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संदिग्ध आतंकी नईम 20 जून तक ATS रिमांड पर, सैफुल्लाह को कोर्ट ने भेजा जेल

एटीएस ने 12 जून को सैफुल्लाह को पुराने भोपाल से पकड़ा था. उसकी निशानदेही पर यूपी के सारंगपुर से नईम को किया गया था गिरफ्तार.

ATS special court Bhopal
आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों को कोर्ट में किया पेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 6:21 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 7:05 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ मध्य प्रदेश एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में एटीएस ने दो आरोपियों को विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए.

भोपाल से पकड़े गए फ़राज़ उर्फ सैफुल्लाह को अदालत ने जेल भेज दिया जबकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़े गए नईम अब्दुल्ला को एटीएस ने चार दिन यानि 20 जून तक डिमांड पर लिया है. अब एटीएस नईम अब्दुल्ला से उसके संपर्कों के बारे में पूछताछ करेगी.

संवाददाता आबिद मुमताज़ (ETV Bharat)

सैफुल्लाह को एटीएस ने 12 जून को पुराने भोपाल से पकड़ा था

फ़राज़ उर्फ सैफुल्लाह को एटीएस ने 12 जून को पुराने भोपाल के काजी कैंप से पकड़ा था. उसकी निशानदेही पर ATS ने यूपी के सारंगपुर से नईम को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. वहीं दूसरे आरोपी नईम को आगे की पूछताछ और जांच के लिए 20 जून तक एटीएस रिमांड पर सौंप दिया गया है. दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मुकेश मलिक की कोर्ट में पेश किया गया.

ATS special court Bhopal
आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों को कोर्ट में किया पेश (ETV Bharat)

जांच एजेंसी आरोपियों के मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरणों, संपर्क सूत्रों और उनके कथित आतंकी संगठनों से संबंधों की गहन पड़ताल कर रही है. एटीएस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों के तार किन-किन लोगों और किन राज्यों से जुड़े हुए हैं. क्या इनके माध्यम से किसी बड़े नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था. जांच एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों, वित्तीय लेन-देन और संदिग्ध दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं.

पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है जांच एजेंसी

एटीएस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. फिलहाल एटीएस की पूछताछ जारी है और जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है. मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मानते हुए जांच बेहद संवेदनशील तरीके से की जा रही है.

Last Updated : June 16, 2026 at 7:05 PM IST

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