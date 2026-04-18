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व्यक्तित्व से लेकर कामकाज तक आतिशी में झलकते हैं पिता विजय सिंह, विचारधारा की विरासत के कारण कई बार विपक्ष ने घेरा

क्या था पिता-पुत्री का यह रिश्ता और कब-कब आतिशी को अपने पिता की वजह से सफाई देनी पड़ी थी.

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रिवार के साथ दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी (PIC SOURCE: SOCIAL MEDIA)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 18, 2026 at 3:28 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की सियासत में आतिशी एक ऐसा नाम है, जो अपनी विद्वत्ता और जुझारूपन के लिए जाना जाता है. उनके पिता विजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे. आज दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के दौरान जानने वाले तो जुटे ही थे, आतिशी को सहानुभूति देने वालों का भी तांता लगा था.

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता आतिशी जितना अपने काम के लिए चर्चा में रहीं, उससे कहीं अधिक शुरुआत में वह अपने पारिवारिक बैकग्राउंड और खासकर अपने पिता विजय सिंह के कारण विरोधियों के निशाने पर रहीं. आतिशी के राजनीतिक सफर में उनके पिता का साया एक मार्गदर्शक और विवादों के केंद्र दोनों रूपों में नजर आया. क्या था बाप-बेटीका यह रिश्ता और कब-कब आतिशी को अपने पिता की वजह से सफाई देनी पड़ी थी.

एक बौद्धिक विरासत: मार्क्स और लेनिन से नाता
आतिशी का जन्म एक बेहद शिक्षित और वामपंथी विचारधारा वाले परिवार में हुआ. उनके पिता विजय सिंह और माता तृप्ता वाही, दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे. आतिशी के नाम के साथ लगा 'मार्लेना' शब्द ही उनके पिता की विचारधारा की कहानी बयां करता है. कहा जाता है कि उनके पिता ने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों को मिलाकर यह सरनेम बनाया था. हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब विरोधियों ने इसे ईसाई नाम बताकर दुष्प्रचार शुरू किया, तो आतिशी ने अपने नाम से 'मार्लेना' हटाकर 'सिंह' लिखना शुरू कर दिया था. उनके पिता हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उनकी शिक्षा और वैचारिक स्पष्टता के स्तंभ रहे हैं.

LG ने आतिशी के पिता के निधन पर शोक जताया
LG ने आतिशी के पिता के निधन पर शोक जताया (ETV BHARAT)
सुर्खियों में पिता, जब 'अफजल गुरु' के नाम पर मचा बवालआतिशी और उनके पिता के रिश्ते ने तब सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, जब भाजपा और स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे. आतिशी के मुख्यमंत्री बनने की सुगबुगाहट के साथ ही यह मुद्दा गरमाया कि उनके पिता विजय सिंह उन बुद्धिजीवियों में शामिल थे, जिन्होंने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था. विरोधियों ने विजय सिंह की पुरानी सक्रियता को ढाल बनाकर आतिशी को आतंकी समर्थक परिवार से ताल्लुक रखने वाली बताया.

स्वाति मालीवाल ने लगाए थे गंभीर आरोप
स्वाति मालीवाल ने खुलेआम आरोप लगाया था कि आतिशी के माता-पिता ने अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी. तब इन हमलों पर आतिशी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि "मेरे पिता 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकते. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी. उनके खिलाफ ऐसी घटिया राजनीति करना शर्मनाक है."

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी जताया दुख
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी जताया दुख (ETV BHARAT)
पिता का प्रभाव: शिक्षा से राजनीति तकआतिशी का 'ऑक्सफोर्ड' तक का सफर और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के भीतर किया गया क्रांतिकारी काम, उनके पिता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की ही देन माना जाता है. उनके पिता ने उन्हें न केवल बेहतरीन शिक्षा दी, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने के संस्कार भी दिए. भले ही राजनीतिक मंचों पर उनके पिता की विचारधारा को लेकर विवाद होते रहे हों, लेकिन आतिशी ने हमेशा गर्व से स्वीकार किया है कि वह एक प्रोफेसर की बेटी हैं और उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है. अब आतिशी के पिता प्रो. विजय सिंह दुनिया मे नहीं रहे, तब पार्टी समर्थकों के साथ-साथ दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी उनके निधन पर दुःख जताया और आतिशी जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं उन्हें इस दुःख की घड़ी में सहानुभूति दी. ये भी पढ़ें- दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह का निधन, अंतिम संस्कार आज

ये भी पढ़ें- दिल्ली विधानसभा में 'लोकतंत्र बनाम निलंबन' की जंग: आतिशी का स्पीकर को पत्र, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप

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