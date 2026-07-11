झारखंड में आतंकियों के स्लीपर सेल की तलाश, 61 संदिग्धों की पहचान, कार्रवाई में जुटा एटीएस
झारखंड में आतंकवादियों के स्लीपर सेल की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है. 61 संदिग्धों की पहचान की गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : July 11, 2026 at 5:28 AM IST
रांची: आंतकी स्लिपर सेल भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है. लगातार सुरक्षा एजेंसियां संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार किसी ना किसी संदिग्ध के पकड़े जाने की खबरें आती हैं. झारखंड भी इससे अछूता नहीं है.
झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अक्सर संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहता है. पटना के गांधी मैदान में रैली के दौरान विस्फोट हो या फिर आरएसएस कार्यालय पर हमला मामला, झारखंड हमेशा से आतंकियों के स्लीपर सेल के लिए आश्रय स्थल के रूप में चर्चित रहा है. विदेश मंत्रालय ने सभी सक्रिय संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है. जिसके बाद अब झारखंड में भी सक्रिय संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है.
क्या है पूरा मामला
झारखंड के 6 जिलों में सक्रिय आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की तलाश तेज हो गई है. इस कड़ी में 61 संदिग्ध चिन्हित भी कर लिए गए हैं. झारखंड एटीएस के पास बकायदा उनकी पूरी डिटेल तक पहुंच चुकी है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देशों के बाद झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने राज्यभर में कड़ी निगरानी शुरू की है.
अब तक के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य में ISIS और अलकायदा से जुड़े कुल 61 संदिग्ध हैं. इनमें 12 लोगों का संबंध ISIS से जबकि 49 लोगों का संबंध अलकायदा से बताया गया है. विदेश मंत्रालय के पत्र के आलोक में एटीएस ने इस संबंध में कुछ महीने पहले ही पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर अपनी प्लानिंग तैयार की थी. इसके साथ ही राज्य के सभी 24 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि इन संदिग्धों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और आवश्यक सूचनाएं एटीएस के साथ साझा की जाएं.
विदेश मंत्रालय के निर्देश के बाद बढ़ी कार्रवाई
दरअसल, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2026 को सभी राज्यों को पत्र भेजा था. इसमें बताया गया था कि 26 मार्च 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ISIL (दाएश) और अलकायदा से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-7 के तहत लिए गए इस फैसले में संपत्ति जब्त करने, यात्रा पर रोक लगाने और हथियारों से जुड़े प्रतिबंध लागू करने का प्रावधान है. इसी के अनुपालन में झारखंड एटीएस ने राज्य में कार्रवाई की तैयारी शुरू की है.
61 संदिग्धों की सूची तैयार
एटीएस के रिकॉर्ड में कुल 61 संदिग्ध चिन्हित किए गए हैं. इनमें 12 लोगों को ISIS से जुड़ा माना गया है, जबकि 49 लोगों को अलकायदा से संबंधित मामलों में सूचीबद्ध किया गया है. इन सभी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
वित्तीय लेन-देन भी जांच के दायरे में
एटीएस अब केवल संदिग्धों की गतिविधियों पर ही नहीं, बल्कि उनके बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, बेनामी संपत्तियों और उनसे जुड़े संगठनों की भी जांच कर रही है. यदि जांच में प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले तथ्य मिलते हैं, तो संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
जिला पुलिस के साथ समन्वय
पूरे अभियान की निगरानी झारखंड एटीएस कर रही है. सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सूचीबद्ध संदिग्धों की गतिविधियों, उनके संपर्कों और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल एटीएस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए.
इन जिलों पर सबसे ज्यादा नजर
जांच एजेंसियों के रडार पर रांची, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज, लातेहार और जमशेदपुर जैसे जिले हैं. इन इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों, ऑनलाइन नेटवर्क और संभावित स्लीपर सेल की लगातार निगरानी की जा रही है.
अतिसंवेदनशील है झारखंड
यह सभी जानते हैं कि झारखंड लंबे समय तक नक्सलवाद की बड़ी चुनौती से जूझता रहा, लेकिन इसी बीच साल 2000 के बाद से ही संदिग्ध आतंकियों के स्लीपर सेल भी झारखंड में एक्टिव हो चुके थे. अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों ISIS (आईएसआईएस), अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) और हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) से जुड़े मॉड्यूल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए.
देश के अन्य राज्यों में हुई कई घटनाओं में झारखंड के स्लीपर सेल्स का नाम सामने आया. गिरफ्तारियां हुईं उसके बाद बकायदा झारखंड में एटीएस का गठन किया गया. झारखंड में पिछले 20 सालों के दौरान 24 से ज्यादा संदिग्धों को राज्य पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने कई बार संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है. फिलहाल एटीएस द्वारा राज्यभर में 61 संदिग्धों की पहचान किए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में है.
सबसे पहले हजारीबाग में आया था कनेक्शन सामने
साल 2002 में सबसे पहले झारखंड का हजारीबाग शहर आतंकी कनेक्शन को लेकर चर्चा में आया था. कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हुए ब्लास्ट मामले में तीन आतंकी एनकाउंटर में मारे गए थे. इस घटना के बाद हजारीबाग का खीरगांव और पेलावल जैसे इलाके से भी कई बार संदिग्ध पकड़े गए.
गांधी मैदान ब्लास्ट के बाद रांची आया चर्चा में
साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच में झारखंड, खासकर रांची के सिठियो और डोरंडा इलाके से जुड़े आतंकियों की बड़ी भूमिका सामने आई थी. जांच में यह खुलासा हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन (IM) के रांची मॉड्यूल ने ही हमले की साजिश रची थी. इस मामले में रांची के ब्लैक ब्यूटी सहित कई गिरफ्तार हुए थे.
अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा
2019 में झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रांची के बेड़ो इलाके से अलकायदा से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया. जांच में यह बात सामने आई कि वह युवाओं को संगठन से जोड़ने और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम कर रहा था.
आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा
2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने झारखंड से जुड़े आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा किया था. जांच में फैजान अंसारी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई. जांच में यह बात सामने आई कि सभी आईएसआईएस का प्रचार, युवाओं की भर्ती और ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने का काम कर रहे थे. जनवरी 2024 में NIA ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी.
AQIS नेटवर्क और ट्रेनिंग कैंप की साजिश
2024 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था. जांच में सामने आया कि संगठन झारखंड में युवाओं की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण देने और राज्य में ट्रेनिंग कैंप स्थापित करने की योजना बना रहा था. इस मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.
धनबाद में HuT, AQIS और ISIS लिंक
2025 में झारखंड एटीएस ने धनबाद के वासेपुर, बैंक मोड़ और भूली इलाके में छापेमारी कर एक महिला सहित पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इनके संबंध HuT, AQIS और ISIS से जुड़े पाए गए. तलाशी के दौरान हथियार, कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे.
2026 में पहली बार झारखंड में हुआ हमला
साल 2026 के जून महीने में एक सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा एजेंसी सहित झारखंड पुलिस को भी चौंका दिया. रांची स्थित आरएसएस के प्रांत कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया. झारखंड स्लीपर सेल के लिए बदनाम था लेकिन यह पहली बार हुआ जब किसी संस्थान पर आतंकी हमला किया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस को एनआईए टेकओवर कर चुकी है. गिरफ्तार चार हमलावरों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) 1967 की कई धाराएं लगाई गई हैं. आवेदन के आधार पर यूएपीए की धारा 16 और 18 का शामिल होना मामले को आतंकी साजिश के दायरे में ले जाता है.
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