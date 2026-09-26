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जयपुर में बोले रामदास अठावले- ईवीएम पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी

केंद्रीय मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी और ईवीएम मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 2:40 PM IST

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जयपुर: SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मामले में केंद्र सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान सामने आया है. रामदास अठावले ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी रख लेना चाहिए.

शनिवार को जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए अठावले ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के आंदोलन को लेकर चर्चा में आई थी. उन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया था, तब दबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, लेकिन अब हर किसी का इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है. अब वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी में ज्यादातर वे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में काम कर रहे थे. "मैंने भी उन्हें अपनी पार्टी में आने को कहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी का इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है. कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी रख लेना चाहिए."

रामदास अठावले का बयान (ETV Bharat Jaipur)

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चुनाव आयोग का बचाव: रामदास अठावले ने चुनाव आयोग और SIR का बचाव करते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य कुछ मतभेद की स्थिति बनी है, हमारी सरकार उसे देख रही है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है. लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है. उन्होंने कहा कि देश में SIR इसलिए करवाया गया था ताकि जो लोग गलत तरीके से देश में रह रहे हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं और जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जाएं. उस काम को चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से किया है. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच हमारी सरकार करवाएगी. चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इस मामले में केवल राजनीति हो रही है. SIR पर सवाल उठाना गलत है. पश्चिम बंगाल में SIR के बाद ही वोट प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है, उससे पहले वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहता था, क्योंकि लोग ममता बनर्जी के डर से वोट ही नहीं डालते थे.

लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी: केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी हमारी सरकार पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं. राहुल गांधी ईवीएम को दोष देते हैं, जहां पर कांग्रेस जीत जाती है, वहां राहुल गांधी चुप हो जाते हैं और जहां पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत जाता है, वहां पर राहुल गांधी ईवीएम को दोष देने लग जाते हैं. ईवीएम को एनडीए गठबंधन लेकर नहीं आया था, बल्कि कांग्रेस की सरकार ही ईवीएम को लेकर आई थी. 60 साल से देश में कांग्रेस की सरकार रही, तब राहुल गांधी नहीं बोले, लेकिन अब लगातार इस तरह की बातें करके वे लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं.

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चौथे नंबर की इकोनॉमी बना भारत: रामदास अठावले ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है और वे 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है. मनमोहन सिंह के समय जहां भारत दुनिया की दसवीं इकोनॉमी था, वहीं अब भारत चौथी इकोनॉमी बन गया है और जल्द ही हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे.

चौथी बार देश के पीएम बनेंगे मोदी: रामदास अठावले ने दावा किया कि साल 2029 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. राहुल गांधी जितना केंद्र सरकार और मोदी सरकार का विरोध करेंगे, उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा. आरक्षण समाप्त करने को लेकर चल रहे आंदोलन के संबंध में उन्होंने कहा कि जो लोग भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वे बताएं कि उन्हें क्या चाहिए. आज देश में हर वर्ग को आरक्षण मिल रहा है. देश में अगले साल जनगणना शुरू होगी, तब देश में हर जाति के प्रतिशत की जानकारी मिलेगी. यदि हम 52 परसेंट ओबीसी मानते हैं और एससी-एसटी को जोड़ते हैं, तो यह आंकड़ा 77% पहुंचता है. अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण आबादी के हिसाब से है, इसलिए हमें हमारी आबादी के आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए.

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