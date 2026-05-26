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पोल वॉल्ट खिलाड़ियों पर विवाद में एथलेटिक्स एसोसिएशन ने रखा अपना पक्ष, जानिए एथलाीट्स के इक्विपमेंट पर क्या कहा

रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप के दौरान पोल वॉल्ट खिलाड़ियों के इक्विपमेंट को लेकर उठे सवालों पर आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों और खेल प्रशासकों ने अपना स्पष्ट पक्ष रखा है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ, कई रिकॉर्ड टूटे, लेकिन कुछ लोग पूरे आयोजन को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं.

एक तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के महज कुछ घंटों बाद स्टार पोल वॉल्टर्स देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार को रांची में अपने 5.45 मीटर लंबे वॉल्टिंग पोल्स ई-रिक्शा (टोटो) पर लादकर ले जाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी में उनके उपकरणों के लिए जगह नहीं मिल सकी. हालांकि रांची में हुए एथलेटिक्स फेडरेशन से जुड़े लोग इसे चूक नहीं मानते हैं. फेडरेशन से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि खिलाड़ियों ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की है. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) की फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने कहा कि रांची में आयोजित यह प्रतियोगिता कई मायनों में सफल रही. खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, नए रिकॉर्ड बने और किसी भी एथलीट की ओर से किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक वीडियो के आधार पर पूरे आयोजन को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

मधुकांत पाठक और अजयनाथ शाहदेव का बयान (ETV Bharat)

''अगर खिलाड़ियों की इतनी चिंता तो गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की''

मधुकांत पाठक ने कहा, “अगर किसी को खिलाड़ियों की परेशानी की इतनी चिंता थी तो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद क्यों नहीं की गई? बिना पूरी जानकारी के किसी चीज को गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है.” उन्होंने बताया कि पोल वॉल्ट जैसे तकनीकी खेलों में खिलाड़ी अक्सर अपना निजी इक्विपमेंट लेकर चलते हैं. नियमों के अनुसार यदि आयोजन समिति खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध कराती है तो वह स्टेडियम परिसर में ही रहता है, क्योंकि उसी उपकरण का उपयोग अन्य खिलाड़ी भी करते हैं. वहीं यदि कोई खिलाड़ी अपना निजी पोल उपयोग करना चाहता है तो उसे टेक्निकल टीम के पास जमा करना होता है और इवेंट समाप्त होने के बाद खिलाड़ी उसे वापस प्राप्त करते हैं.

खिलाड़ियों ने नहीं की कोई शिकायत

मधुकांत पाठक ने कहा कि यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उनकी ओर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अधिकतर खिलाड़ी फ्लाइट या अन्य माध्यमों से यात्रा करते समय अपना इक्विपमेंट स्वयं लेकर चलते हैं. विदेशों में भी यही व्यवस्था आम तौर पर देखने को मिलती है.