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'मेरे बेटे का यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देगी..' उमेश पाल हत्याकांड का वांटेड अरमान का परिवार डरा

गया: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में करीब तीन साल से यूपी पुलिस की तलाश में रहा मोहम्मद अरमान गया केंद्रीय कारा में बंद मिला है. अरमान पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. उसके गया जेल में होने की जानकारी सामने आने के बाद यूपी पुलिस की टीम गया पहुंची और उसकी पहचान का सत्यापन किया.

उमेश पाल हत्याकांड का कनेक्शन प्रयागराज के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के गैंग और उसके परिवार से जुड़े लोगों तक पहुंचा था. पुलिस जांच में अतीक अहमद के बेटे समेत कई आरोपियों के नाम सामने आए. इसी मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि कुछ आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और कुछ लंबे समय तक फरार रहे.

उमेश पाल की हत्या के बाद सामने आए CCTV फुटेज में वारदात से जुड़े हमलावर दिखाई दिए थे. पुलिस के अनुसार, मोहम्मद अरमान उस बाइक को चला रहा था, जिस पर उसके साथ गुड्डू मुस्लिम भी मौजूद था. बाइक रुकने के बाद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद अरमान और गुड्डू मुस्लिम फरार हो गए थे.

प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल, तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे. इस वारदात ने उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया और माफिया नेटवर्क को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया था.

अरमान के जेल में बंद होने की जानकारी मिलने के बाद यूपी पुलिस गया पहुंची. पुलिस ने जेल में बंद आरोपी की पहचान और रिकॉर्ड का सत्यापन किया. अब उसे प्रयागराज ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए गया की अदालत में आवेदन भी दिया गया है.

ट्रांजिट रिमांड रिमांड पर लेने के लिए गया पहुंची थी यूपी पुलिस

मोहम्मद अरमान गया के कठोकर तालाब इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. वह वर्ष 2023 से उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस के लिए वांछित था. इस दौरान पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. अब पता चला है कि अरमान पहले से ही गया में दर्ज एक मामले में केंद्रीय कारा में बंद है.

यूपी पुलिस जिस आरोपी को बाहर तलाश रही थी, वह इसी दौरान गया जेल में बंद था. अब करीब तीन साल बाद उसके गया केंद्रीय कारा में होने की जानकारी यूपी पुलिस को मिली है. इसके बाद प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और अरमान को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी ले जाने की तैयारी चल रही है.

परिवार को सता रहा एनकाउंटर का डर

अरमान के जेल में होने और यूपी पुलिस द्वारा उसे ले जाने की तैयारी के बीच उसके परिवार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उसके माता-पिता का आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं. ऐसे में उन्हें आशंका है कि अरमान को भी यूपी ले जाने के बाद उसकी जान को खतरा हो सकता है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ की मांग

अरमान के माता-पिता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से गया अदालत में आवेदन देकर मांग की थी कि उसे यूपी पुलिस के हवाले करने के बजाय जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए. परिवार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उसके यूपी ले जाए जाने पर आपत्ति जताई थी. हालांकि, अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया.

'बेटे का हो सकता है फर्जी एनकाउंटर'

अरमान के पिता और परिवारवालों को लगता है कि उसे यूपी ले जाते वक्त उसका एनकाउंटर हो सकता है या फिर गाड़ी पलट सकती है. अरमान के पिता मोहम्मद शमी का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की जान को लेकर डर है. उनका आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड के कई आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है और इसी वजह से उन्हें आशंका है कि उनके बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है. परिवार अरमान को निर्दोष बता रहा है.

''डर है कि मुठभेड़ में अरमान को मार दिया जाएगा. उमेश पाल हत्याकांड के कई आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं.फर्जी एनकाउंटर कर मेरे बेटे को मारा जा सकता है. यदि पूछताछ करनी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए. यूपी पुलिस के हवाले मोहम्मद अरमान को नहीं किया जाए. अरमान निर्दोष है.''- मोहम्मद शमी, अरमान के पिता

'अरमान की जान को खतरा'

अरमान के अधिवक्ता ललित कुमार गुप्ता ने भी सुरक्षा का हवाला देते हुए अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी और पूछताछ की मांग की थी. वकील के मुताबिक, अरमान 27 फरवरी 2023 से गया जेल में बंद है. उनका कहना है कि यूपी ले जाने की स्थिति में अरमान की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है.

''अरमान की जान को सीधा खतरा है. यूपी में अरमान की हत्या हो सकती है. हमने कोर्ट में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी की मांग की थी, जिसे अदालत में खारिज कर दिया. अरमान 27 फरवरी 2023 से गया जेल में बंद है.''- ललित कुमार गुप्ता, अरमान के वकील

अब ट्रांजिट रिमांड पर टिकी नजर

फिलहाल पूरा मामला गया अदालत में चल रही ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पर टिका है. यदि अदालत से रिमांड मंजूर होती है, तो यूपी पुलिस मोहम्मद अरमान को प्रयागराज ले जा सकती है. इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में उससे पूछताछ और मामले की आगे की जांच की जाएगी. परिवार की ओर से लगाए गए एनकाउंटर के डर के आरोपों पर अंतिम फैसला संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा.

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