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अमेरिका के एक मॉल में हैदराबाद के शख्स पर जानलेवा हमला, ओवैसी ने घटना की कड़ी निंदा की

हैदराबाद: अमेरिका के यूटा राज्य में एक भारतीय पर हुए हमले ने एक बार फिर वहां के लोगों को परेशान कर दिया है. पीड़ित सोहेल की पहचान हैदराबाद के टोलीचौकी के रहने वाले के तौर पर हुई है. हमलावर के हमले में घायल हुए सोहेल का इलाज एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. खबर है कि उनकी सेहत अभी स्थिर है.

हालांकि, पीड़ित के परिवार ने हमले पर गहरी चिंता जताते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों पर हमले हर जगह हो रहे हैं. वहीं, मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) ने भारतीय विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर पीड़ित परिवार के लिए मदद मांगी है.

परिवार वालों की जानकारी के मुताबिक, टोलीचौकी के रहने वाले सैयद सोहेलुद्दीन की पत्नी और दो बच्चे हैं. वह पिछले दो साल से अपने परिवार के साथ यूटा के साल्ट लेक काउंटी में रह रहे हैं. वह वेस्ट वैली सिटी के एक मॉल में काम करते हैं.