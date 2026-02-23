ETV Bharat / bharat

जबलपुर के एड्रेस पर फर्जी पासपोर्ट और कोलकाता में रिहाइश, ATS के चंगुल में पांच अफगानी

मध्य प्रदेश एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड ने फर्जी पासपोर्ट पर कोलकाता में रह रहे अफगानियों को गिरफ्तार कर जबलपुर की विशेष अदालत में किया पेश.

Afghanis with fake passport
ATS ने फर्जी पासपोर्ट पर कोलकाता में रहे पांच अफगानियों को पकड़ा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड ने कोलकाता में रह रहे पांच अफगानी नागरिकों को हिरासत में लिया है. इन्हें जबलपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया है. इन सभी अफगानियों ने फर्जी कागजातों के आधार पर जबलपुर में अपने पासपोर्ट बनवाए थे. इन सभी के बारे में एटीएस को जानकारी अगस्त 2025 में मिली थी, जब टीम ने जबलपुर के ओमती इलाके से शोहबत खान नाम के अफगानी को पकड़ा था.

एटीएस को इस तरह पता चली फर्जी पासपोर्ट की कहानी

अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर एक पोस्टर सामने आया था, जिसमें अफगानी नागरिक शोहबत खान AK-47 के साथ नजर आया था. इस फोटो के सामने आने के बाद जबलपुर में एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड ने उसे पकड़ने के लिए कई इलाकों में छापेमारी की थी. शोहबत खान जबलपुर के ओमती इलाके के पास रहता था. जब एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसने जबलपुर में ही अपना पासपोर्ट बनवाया था. यहीं से बाकी अफगानियों की जानकारी एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड को मिली.

Afghanis with fake passport
अगस्त 2025 में पकड़ा गया था शोहबत, जहां से एटीएस को मिले थे अहम सुराग (Etv Bharat)

फिर हुआ फर्जी पासपोर्ट पर रह रहे अफगानियों का खुलासा

इस मामले में एटीएस ने शोहबत के अलावा दिनेश गर्ग, चंदन सिंह और महेंद्र नाम के तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया था. यह सभी लोग मिलकर फर्जी कागजातों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे. इन्होंने सैकड़ों पासपोर्ट बनवाए थे और इन सभी के पासपोर्ट में जबलपुर के मोती नाला, तालाब सदर और उपरैनगंज के एड्रेस दर्ज थे. इन आरोपियों से पूछताछ और उनके कागजात की जानकारी के आधार पर एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड को पांच और अफगानी नागरिकों के बारे में जानकारी मिली थी, जिन्हें एटीएस ने कोलकाता से हिरासत में लिया.

Afghanis with fake passport arrested
एटीएस ने पांच अफगानियों को किया गिरफ्तार (Etv Bharat)

कोलकाता से पकड़े गए ये आरोपी

मध्य प्रदेश एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉ ने कोलकाता से जिया उल रहमान, जफर खान, सुल्तान मोहम्मद, रजा खान और सैयद मोहम्मद को हिरासत में लिया है. इन सभी को जबलपुर में रविवार को विशेष अदालत में पेश किया गया था. सभी को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है. इस आरोपियों में से एक सुल्तान मोहम्मद 2018 में मेडिकल वीजा पर भारत आया था, जिसके बाद वह वापस नहीं गया. वहीं बाकी चार लोग अवैध तरीके से भारत आए थे, इन सभी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने पासपोर्ट बनवाए.

यह भी पढ़ें- जबलपुर ATS ने पकड़ा अफगानी नागरिक, विदेशियों के बनवा रहा था फर्जी पासपोर्ट

एटीएस सूत्रों के मुताबिक अभी एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड को कई और लोगों की तलाश है, जिन्होंने शोहबत के जरिए पासपोर्ट बनवाए थे और वे लोग भारत के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं. एटीएस जल्द ही इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई कर सकती है.

TAGGED:

AFGHANI NAGRIK PASSPORT
AFGHANIS JABALPUR CONNECTION
FAKE PASSPORT NEWS JABALPUR MP
MADHYA PRADESH NEWS
AFGHANIS WITH FAKE PASSPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.