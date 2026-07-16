अमेरिका के एक मॉल में हैदराबाद के शख्स पर जानलेवा हमला, ओवैसी ने घटना की कड़ी निंदा की
अमेरिका में भारतीय शख्स पर हुए हमले की एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने निंदा की है.
Published : July 16, 2026 at 8:21 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका के यूटा राज्य में एक भारतीय पर हुए हमले ने एक बार फिर वहां के लोगों को परेशान कर दिया है. पीड़ित सोहेल की पहचान हैदराबाद के टोलीचौकी के रहने वाले के तौर पर हुई है. हमलावर के हमले में घायल हुए सोहेल का इलाज एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. खबर है कि उनकी सेहत अभी स्थिर है.
हालांकि, पीड़ित के परिवार ने हमले पर गहरी चिंता जताते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों पर हमले हर जगह हो रहे हैं. वहीं, मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) ने भारतीय विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर पीड़ित परिवार के लिए मदद मांगी है.
परिवार वालों की जानकारी के मुताबिक, टोलीचौकी के रहने वाले सैयद सोहेलुद्दीन की पत्नी और दो बच्चे हैं. वह पिछले दो साल से अपने परिवार के साथ यूटा के साल्ट लेक काउंटी में रह रहे हैं. वह वेस्ट वैली सिटी के एक मॉल में काम करते हैं.
जब सोहेल ड्यूटी पर थे, तभी मॉल में आए एक गुंडे ने उन पर अंधाधुंध हमला कर दिया. आस-पास के लोग जो अलर्ट थे, उन्होंने तुरंत सोहेल को बचाया और अस्पताल ले गए. घटना की जगह पर तुरंत पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसके पास से एक हथियार भी जब्त किया.
दूसरी ओर, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उसने कहा कि वह पीड़ित के दोस्तों और परिवार के संपर्क में है और जरूरी मदद देने के लिए तैयार है. उसने कहा कि वह मामले पर करीब से नज़र रख रहा है और स्थानीय अधिकारियों के भी संपर्क में है.
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