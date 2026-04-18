व्यक्तित्व से लेकर कामकाज तक आतिशी में झलकते हैं पिता विजय सिंह, विचारधारा की विरासत के कारण कई बार विपक्ष ने घेरा
क्या था पिता-पुत्री का यह रिश्ता और कब-कब आतिशी को अपने पिता की वजह से सफाई देनी पड़ी थी.
Published : April 18, 2026 at 3:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सियासत में आतिशी एक ऐसा नाम है, जो अपनी विद्वत्ता और जुझारूपन के लिए जाना जाता है. उनके पिता विजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे. आज दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के दौरान जानने वाले तो जुटे ही थे, आतिशी को सहानुभूति देने वालों का भी तांता लगा था.
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता आतिशी जितना अपने काम के लिए चर्चा में रहीं, उससे कहीं अधिक शुरुआत में वह अपने पारिवारिक बैकग्राउंड और खासकर अपने पिता विजय सिंह के कारण विरोधियों के निशाने पर रहीं. आतिशी के राजनीतिक सफर में उनके पिता का साया एक मार्गदर्शक और विवादों के केंद्र दोनों रूपों में नजर आया. क्या था बाप-बेटीका यह रिश्ता और कब-कब आतिशी को अपने पिता की वजह से सफाई देनी पड़ी थी.
एक बौद्धिक विरासत: मार्क्स और लेनिन से नाता
आतिशी का जन्म एक बेहद शिक्षित और वामपंथी विचारधारा वाले परिवार में हुआ. उनके पिता विजय सिंह और माता तृप्ता वाही, दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे. आतिशी के नाम के साथ लगा 'मार्लेना' शब्द ही उनके पिता की विचारधारा की कहानी बयां करता है. कहा जाता है कि उनके पिता ने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों को मिलाकर यह सरनेम बनाया था. हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब विरोधियों ने इसे ईसाई नाम बताकर दुष्प्रचार शुरू किया, तो आतिशी ने अपने नाम से 'मार्लेना' हटाकर 'सिंह' लिखना शुरू कर दिया था. उनके पिता हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उनकी शिक्षा और वैचारिक स्पष्टता के स्तंभ रहे हैं.
स्वाति मालीवाल ने लगाए थे गंभीर आरोप
स्वाति मालीवाल ने खुलेआम आरोप लगाया था कि आतिशी के माता-पिता ने अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी. तब इन हमलों पर आतिशी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि "मेरे पिता 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकते. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी. उनके खिलाफ ऐसी घटिया राजनीति करना शर्मनाक है."
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