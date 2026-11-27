दिल्ली में 'रक्षक' ही थाने में असुरक्षित: जामा मस्जिद थाने में हमले ने ताजा किए पुराने जख्म, जानें कब-कब थानों में हुई खूनी वारदात
जामा मस्जिद थाने की वारदात ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए, जिसपर रिटायर्ड अफसरों ने चिंता जताई. पढ़ें कुणाल कश्यप की रिपोर्ट..
Published : November 27, 2026 at 5:14 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस खुद अपने ही थानों और चौकियों के भीतर कितनी सुरक्षित है, यह सवाल एक बार फिर गहरा गया है. जामा मस्जिद थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर हुए ताजा हमले ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. हालांकि, यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी हमलावर ने थाने की दहलीज पार कर खाकी को लहूलुहान किया हो. इससे पहले भी शाहदरा साइबर थाने से लेकर साउथ रोहिणी, हौज काजी और इंद्रलोक तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां पुलिसकर्मी अपने ही परिसर में हमले का शिकार हुए हैं.
एक जैसा पैटर्न: 'शिकायतकर्ता' बनकर घुसना और हमला करना
इस साल जामा मस्जिद थाने और साल 2022 के शाहदरा साइबर थाने की घटना में एक चौंकाने वाली समानता देखने को मिली. दोनों ही मामलों में हमलावर आम फरियादी या पारिवारिक मामले की बातचीत के बहाने थाने के अंदर दाखिल हुए. मुख्य गेट पर सख्त चेकिंग न होने के कारण वे बेहद आसानी से धारदार हथियार लेकर पुलिस अधिकारियों के कमरों तक पहुंचने में कामयाब रहे और मौका मिलते ही जानलेवा हमला कर दिया. फिलहाल जामा मस्जिद थाने में घायल हुए सभी पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर है. एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी भी खतरे से बाहर है.
दिल्ली के थानों में हुए प्रमुख हमले
शाहदरा साइबर थाना (जून 2022): 22 जून, 2022 की दोपहर 28 वर्षीय भरत भाटी खुद को शिकायतकर्ता बताकर तीसरी मंजिल पर स्थित साइबर थाने में पहुंचा. मोबाइल से वीडियो बनाने से रोकने पर उसने जेब से चाकू निकालकर ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें एक होमगार्ड और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए. एक कॉन्स्टेबल को गंभीर हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा था.
इंद्रलोक पुलिस चौकी (जून 2020): 10 जून, 2020 की रात लूटपाट और मारपीट के आरोप में हिरासत में लिए गए तीन युवकों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने चौकी पर धावा बोल दिया. हमलावरों ने चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों पर लाठी-पत्थर बरसाए और जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की.
हौज काजी थाना (जुलाई 2019): पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में पार्किंग विवाद के बाद फैली अफवाहों के चलते उग्र भीड़ ने रात के समय थाने को घेर लिया. भीड़ ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया, सरकारी रिकॉर्ड व फर्नीचर में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों से हाथापाई की. हालात काबू करने के लिए अर्धसैनिक बल तक को बुलाना पड़ा था.
साउथ रोहिणी थाना (दिसंबर 2017): पुलिस स्टेशन परिसर के भीतर ही ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) रमेश कुमार को बेहद करीब से सीने में गोली मार दी गई थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी.
बाहरी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाने: मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दयालपुर, नंद नगरी और तिलक नगर थानों में भी हिरासत में लिए गए संदिग्धों के परिजनों की ओर से पथराव करने या काउंसलिंग के दौरान जांच अधिकारी (IO) पर कैंची व धारदार वस्तुओं से हमले की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं.
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विशेषज्ञों की राय: सख्त प्रोटोकॉल और आधुनिक ट्रेनिंग की सख्त जरूरत
लगातार हो रही इन घटनाओं पर पूर्व पुलिस अधिकारियों ने गहरी चिंता जताई है और थानों की सुरक्षा प्रणाली (SOP) में बड़े बदलाव की मांग की है. रिटायर्ड इंस्पेक्टर गिरजेश ठाकुर ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए पुलिस की ट्रेनिंग और हथियारों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया. उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस थाने के भीतर घुसकर एक हमलावर पांच पुलिसकर्मियों को घायल कर दे और भागने की कोशिश करे, यह कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की खामी को दर्शाता है. आज समय आ गया है कि पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग में बदलाव किया जाए और उन्हें आधुनिक हथियार दिए जाएं. अगर कोई अपराधी जानलेवा हमला करता है, तो पुलिस को आत्मरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की पूरी छूट मिलनी चाहिए, तभी अपराधियों में खौफ पैदा होगा.
रिटायर्ड एसीपी ने भी जताई चिंता
वहीं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण का मानना है कि पारदर्शिता के नाम पर थानों में बेरोक-टोक प्रवेश की व्यवस्था पर अब पुनर्विचार करने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि पुलिसकर्मियों का जीवन कैसे बचाया जाए. पहले लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए किसी को भी सीधे अंदर जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है. थानों के मुख्य द्वार पर संतरी पोस्ट के पास ही एक ऐसा क्षेत्र चिह्नित किया जाना चाहिए, जहां आगंतुकों की प्राथमिक सुनवाई हो. किसी भी व्यक्ति को बिना उचित जांच और प्रोटोकॉल के सीधे अधिकारियों के कमरे तक जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. अगर राजधानी में पुलिसकर्मी अपने ही थाने में सुरक्षित नहीं हैं, तो फील्ड ड्यूटी पर उनकी सुरक्षा और भी गंभीर मुद्दा है.
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