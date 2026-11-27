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दिल्ली में 'रक्षक' ही थाने में असुरक्षित: जामा मस्जिद थाने में हमले ने ताजा किए पुराने जख्म, जानें कब-कब थानों में हुई खूनी वारदात

पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना खड़े कर रही सवाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस खुद अपने ही थानों और चौकियों के भीतर कितनी सुरक्षित है, यह सवाल एक बार फिर गहरा गया है. जामा मस्जिद थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर हुए ताजा हमले ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. हालांकि, यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी हमलावर ने थाने की दहलीज पार कर खाकी को लहूलुहान किया हो. इससे पहले भी शाहदरा साइबर थाने से लेकर साउथ रोहिणी, हौज काजी और इंद्रलोक तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां पुलिसकर्मी अपने ही परिसर में हमले का शिकार हुए हैं.

​एक जैसा पैटर्न: 'शिकायतकर्ता' बनकर घुसना और हमला करना