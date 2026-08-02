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सांसद पप्पू यादव पर चाकू से हमला, समर्थकों ने हमलावर को पकड़ने के बाद जमकर पीटा

हमला के बाद प्रेस से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव. ( ANI )