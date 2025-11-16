ETV Bharat / bharat

हिज्ब-उत-तहरीर कर रहा था हिंसा फैलाने की साजिश, चार्जशीट में हुए कई खुलासे

एटीएस ने हिज्ब-उत-तहरीर के झारखंड मॉड्यूल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

ats-files-chargesheet-against-jharkhand-module-linked-to-hizb-ut-tahrir
झारखंड एटीएस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 3:18 PM IST

7 Min Read
रांची: झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के द्वारा प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) से जुड़े झारखंड मॉड्यूल के खिलाफ रांची स्थित विशेष एटीएस अदालत में विस्तृत आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया है. चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य देश में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना था.

भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं

झारखंड के धनबाद जिले में फल फूल रहे हिज्ब-उत-तहरीर के पांच संदिग्ध आतंकियों को भारतीय संविधान में भरोसा नहीं था. वह सभी मिलकर भारत में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे. इस साजिश का खुलासा झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अदालत में दायर अपने चार्जशीट में किया है. एटीएस ने अदालत को बताया है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं को आतंकी विचारधारा अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे.

चार्जशीट की प्रमुख बातें

  • संदिग्धों पर हिज्ब-उत-तहरीर को आर्थिक एवं अन्य संसाधनों की आपूर्ति, आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती, धर्मांतरण और समाज में कट्टरता फैलाने का आरोप.
  • जांच में यह भी सामने आया कि इन लोगों का मकसद देश में अस्थिरता फैलाना और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ साजिश करना था.
  • आरोपियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किताबें और डिजिटल सबूत भी बरामद किए गए हैं, जिससे इस नेटवर्क की सक्रियता और योजनाओं का खुलासा हुआ है.
  • गिरफ्तारी रांची, धनबाद और गया के शेरघाटी से हुई है, जिससे इस संगठन के विस्तार का अंदाजा मिलता है.

गिरफ्तार पांचों की भूमिका का भी जिक्र

26 अप्रैल 2025 को दर्ज एफआईआर में पांचों अभियुक्तों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों, अवैध हथियार रखने और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. आरोपियों में अयान जावेद, गुलफाम हसन, मो. शहजाद आलम, शबनम परवीन और अममार यासर उर्फ समीक शामिल हैं.

एटीएस ने अदालत को बताया है कि सभी आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उनके पास से अवैध देसी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. जांच में पाया गया है कि ये लोग प्रतिबंधित संगठन 'हिज्ब-उत-तहरीर' से जुड़े थे और देश की शांति-व्यवस्था भंग करने का मंसूबा रखते थे. कॉल रिकॉर्ड, लिंग्विस्टिक और अन्य विश्लेषण रिपोर्ट से भी उनकी संलिप्तता की पुष्टि हुई है. सीडीआर से पता चला है कि ये अभियुक्त एक-दूसरे से लगातार संपर्क में थे और हथियार खरीदने और बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

एटीएस ने अपनी चार्जशीट में पांचों आरोपियों के बारे में भी सभी जानकारियां दी हैं:-

  1. गुलफाम हसन:- अपने चार्जशीट में एटीएस ने बताया कि गुलफाम हसन जो मात्र 21 साल का है, उसने हिज्ब-उत-तहरीर से जुड़े होने के साथ-साथ देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहने की बात स्वीकारी है. गुलफाम हसन के पास से ही अवैध पिस्टल बरामद की गई थी. गुलफाम हसन के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उनका हिंदी अनुवाद करवाया गया था. जिससे यह पता चलता है कि धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ सामग्री और भारत के संविधान को न मानने वाले तथ्य दस्तावेज में पाए गए.
  2. अयान जावेद:- अपनी चार्जशीट में एटीएस ने बताया कि अयान जावेद भी 21 साल का है. अयान ने भी आतंकी संगठन से जुड़ाव और देश विरोधी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है. अयान के पास से भी एक पिस्तौल बरामद की गई थी. अभियुक्त के पास से जो मोबाइल डिवाइस मिले थे, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड से हथियारों के खरीदने की बात भी सामने आई है.
  3. शहजाद आलम:- तीसरा आरोपी शहजाद आलम मात्र 20 साल का है, उसके भी हिज्ब-उत-तहरीर से जुड़े होने की बात सामने आई है. शहजाद के पास से धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और संविधान को नकारने वाले तत्व मिले हैं.
  4. शबनम परवीन:- चौथी आरोपी शबनम परवीन ने अपने पति अयान जावेद के लिए हथियार खरीदने और एकत्रित करने की जानकारी देने के साथ-साथ आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने की बात स्वीकारी है. उसके पास से बरामद दस्तावेज से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की पुष्टि हुई है.
  5. मोहम्मद अम्मार यासिर:- पांचवें आरोपी मोहम्मद अम्मार यासिर जिसकी उम्र मात्र 33 वर्ष है. यासिर पूर्व में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है. इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था. सीडीआर और टावर लोकेशन की जांच से यह पता चलता है कि घटना के पूर्व और बाद तक वह सभी अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में था.

धनबाद में हुई थी रेड, यसार सबसे खतरनाक

धनबाद के वासेपुर से गिरफ्तार आतंकी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर के पांच संदिग्धों में से एक अम्मार यसार का आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से गहरा नाता रहा है. पांचों गिरफ्तार संदिग्धों में सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी अम्मार यसार की है. अम्मार यसार को साल 2014 में राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था. उस समय उसे इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था.

साल 2024 में जेल से बाहर निकालने के बाद अम्मार यसार एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था. इस बार वह हिज्ब-उत-तहरीर से जुड़कर देश विरोधी कार्यों में संलिप्त था. अम्मार यसार को भी धनबाद के वासेपुर से ही गिरफ्तार महिला संदिग्ध शबनम की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया था. जेल से निकलने के बाद वह अपने गृह क्षेत्र में आकर शबनम से जुड़ गया.

अम्मार के रहे हैं बड़े आतंकियों से संबंध

तहरीर के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े अम्मार यसार इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल ब्रदर्स का काफी करीबी रहा है. यासिन भटकल, रियाज भटकल और इकबाल के साथ मिलकर वह घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग भी किया करता था. यसार से पूछताछ में एटीएस को पता चला कि वह भटकल ब्रदर्स के कहने पर कई घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है. बिहार में भी आईएम से जोड़ने के लिए उसने मुहिम भी चलाया था.

दरभंगा इलाके में कई बैठकें भी कर चुका है. पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि यसार दस साल जेल में रहने के बाद वह जब बाहर निकला तो आईएम से उसका संपर्क फिर हो गया. जेल से बाहर आने के बाद वह धनबाद के वासेपुर स्थित अपने घर में रहने लगा. इसी दौरान उसका संपर्क संदिग्ध अयान जावेद की पत्नी शबनम से हुआ. शबनम ने उसे इस्लामिक जिहाद के लिए हिज्ब-उत-तहरीर से जुड़ने का प्रस्ताव दिया. अम्मार ने बताया है कि एक साल से वह तहरीर से जुड़कर संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है.

