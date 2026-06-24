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केरल: ATS ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया

केरल में एटीएस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ़्तार किया ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: केरल के कोच्चि शहर के वाणिज्यिक केंद्र के पेरुम्बावूर के कुरुप्पमपाडी इलाके में राज्य के एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया. वह एक प्लाईवुड कंपनी में छिपकर काम कर रहा था. उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था. राज्य के एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने पेरुम्बावूर के कुरुप्पमपाडी इलाके में एक प्लाईवुड कंपनी में बिना वैध यात्रा या पहचान दस्तावेजों के काम कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया. आरोपी, जिसकी पहचान मुहम्मद राथोन इस्लाम के तौर पर हुई है. शुरुआती जांच से पता चला कि मुहम्मद राथोन पिछले एक महीने से इस जगह पर मजदूर के तौर पर काम कर रहा था. राज्य में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एटीएस ने कड़ी निगरानी की थी, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार किया गया. एजेंसी को पहले ही केरल में उसके होने की पक्की जानकारी मिल चुकी थी. इस जानकारी के आधार पर, सुरक्षा एजेंसियों ने कई दिनों तक उसके मोबाइल टावर की लोकेशन को ट्रैक किया और उन जगहों पर नजर रखी जहाँ उसके छिपे होने की संभावना थी. राथोन इस्लाम के वंदमट्टम प्लाईवुड कंपनी में काम करने की पुष्टि होने के बाद, एटीएस की एक टीम सीधे उस जगह पहुँची, इलाके को घेरा और उसे पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद हुई विस्तृत पूछताछ में एटीएस अधिकारियों को उसके पास से बांग्लादेशी पहचान के असली दस्तावेज मिले. हालाँकि, उसके पास भारत में प्रवेश के लिए ज़रूरी पासपोर्ट या कोई वैध वीज़ा दस्तावेज नहीं था. शुरुआती पूछताछ के बाद एटीएस ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कुरुप्पमपाडी पुलिस को सौंप दिया.