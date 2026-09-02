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ठाणे में डॉक्टरों पर हमला मामले में SC ने कहा, डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जो लोग मेडिकल क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं करते, वे आजादी के हकदार नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का खुद से मामले का संज्ञान लेना और ठाणे जिले के एक म्युनिसिपल अस्पताल में जुलाई 2026 में डॉक्टरों के साथ मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगाना पूरी तरह सही था.

जस्टिस विक्रम नाथ, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें म्हात्रे की याचिका भी शामिल थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का 18 जुलाई का आदेश गलत था. कोर्ट ने कहा, 'यह ऐसा मामला है जिसमें हाईकोर्ट का खुद से संज्ञान लेना और जमानत पर रोक लगाना पूरी तरह सही है.'

बेंच ने कहा, 'जो लोग मेडिकल क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं करते, वे इसके हकदार नहीं हैं.' बेंच ने कहा कि डॉक्टरों (जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी) के साथ मारपीट की गई और घटना का वीडियो वायरल हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी जब भीड़ हमला करती है. आप अस्पताल के अंदर जाकर किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं?'