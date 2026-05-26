पोल वॉल्ट खिलाड़ियों पर विवाद में एथलेटिक्स एसोसिएशन ने रखा अपना पक्ष, जानिए एथलाीट्स के इक्विपमेंट पर क्या कहा
रांची में हुए 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप में पोल वॉल्ट खिलाड़ियों पर विवाद सामने आया. हालांकि अब एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखा है.
Published : May 26, 2026 at 3:01 PM IST
रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप के दौरान पोल वॉल्ट खिलाड़ियों के इक्विपमेंट को लेकर उठे सवालों पर आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों और खेल प्रशासकों ने अपना स्पष्ट पक्ष रखा है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ, कई रिकॉर्ड टूटे, लेकिन कुछ लोग पूरे आयोजन को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं.
एक तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के महज कुछ घंटों बाद स्टार पोल वॉल्टर्स देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार को रांची में अपने 5.45 मीटर लंबे वॉल्टिंग पोल्स ई-रिक्शा (टोटो) पर लादकर ले जाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी में उनके उपकरणों के लिए जगह नहीं मिल सकी. हालांकि रांची में हुए एथलेटिक्स फेडरेशन से जुड़े लोग इसे चूक नहीं मानते हैं. फेडरेशन से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि खिलाड़ियों ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की है. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) की फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने कहा कि रांची में आयोजित यह प्रतियोगिता कई मायनों में सफल रही. खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, नए रिकॉर्ड बने और किसी भी एथलीट की ओर से किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक वीडियो के आधार पर पूरे आयोजन को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.
''अगर खिलाड़ियों की इतनी चिंता तो गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की''
मधुकांत पाठक ने कहा, “अगर किसी को खिलाड़ियों की परेशानी की इतनी चिंता थी तो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद क्यों नहीं की गई? बिना पूरी जानकारी के किसी चीज को गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है.” उन्होंने बताया कि पोल वॉल्ट जैसे तकनीकी खेलों में खिलाड़ी अक्सर अपना निजी इक्विपमेंट लेकर चलते हैं. नियमों के अनुसार यदि आयोजन समिति खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध कराती है तो वह स्टेडियम परिसर में ही रहता है, क्योंकि उसी उपकरण का उपयोग अन्य खिलाड़ी भी करते हैं. वहीं यदि कोई खिलाड़ी अपना निजी पोल उपयोग करना चाहता है तो उसे टेक्निकल टीम के पास जमा करना होता है और इवेंट समाप्त होने के बाद खिलाड़ी उसे वापस प्राप्त करते हैं.
खिलाड़ियों ने नहीं की कोई शिकायत
मधुकांत पाठक ने कहा कि यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उनकी ओर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अधिकतर खिलाड़ी फ्लाइट या अन्य माध्यमों से यात्रा करते समय अपना इक्विपमेंट स्वयं लेकर चलते हैं. विदेशों में भी यही व्यवस्था आम तौर पर देखने को मिलती है.
अजय नाथ शाहदेव ने भी किया आयोजन समिति का समर्थन
मामले को लेकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने भी आयोजन समिति का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि क्रिकेट सहित कई खेलों में खिलाड़ी अपना किट बैग और उपकरण स्वयं लेकर चलते हैं. पोल वॉल्ट का उपकरण आकार में बड़ा होता है, इसलिए खिलाड़ी उसे अपने तरीके से लेकर जा रहे थे. इसमें किसी प्रकार की असामान्य बात नहीं है.
अजय नाथ शाहदेव ने कहा, “मुझे यह एक सफल आयोजन को खराब करने की कोशिश जैसी लग रही है. इतने अच्छे प्रदर्शन हुए, कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सकारात्मक पहलुओं को दिखाने के बजाय सिर्फ नकारात्मक पक्ष को उभारा जा रहा है. खिलाड़ी ने खुद कोई शिकायत नहीं की है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, फिर इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, यह समझ से परे है.”
उन्होंने कहा कि रांची में आयोजित इस प्रतियोगिता ने झारखंड में एथलेटिक्स के बढ़ते स्तर को दर्शाया है और भविष्य में भी इस तरह के बड़े आयोजनों से राज्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी.
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