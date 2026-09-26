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जयपुर में बोले रामदास अठावले- ईवीएम पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी

जयपुर: SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मामले में केंद्र सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान सामने आया है. रामदास अठावले ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी रख लेना चाहिए.

शनिवार को जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए अठावले ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के आंदोलन को लेकर चर्चा में आई थी. उन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया था, तब दबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, लेकिन अब हर किसी का इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है. अब वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी में ज्यादातर वे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में काम कर रहे थे. "मैंने भी उन्हें अपनी पार्टी में आने को कहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी का इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है. कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी रख लेना चाहिए."

रामदास अठावले का बयान (ETV Bharat Jaipur)

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चुनाव आयोग का बचाव: रामदास अठावले ने चुनाव आयोग और SIR का बचाव करते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य कुछ मतभेद की स्थिति बनी है, हमारी सरकार उसे देख रही है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है. लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है. उन्होंने कहा कि देश में SIR इसलिए करवाया गया था ताकि जो लोग गलत तरीके से देश में रह रहे हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं और जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जाएं. उस काम को चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से किया है. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच हमारी सरकार करवाएगी. चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इस मामले में केवल राजनीति हो रही है. SIR पर सवाल उठाना गलत है. पश्चिम बंगाल में SIR के बाद ही वोट प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है, उससे पहले वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहता था, क्योंकि लोग ममता बनर्जी के डर से वोट ही नहीं डालते थे.