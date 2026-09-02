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ठाणे में डॉक्टरों पर हमला मामले में SC ने कहा, डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं

शिवसेना के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे पर जुलाई 2026 में ठाणे जिले के एक म्युनिसिपल अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट करने का आरोप है.

SC THANE DOCTORS
शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : September 2, 2026 at 7:09 AM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जो लोग मेडिकल क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं करते, वे आजादी के हकदार नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का खुद से मामले का संज्ञान लेना और ठाणे जिले के एक म्युनिसिपल अस्पताल में जुलाई 2026 में डॉक्टरों के साथ मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगाना पूरी तरह सही था.

जस्टिस विक्रम नाथ, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें म्हात्रे की याचिका भी शामिल थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का 18 जुलाई का आदेश गलत था. कोर्ट ने कहा, 'यह ऐसा मामला है जिसमें हाईकोर्ट का खुद से संज्ञान लेना और जमानत पर रोक लगाना पूरी तरह सही है.'

बेंच ने कहा, 'जो लोग मेडिकल क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं करते, वे इसके हकदार नहीं हैं.' बेंच ने कहा कि डॉक्टरों (जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी) के साथ मारपीट की गई और घटना का वीडियो वायरल हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी जब भीड़ हमला करती है. आप अस्पताल के अंदर जाकर किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं?'

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे भी जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर करेंगे. बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है. 6 जुलाई को म्हात्रे और अन्य आरोपी अस्पताल में जमा हुए थे और एक महिला मरीज के इलाज में कथित देरी को लेकर बहस के बाद डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी.

कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद म्हात्रे ने जमानत देते समय हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों को चुनौती दी है. 18 जुलाई को खुद से संज्ञान लेते हुए, हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी और म्हात्रे को पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा था.

बाद में 7 अगस्त को हाईकोर्ट ने म्हात्रे को जमानत दे दी और आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई तेजी से हो और एक तय समय में पूरी की जाए. हाईकोर्ट ने मारपीट के उस कथित मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी जमानत दी थी, जिससे भारी आक्रोश फैल गया था.

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