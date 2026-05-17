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हवाई मार्ग से तस्करी कर वाराणसी से राजकोट लाई गई 10 करोड़ की चांदी जब्त, सर्राफा बाजार में हड़कंप

सोने-चांदी के बड़े व्यापारिक गढ़ राजकोट में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बहुत बड़े और गोपनीय ऑपरेशन में अभूतपूर्व सफलता मिली है.

Rajkot Airport silver seizure
राजकोट एयरपोर्ट पर एटीएस, क्राइम ब्रांच और आईबी की टीम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 7:43 PM IST

4 Min Read
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राजकोट: अहमदाबाद एटीएस (ATS), राजकोट क्राइम ब्रांच और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने एक संयुक्त और हाई-प्रोफाइल कार्रवाई करते हुए राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से करीब 400 किलोग्राम शुद्ध चांदी जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस भारी खेप की अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये आंकी गई है. बिना बिलिंग के लाई जा रही इस चांदी की जब्ती से स्थानीय 'सोनी बाजार' और बड़े व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

वाराणसी से राजकोट का कूरियर कनेक्शन

सुरक्षा और खुफिया विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से मिली एक अत्यंत सटीक और विशिष्ट सूचना के आधार पर आईबी और एटीएस की टीमों ने एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर अचानक छापा मारा. शुरुआती जांच में सामने आया है कि चांदी की यह भारी खेप उत्तर प्रदेश के वाराणसी (काशी) से एक विशेष एयर कूरियर सेवा के माध्यम से बुक की गई थी.

इस संदिग्ध पार्सल को वाराणसी के एक सर्राफा व्यापारी ने लोड कराया था. वहीं, राजकोट के स्थानीय 'समाकांठा' इलाके के चांदी के थोक व्यापारी को इसकी डिलीवरी दी जानी थी. सुरक्षा एजेंसियों ने अब इस स्थानीय डीलर पर अपना कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

एटीएस, क्राइम ब्रांच और आईबी का साझा ऑपरेशन

एटीएस (ATS) के DySP विरजीत परमार ने बताया कि मुख्य रूप से अहमदाबाद एटीएस ने इस ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की थी. आखिरी पलों में जब जमीनी सहयोग की जरूरत पड़ी, तो राजकोट क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दी गई. राजकोट क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर एटीएस के साथ मोर्चा संभाला. अधिकारियों के मुताबिक, इस टीमवर्क के कारण ही इतनी बड़ी आर्थिक हेराफेरी को समय रहते नाकाम किया जा सका है.

हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका

यह मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है. केंद्रीय आईबी और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर-राज्यीय हवाला नेटवर्क या मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध वित्तीय लेन-देन) का खेल चल रहा है

एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों शहरों की संबंधित फर्मों के सभी डिजिटल लेन-देन के रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया है. इसके साथ ही, पिछले एक साल के एयर कार्गो लॉग रिकॉर्ड, बैंक खातों की डिटेल और दोनों फर्मों के स्टॉक रजिस्टरों की बारीकी से स्क्रूटनी की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अतीत में भी इस रूट से ऐसी कितनी अवैध खेप ठिकाने लगाई गई हैं.

स्टेट जीएसटी और आईटी विंग की एंट्री

चूंकि मामला करोड़ों रुपये के टैक्स और भारी मात्रा में कीमती धातु की अवैध आवाजाही से जुड़ा है, इसलिए राज्य जीएसटी विभाग और केंद्रीय आयकर (IT) प्रवर्तन विंग भी औपचारिक रूप से इस संयुक्त जांच में शामिल हो गए हैं. डीएसपी विरजीत परमार के अनुसार, जब्त की गई चांदी पर कितना टैक्स और कितना जुर्माना लगाया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य जीएसटी नियमों के तहत ही होगा. जीएसटी विभाग इस मामले में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है.

संदिग्धों से गुप्त स्थान पर पूछताछ

इस जब्ती के बाद राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले से जुड़े कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखकर सघन पूछताछ की जा रही है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर संबंधित व्यापारी इस चांदी की खरीद-बिक्री के वैध बिल, माल का मूल स्रोत और आयात शुल्क के प्रामाणिक दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं, तो उन पर न केवल करोड़ों रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगेगा. उन्हें लंबी जेल की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है.

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