केरल: ATS ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया
पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
Published : June 24, 2026 at 9:00 AM IST
एर्नाकुलम: केरल के कोच्चि शहर के वाणिज्यिक केंद्र के पेरुम्बावूर के कुरुप्पमपाडी इलाके में राज्य के एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया. वह एक प्लाईवुड कंपनी में छिपकर काम कर रहा था. उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था.
राज्य के एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने पेरुम्बावूर के कुरुप्पमपाडी इलाके में एक प्लाईवुड कंपनी में बिना वैध यात्रा या पहचान दस्तावेजों के काम कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया. आरोपी, जिसकी पहचान मुहम्मद राथोन इस्लाम के तौर पर हुई है.
शुरुआती जांच से पता चला कि मुहम्मद राथोन पिछले एक महीने से इस जगह पर मजदूर के तौर पर काम कर रहा था. राज्य में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एटीएस ने कड़ी निगरानी की थी, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार किया गया. एजेंसी को पहले ही केरल में उसके होने की पक्की जानकारी मिल चुकी थी.
इस जानकारी के आधार पर, सुरक्षा एजेंसियों ने कई दिनों तक उसके मोबाइल टावर की लोकेशन को ट्रैक किया और उन जगहों पर नजर रखी जहाँ उसके छिपे होने की संभावना थी. राथोन इस्लाम के वंदमट्टम प्लाईवुड कंपनी में काम करने की पुष्टि होने के बाद, एटीएस की एक टीम सीधे उस जगह पहुँची, इलाके को घेरा और उसे पकड़ लिया.
गिरफ्तारी के बाद हुई विस्तृत पूछताछ में एटीएस अधिकारियों को उसके पास से बांग्लादेशी पहचान के असली दस्तावेज मिले. हालाँकि, उसके पास भारत में प्रवेश के लिए ज़रूरी पासपोर्ट या कोई वैध वीज़ा दस्तावेज नहीं था. शुरुआती पूछताछ के बाद एटीएस ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कुरुप्पमपाडी पुलिस को सौंप दिया.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है. जांचकर्ता अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके केरल कैसे पहुँचा और उन एजेंटों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने उसके अवैध प्रवेश में मदद की थी. अधिकारी इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि क्या उसने नकली आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनवा लिए थे.
पेरुम्बावूर और कुरुप्पमपाडी के असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों में बिना वैध कागजात वाले विदेशी नागरिकों के काम करने का यह कोई अकेला मामला नहीं है. इससे पहले भी सुरक्षा कर्मियों ने कई बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है जो बिना सही यात्रा दस्तावेज़ों के इन इलाकों की अलग-अलग प्लाईवुड कंपनियों में छिपकर काम कर रहे थे.
इनमें से कई अवैध प्रवासी केरल आते हैं और नकली आधार कार्ड बनवाकर तथा खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर प्रवासी मज़दूरों के बीच घुल-मिल जाते हैं. कई कंपनी मालिक बिना ठीक से बैकग्राउंड चेक किए ही उन्हें काम पर रख लेते हैं, क्योंकि ये मज़दूर अक्सर कम वेतन पर ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार रहते हैं.
इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस और एटीएस ने आने वाले दिनों में पेरुम्बावूर और उसके आस-पास के इलाकों में प्लाईवुड फ़ैक्टरियों और प्रवासी मज़दूरों के कैंपों में छापेमारी और जांच तेज करने का फैसला किया है. कंपनी मालिकों को सख़्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने सभी प्रवासी कर्मचारियों की सही जानकारी और पहचान के दस्तावेज़ स्थानीय पुलिस के पास रजिस्टर करवाएं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से काम पर रखने वाली कंपनियों या प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.