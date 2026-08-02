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सांसद पप्पू यादव पर चाकू से हमला, समर्थकों ने हमलावर को पकड़ने के बाद जमकर पीटा

दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाकू लेकर घुसा हमलावर. सांसद ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप.

PAPPU YADAV
हमला के बाद प्रेस से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 7:31 PM IST

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नई दिल्लीः पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ऊर्फ राजेश रंजन पर एक व्यक्ति ने कथित रूप से चाकू से हमला किया है. हमला के वक्त वह अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा और कथित तौर पर सांसद पर हमला करने की कोशिश की. पप्पू यादव के समर्थकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.

सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि वह व्यक्ति चाकू लेकर आया था और उनकी हत्या की साजिश रची गई थी. उन्होंने बताया कि पहले भी उन्हें धमकियां मिल रही थीं. उन्होंने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना में चाकू बरामद होने की खबर है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.

इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा- "मेरे घर में कोई कैसे घुस गया हमला करने? वह व्यक्ति चाकू लेकर मुझे मारने आया था. मैं कई एफआईआर पहले ही दर्ज करा चुका हूं. मेरा वकील भी यहां है. मैं डरने वाला नहीं हूं. अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो मार ले. कुछ बाबा रोज धमकी दे रहे थे कि मुझे मार दो, जला दो. मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं बच गया."

सांसद ने सवाल उठाया कि कोई कैसे उनके घर में घुसकर हमला कर सकता है. उनके साथ मौजूद उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि हमलावर हमला कर रहा था, फिर भी दिल्ली पुलिस उसे बचाने में लगी हुई थी.

संसद के 'स्वांग' से जुड़ा है विवाद

दरअसल, इस हमले के पीछे का कारण संसद भवन परिसर में हुआ एक हालिया विवादित प्रदर्शन माना जा रहा है. कुछ ही दिन पहले, मानसून सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव ने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित 'चढ़ावा चोरी' के विरोध में संसद के मकर द्वार के बाहर एक प्रतीकात्मक नाटक (स्वांग) रचा था.

इस प्रदर्शन में पप्पू यादव खुद भगवा चोला पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर एक फर्जी 'पुजारी' बने थे, जो दान पेटी में आने वाले चढ़ावे को चुराकर अपनी जेब में रख रहे थे. इस नाटकीय प्रदर्शन को लेकर हिंदू संगठनों और संत समाज ने गहरी नाराजगी जताई थी और सनातन धर्म व भगवा वस्त्रों का अपमान करने के आरोप में पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली और वाराणसी समेत कई शहरों में एफआईआर दर्ज कराई गई थीं.

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