन के आंकड़े (ETV Bharat)

वन्यजीव हमले की घटनाएं: यदि वन्यजीवों के कुल हमलों की बात करें तो साल 2026 में अब तक 117 हमले दर्ज किए गए हैं. इन हमलों में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 97 लोग घायल हुए हैं. मौतों के मामले में नैनीताल, रामनगर और पौड़ी डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, जहां तीन-तीन लोगों की मौत दर्ज की गई है. वहीं घायलों की संख्या में पौड़ी जिला सबसे आगे है, जहां कुल 19 लोग वन्यजीवों के हमलों में घायल हुए हैं.

आंकड़े बन रहे चिंताजनक: साल 2025 के आंकड़े भी कम चिंताजनक नहीं हैं. उस वर्ष वन्यजीवों के हमलों में कुल 68 लोगों की मौत हुई थी. इनमें सबसे ज्यादा मौतें तराई ईस्ट, तराई सेंटर, देहरादून और पौड़ी क्षेत्रों में दर्ज की गई थी. तराई ईस्ट में आठ लोगों की मौत हुई थी, जबकि तराई सेंटर में सात लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. इसके अलावा देहरादून और पौड़ी डिवीजन में छह-छह लोगों की मौत दर्ज की गई थी. घायलों की संख्या की बात करें तो साल 2025 में वन्यजीवों के हमलों में कुल 494 लोग घायल हुए थे. इनमें अकेले पौड़ी डिवीजन में 111 लोग घायल हुए थे, जो राज्य में सबसे ज्यादा संख्या है. इससे यह स्पष्ट होता है कि पौड़ी जिला मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है. 2026 में पौड़ी में गुलदार के हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी.

पौड़ी जिले के आंकड़े (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की व्यथा: पहाड़ी जनपद से जुड़े लोगों की माने तो अब यह वन्य जीव लोगों के पलायन की वजह बन गए हैं. सेना से रिटायर होने के बाद गांव में खेती-बाड़ी करने के इरादे से गांव में रहने वाले स्थानीय निवासी कहते हैं कि शिकारी वन्य जीवों को लेकर जो स्थिति आज है वह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, ऐसी स्थिति में प्रशासन और वन विभाग के लोग केवल शहरी क्षेत्रों तक ही पहुंचाते हैं और गांव की सुध लेने की कोई जरूरत नहीं समझता. उधर दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि गांव में खेती-बाड़ी चौपट हो चुकी है और लोग इन शिकारी बने जीवों के कारण डरे हुए हैं, जिसके चलते लोग यहां रहना ही नहीं चाहते.

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अब जिस तरह से पहाड़ में खासतौर पर पौड़ी के कुछ इलाके खूंखार वन्यजीवों के लिए एपिक सेंटर बनते जा रहे हैं, उसके बाद सरकार भी ऐसे इलाकों के लिए विशेष दल तैयार करने के लिए विचार कर रहा है.

विशेष दल तैयार करने पर मंथन (Photo-ETV Bharat)

समस्या से निपटने के लिए सार्थक पहल की जरूरत: आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड के कई इलाके अब शिकारी वन्यजीवों के हमलों के लिहाज से संवेदनशील बनते जा रहे हैं. खासकर गुलदार और टाइगर जैसे शिकारी जानवर कई क्षेत्रों में लगातार इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और ग्रामीणों को जागरूक करने जैसे कदम बेहद जरूरी हो गए हैं.

पढ़ें: