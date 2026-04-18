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व्यक्तित्व से लेकर कामकाज तक आतिशी में झलकते हैं पिता विजय सिंह, विचारधारा की विरासत के कारण कई बार विपक्ष ने घेरा

रिवार के साथ दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ( PIC SOURCE: SOCIAL MEDIA )